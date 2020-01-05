Италия: Серия A 2019-2020

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СПАЛ 2013
0:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Верона
0'
0:1
14' Гол
Паццини Джампаоло
39' Красная карточка
Томович Ненад
45' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
66' Желтая карточка
Цаканьи Маттиа
82'
99
Бериша
Этрит
40
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
3
Роша
Игор
II
4
Ционек
Тьяго
8
Валоти
Матиа
7
Миссироли
Симоне
19
Куртич
Ясмин
21
Стрефецца
Габриэль
37
Петанья
Андреа
43
Палоски
Альберто
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
24
Кумбулла
Мараш
5
Фараони
Марко
4
Велозу
Мигель
32
Пессина
Маттео
88
Лазович
Дарко
14
Верре
Валерио
20
Цаканьи
Маттиа
11
Паццини
Джампаоло
СПАЛ 2013
3-5-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

14'
0:1
Паццини Джампаоло
(Лазович Дарко)
39'
Томович Ненад
 
45'
Стрефецца Габриэль
 
56'
Ди Франческо Федерико
Палоски Альберто
 
66'
 
Цаканьи Маттиа
73'
 
Степински Мариуш
Паццини Джампаоло
77'
Фелипе Диас
Викари Франческо
 
80'
 
Агеманг-Баду Эммануэль
Цаканьи Маттиа

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 11 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче
Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013
Верона Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина
Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
СПАЛ 2013 0:0 Верона Товарищеские матчи Верона 1:3 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:2 Верона Серия A Верона 0:0 СПАЛ 2013 Серия B
СПАЛ 2013 1:3 Верона Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 13 3 1 36 - 14 42
2. Ювентус Заявка 17 13 3 1 31 - 17 42
3. Лацио Заявка 17 12 3 2 40 - 17 39
4. Рома Заявка 17 10 5 2 33 - 17 35
5. Аталанта Заявка 17 9 4 4 43 - 25 31
6. Кальяри Заявка 17 8 5 4 33 - 23 29
7. Парма Заявка 17 7 4 6 24 - 20 25
8. Наполи Заявка 17 6 6 5 27 - 22 24
9. Верона 1:0 Заявка 17 6 4 7 18 - 20 22
10. Болонья Заявка 17 6 4 7 27 - 29 22
11. Торино Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
12. Милан Заявка 17 6 3 8 16 - 24 21
13. Сассуоло Заявка 17 5 4 8 29 - 29 19
14. Удинезе Заявка 17 5 3 9 13 - 28 18
15. Фиорентина Заявка 17 4 5 8 21 - 28 17
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 14 - 27 15
17. Лечче Заявка 17 3 6 8 22 - 35 15
18. Брешия Заявка 18 4 2 12 16 - 31 14
19. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 18 3 3 12 12 - 27 12
20. Дженоа Заявка 17 2 5 10 17 - 35 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:1 Верона
СПАЛ 2013
39.2% (56)
Ничья
46.2% (66)
Верона
14.7% (21)
1:1 Ничья
40.6% (58)
1:0 СПАЛ 2013
20.3% (29)
2:1 СПАЛ 2013
15.4% (22)
0:1 Верона
7.7% (11)
1:2 Верона
4.9% (7)
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