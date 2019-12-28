Италия: Серия A 2019-2020
Рома
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Торино
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +11 =6 -3Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома
Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Рома 3:0 Брешия Парма 2:0 Рома Боруссия М 2:1 Рома Рома 2:1 Наполи Удинезе 0:4 Рома Рома 2:1 Милан Рома 1:1 Боруссия М Сампдория 0:0 Рома Рома 1:1 Кальяри Вольфсбергер 1:1 Рома Лечче 0:1 Рома Рома 0:2 Аталанта Болонья 1:2 Рома Рома 4:0 Истанбул Башакшехир
Торино Последние 20 матчей: +6 =4 -10Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино
Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино
Последние игры между собой
Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Торино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A Торино 3:1 Рома Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A Рома 4:0 Торино Кубок Торино 3:1 Рома Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 14
|42
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|31 - 17
|42
|3.
|Лацио
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 16
|36
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 17
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|43 - 25
|31
|6.
|Кальяри
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 20
|25
|8.
|Наполи
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|27 - 22
|24
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 29
|22
|10.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|11.
|Милан
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|16 - 24
|21
|12.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|29 - 29
|19
|14.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 28
|18
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 27
|15
|17.
|Лечче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|22 - 35
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 29
|14
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 35
|11
Рома
98.4% (61)
Ничья
1.6% (1)
Торино
0% (0)
2:1 Рома
50% (31)
2:0 Рома
27.4% (17)
1:0 Рома
8.1% (5)
3:1 Рома
6.5% (4)
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