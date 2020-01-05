Италия: Серия A 2019-2020

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

1'

Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.