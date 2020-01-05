Италия: Серия A 2019-2020
СПАЛ 2013
0:1
Второй тайм: 82'
Стадион: Паоло Мацца
Верона
0:1
14' ГолПаццини Джампаоло
39' Красная карточкаТомович Ненад
45' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
66' Желтая карточкаЦаканьи Маттиа
99
Бериша
Этрит
19
Куртич
Ясмин
21
Гюнтер
Корай
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ВеслиЗащитник
- Защитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 6
-
11 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =3 -11Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче
Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013
Верона Последние 20 матчей: +7 =4 -9Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина
Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 14
|42
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|31 - 17
|42
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 17
|39
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 17
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|43 - 25
|31
|6.
|Кальяри
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 20
|25
|8.
|Наполи
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|27 - 22
|24
|9.
|Верона
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 29
|22
|11.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|12.
|Милан
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|16 - 24
|21
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|29 - 29
|19
|14.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 28
|18
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 27
|15
|17.
|Лечче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|22 - 35
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 31
|14
|19.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 27
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 35
|11
СПАЛ 2013
39.2% (56)
Ничья
46.2% (66)
Верона
14.7% (21)
1:1 Ничья
40.6% (58)
1:0 СПАЛ 2013
20.3% (29)
2:1 СПАЛ 2013
15.4% (22)
0:1 Верона
7.7% (11)
1:2 Верона
4.9% (7)
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