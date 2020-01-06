Италия: Серия A 2019-2020

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Аталанта
3:0
Перерыв

Стадион:
Парма
0'
8' Желтая карточка
Барилла Антонио
1:0
11' Гол
Гомес Алехандро
27' Желтая карточка
Пеццелла Джузеппе
29' Желтая карточка
Гомес Алехандро
2:0
34' Гол
Фройлер Ремо
3:0
44' Гол
Госенс Робин
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
15
Де
Рон
Мартен
8
Госенс
Робин
72
Иличич
Йосип
10
Гомес
Алехандро
9
Муриэль
Луис
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
97
Пеццелла
Джузеппе
8
Грасси
Альберто
10
Эрнани
Азеведо
17
Барилла
Антонио
33
Куцка
Юрай
44
Кулушевски
Деян
93
Спрокати
Маттиа
Аталанта
3-4-3
Парма
4-3-3

Ход матча

8'
 
Барилла Антонио
11'
Гомес Алехандро
(Де Рон Мартен)
1:0
27'
 
Пеццелла Джузеппе
29'
Гомес Алехандро
 
34'
Фройлер Ремо
(Гомес Алехандро)
2:0
44'
Госенс Робин
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона
Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта
Парма Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне
Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона Интер Милан 2:2 Парма Парма 5:1 Дженоа СПАЛ 2013 1:0 Парма Парма 3:2 Торино Парма 1:0 Сассуоло Лацио 2:0 Парма Парма 1:3 Кальяри Удинезе 1:3 Парма Парма 0:1 Ювентус Парма 3:1 Венеция Парма 2:1 Сампдория

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Парма: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Парма 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Парма Серия A Парма 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Парма Серия A
Аталанта 0:4 Парма Серия A Парма 4:3 Аталанта Серия A Парма 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Парма Серия A Аталанта 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Аталанта Серия A Парма 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:1 Парма Серия A Парма 2:3 Аталанта Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 18 13 4 1 31 - 17 43
2. Интер Милан Заявка 17 13 3 1 36 - 14 42
3. Лацио Заявка 17 12 3 2 40 - 17 39
4. Рома Заявка 18 10 5 3 33 - 19 35
5. Аталанта 2:0 Заявка 18 10 4 4 45 - 25 34
6. Кальяри 0:0 Заявка 18 8 6 4 33 - 23 30
7. Парма 0:2 Заявка 18 7 4 7 24 - 22 25
8. Наполи Заявка 17 6 6 5 27 - 22 24
9. Торино Заявка 18 7 3 8 24 - 26 24
10. Болонья Заявка 18 6 5 7 28 - 30 23
11. Верона Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
12. Милан 0:0 Заявка 18 6 4 8 16 - 24 22
13. Сассуоло Заявка 18 5 4 9 30 - 31 19
14. Удинезе Заявка 17 5 3 9 13 - 28 18
15. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 22 - 29 18
16. Сампдория 0:0 Заявка 18 4 4 10 14 - 27 16
17. Лечче Заявка 17 3 6 8 22 - 35 15
18. Брешия Заявка 18 4 2 12 16 - 31 14
19. Дженоа Заявка 18 3 5 10 19 - 36 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Аталанта 3:0 Парма
Аталанта
87.9% (124)
Ничья
8.5% (12)
Парма
3.5% (5)
2:1 Аталанта
35.5% (50)
2:0 Аталанта
24.1% (34)
3:1 Аталанта
14.2% (20)
1:0 Аталанта
11.3% (16)
1:1 Ничья
4.3% (6)
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