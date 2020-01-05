Италия: Серия A 2019-2020

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Дженоа
1:1
Перерыв

Стадион:
Сассуоло
0'
19' Желтая карточка
Дункан Альфред
20' Желтая карточка
Кришито Доменико
24' Желтая карточка
Локателли Мануэль
1:0
29' Пенальти
Кришито Доменико
1:1
33' Гол
Обьянг Педро
37' Желтая карточка
Стураро Стефано
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
17
Ромеро
Кристиан
4
Кришито
Доменико
32
Анкерсен
Петер
15
Ягелло
Филип
21
Радованович
Иван
27
Стураро
Стефано
33
Паяч
Марко
19
Пандев
Горан
9
Санабрия
Антонио
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
19
Романья
Филиппо
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Гиоргос
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
7
Бога
Жереми
8
Дункан
Альфред
23
Траоре
Хамед
9
Капуто
Франческо
Дженоа
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

19'
 
Дункан Альфред
20'
Кришито Доменико
 
24'
 
Локателли Мануэль
29'
Кришито Доменико
1:0
33'
1:1
Обьянг Педро
(Локателли Мануэль)
37'
Стураро Стефано
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи
Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа
Сассуоло Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри
Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Сассуоло: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Дженоа 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 5:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Дженоа Серия A
Дженоа 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:0 Дженоа Серия A Сассуоло 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Сассуоло Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 13 3 1 36 - 14 42
2. Ювентус Заявка 17 13 3 1 31 - 17 42
3. Лацио Заявка 17 12 3 2 40 - 17 39
4. Рома Заявка 17 10 5 2 33 - 17 35
5. Аталанта Заявка 17 9 4 4 43 - 25 31
6. Кальяри Заявка 17 8 5 4 33 - 23 29
7. Парма Заявка 17 7 4 6 24 - 20 25
8. Наполи Заявка 17 6 6 5 27 - 22 24
9. Верона Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
10. Болонья Заявка 17 6 4 7 27 - 29 22
11. Торино Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
12. Милан Заявка 17 6 3 8 16 - 24 21
13. Сассуоло 1:1 Заявка 18 5 5 8 30 - 30 20
14. Удинезе Заявка 17 5 3 9 13 - 28 18
15. Фиорентина Заявка 17 4 5 8 21 - 28 17
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 14 - 27 15
17. Лечче Заявка 17 3 6 8 22 - 35 15
18. Брешия Заявка 18 4 2 12 16 - 31 14
19. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
20. Дженоа 1:1 Заявка 18 2 6 10 18 - 36 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Сассуоло
Дженоа
48.6% (70)
Ничья
32.6% (47)
Сассуоло
18.8% (27)
1:1 Ничья
26.4% (38)
2:1 Дженоа
25.7% (37)
1:0 Дженоа
19.4% (28)
1:2 Сассуоло
11.1% (16)
0:1 Сассуоло
4.9% (7)
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