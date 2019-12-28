Италия: Серия A 2019-2020
Ювентус
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Стадион: Альянц Стэдиум
Кальяри
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +16 =2 -2Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус
Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона
Кальяри Последние 20 матчей: +11 =5 -4Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория
Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Кальяри Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Кубок Кальяри 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:2 Кальяри Серия A Ювентус 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:3 Кальяри Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 14
|42
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|31 - 17
|42
|3.
|Лацио
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 16
|36
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 17
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|43 - 25
|31
|6.
|Кальяри
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 20
|25
|8.
|Наполи
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|27 - 22
|24
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 29
|22
|10.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|11.
|Милан
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|16 - 24
|21
|12.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|29 - 29
|19
|14.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 28
|18
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 27
|15
|17.
|Лечче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|22 - 35
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 29
|14
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 35
|11
Ювентус
95.7% (66)
Ничья
1.4% (1)
Кальяри
2.9% (2)
2:0 Ювентус
50.7% (35)
2:1 Ювентус
18.8% (13)
3:1 Ювентус
11.6% (8)
3:0 Ювентус
8.7% (6)
1:0 Ювентус
4.3% (3)
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