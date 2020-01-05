Италия: Серия A 2019-2020
Дженоа
1:1
Перерыв
Стадион: Луиджи Феррарис
Сассуоло
19' Желтая карточкаДункан Альфред
20' Желтая карточкаКришито Доменико
24' Желтая карточкаЛокателли Мануэль
1:0
29' ПенальтиКришито Доменико
1:1
33' ГолОбьянг Педро
37' Желтая карточкаСтураро Стефано
15
Ягелло
Филип
33
Паяч
Марко
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Паяч МаркоПолузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
20'
29'
1:0
33'
37'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +3 =5 -12Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи
Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа
Сассуоло Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри
Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Сассуоло: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 14
|42
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|31 - 17
|42
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 17
|39
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 17
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|43 - 25
|31
|6.
|Кальяри
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 20
|25
|8.
|Наполи
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|27 - 22
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 29
|22
|11.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|12.
|Милан
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|16 - 24
|21
|13.
|Сассуоло
|1:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|30 - 30
|20
|14.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 28
|18
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 27
|15
|17.
|Лечче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|22 - 35
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 31
|14
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
|20.
|Дженоа
|1:1 Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 36
|12
Дженоа
48.6% (70)
Ничья
32.6% (47)
Сассуоло
18.8% (27)
1:1 Ничья
26.4% (38)
2:1 Дженоа
25.7% (37)
1:0 Дженоа
19.4% (28)
1:2 Сассуоло
11.1% (16)
0:1 Сассуоло
4.9% (7)
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