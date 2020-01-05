Италия: Серия A 2019-2020

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Первый тайм

47' Удар от ворот произведет Верона

47' Команда Верона играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Рефери не любит споров - именно за это Стрефецца Габриэль сейчас получил желтую

44' Удар от ворот произведет Верона

42' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

39' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

39' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Сильвестри Марко выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

37' Удар от ворот произведет Верона

36' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Викари Франческо получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Викари Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Хорошая попытка от Верре Валерио , был неплохой удар, но вратарь спас

34' Отличная игра от Велозу Мигель из команды Верона . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

33' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

32' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Верона

29' Как она упустила момент!?! Палоски Альберто имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

28' Кумбулла Мараш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Велозу Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Верона

24' Куртич Ясмин пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

22' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

19' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Как она упустила момент!?! Паццини Джампаоло имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

17' Удар от ворот произведет Верона

17' Стрефецца Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

16' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Верона

15' Петанья Андреа не смог попасть в створ ударом издали

13' Удар от ворот произведет Верона

13' Палоски Альберто не смог попасть в створ ударом издали

13' Кумбулла Мараш ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

11' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Фараони Марко пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

9' Верре Валерио из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Как она упустила момент!?! Фараони Марко имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

5' Куртич Ясмин ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

5' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

5' Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Пессина Маттео из команды Верона пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

3' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Лазович Дарко имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

2' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Куртич Ясмин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

2' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола