Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Кальяри

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус
Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона
Кальяри Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория
Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A
Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Кубок Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:2 Кальяри Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:3 Кальяри Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 13 3 1 36 - 14 42
2. Ювентус Заявка 17 13 3 1 31 - 17 42
3. Лацио Заявка 16 11 3 2 38 - 16 36
4. Рома Заявка 17 10 5 2 33 - 17 35
5. Аталанта Заявка 17 9 4 4 43 - 25 31
6. Кальяри Заявка 17 8 5 4 33 - 23 29
7. Парма Заявка 17 7 4 6 24 - 20 25
8. Наполи Заявка 17 6 6 5 27 - 22 24
9. Болонья Заявка 17 6 4 7 27 - 29 22
10. Торино Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
11. Милан Заявка 17 6 3 8 16 - 24 21
12. Верона Заявка 16 5 4 7 17 - 20 19
13. Сассуоло Заявка 17 5 4 8 29 - 29 19
14. Удинезе Заявка 17 5 3 9 13 - 28 18
15. Фиорентина Заявка 17 4 5 8 21 - 28 17
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 14 - 27 15
17. Лечче Заявка 17 3 6 8 22 - 35 15
18. Брешия Заявка 17 4 2 11 15 - 29 14
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 2 5 10 17 - 35 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Кальяри

    До начала игры, которая состоится 06.01.2020, осталось 2 дня 14 часов 32 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ювентус - Кальяри
    Ювентус
    95.7% (66)
    Ничья
    1.4% (1)
    Кальяри
    2.9% (2)
    2:0 Ювентус
    50.7% (35)
    2:1 Ювентус
    18.8% (13)
    3:1 Ювентус
    11.6% (8)
    3:0 Ювентус
    8.7% (6)
    1:0 Ювентус
    4.3% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...