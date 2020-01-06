Италия: Серия A 2019-2020
Аталанта
3:0
Перерыв
Стадион: Gewiss Stadium
Парма
8' Желтая карточкаБарилла Антонио
1:0
11' ГолГомес Алехандро
27' Желтая карточкаПеццелла Джузеппе
29' Желтая карточкаГомес Алехандро
2:0
34' ГолФройлер Ремо
3:0
44' ГолГосенс Робин
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
79 Траоре АмадНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
1:0
29'
34'
2:0
44'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона
Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта
Парма Последние 20 матчей: +10 =4 -6Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Парма: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|31 - 17
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 14
|42
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 17
|39
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 19
|35
|5.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|45 - 25
|34
|6.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|33 - 23
|30
|7.
|Парма
|0:2 Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 22
|25
|8.
|Наполи
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|27 - 22
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 26
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|28 - 30
|23
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|12.
|Милан
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 24
|22
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|30 - 31
|19
|14.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 28
|18
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 29
|18
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 27
|16
|17.
|Лечче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|22 - 35
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 31
|14
|19.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|19 - 36
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
Аталанта
87.9% (124)
Ничья
8.5% (12)
Парма
3.5% (5)
2:1 Аталанта
35.5% (50)
2:0 Аталанта
24.1% (34)
3:1 Аталанта
14.2% (20)
1:0 Аталанта
11.3% (16)
1:1 Ничья
4.3% (6)
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