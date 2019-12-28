Италия: Серия A 2019-2020

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Рома
 
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Торино

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома
Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Рома 3:0 Брешия Парма 2:0 Рома Боруссия М 2:1 Рома Рома 2:1 Наполи Удинезе 0:4 Рома Рома 2:1 Милан Рома 1:1 Боруссия М Сампдория 0:0 Рома Рома 1:1 Кальяри Вольфсбергер 1:1 Рома Лечче 0:1 Рома Рома 0:2 Аталанта Болонья 1:2 Рома Рома 4:0 Истанбул Башакшехир
Торино Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино
Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино

Последние игры между собой

Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Торино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Рома 3:2 Торино Серия A Торино 0:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 1:2 Торино Кубок
Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A Торино 3:1 Рома Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A Рома 4:0 Торино Кубок Торино 3:1 Рома Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 13 3 1 36 - 14 42
2. Ювентус Заявка 17 13 3 1 31 - 17 42
3. Лацио Заявка 16 11 3 2 38 - 16 36
4. Рома Заявка 17 10 5 2 33 - 17 35
5. Аталанта Заявка 17 9 4 4 43 - 25 31
6. Кальяри Заявка 17 8 5 4 33 - 23 29
7. Парма Заявка 17 7 4 6 24 - 20 25
8. Наполи Заявка 17 6 6 5 27 - 22 24
9. Болонья Заявка 17 6 4 7 27 - 29 22
10. Торино Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
11. Милан Заявка 17 6 3 8 16 - 24 21
12. Верона Заявка 16 5 4 7 17 - 20 19
13. Сассуоло Заявка 17 5 4 8 29 - 29 19
14. Удинезе Заявка 17 5 3 9 13 - 28 18
15. Фиорентина Заявка 17 4 5 8 21 - 28 17
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 14 - 27 15
17. Лечче Заявка 17 3 6 8 22 - 35 15
18. Брешия Заявка 17 4 2 11 15 - 29 14
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 2 5 10 17 - 35 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Торино

    До начала игры, которая состоится 05.01.2020, осталось 2 дня 21 час 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Рома - Торино
    Рома
    98.4% (61)
    Ничья
    1.6% (1)
    Торино
    0% (0)
    2:1 Рома
    50% (31)
    2:0 Рома
    27.4% (17)
    1:0 Рома
    8.1% (5)
    3:1 Рома
    6.5% (4)
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