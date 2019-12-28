Италия: Серия A 2019-2020

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Наполи
 
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Стадион:
Интер Милан

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи
Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль
Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона Интер Милан 0:0 Рома
Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 Славия Прага 1:3 Интер Милан Торино 0:3 Интер Милан Интер Милан 2:1 Верона Боруссия Д 3:2 Интер Милан Болонья 1:2 Интер Милан Брешия 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Интер Милан 2:0 Боруссия Д Сассуоло 3:4 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Барселона 2:1 Интер Милан Сампдория 1:3 Интер Милан Интер Милан 1:0 Лацио Милан 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:1 Славия Прага

Последние игры между собой

Наполи: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Наполи 4:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Интер Милан Серия A
Интер Милан 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 0:2 Интер Милан Кубок Наполи 2:1 Интер Милан Серия A Наполи 2:2 Интер Милан Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 2:2 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 4:2 Интер Милан Серия A Наполи 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Серия A Наполи 2:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Интер Милан Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 13 3 1 36 - 14 42
2. Ювентус Заявка 17 13 3 1 31 - 17 42
3. Лацио Заявка 16 11 3 2 38 - 16 36
4. Рома Заявка 17 10 5 2 33 - 17 35
5. Аталанта Заявка 17 9 4 4 43 - 25 31
6. Кальяри Заявка 17 8 5 4 33 - 23 29
7. Парма Заявка 17 7 4 6 24 - 20 25
8. Наполи Заявка 17 6 6 5 27 - 22 24
9. Болонья Заявка 17 6 4 7 27 - 29 22
10. Торино Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
11. Милан Заявка 17 6 3 8 16 - 24 21
12. Верона Заявка 16 5 4 7 17 - 20 19
13. Сассуоло Заявка 17 5 4 8 29 - 29 19
14. Удинезе Заявка 17 5 3 9 13 - 28 18
15. Фиорентина Заявка 17 4 5 8 21 - 28 17
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 14 - 27 15
17. Лечче Заявка 17 3 6 8 22 - 35 15
18. Брешия Заявка 17 4 2 11 15 - 29 14
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 2 5 10 17 - 35 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Интер Милан

    До начала игры, которая состоится 06.01.2020, осталось 2 дня 20 часов 17 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Наполи - Интер Милан
    Наполи
    22.1% (15)
    Ничья
    52.9% (36)
    Интер Милан
    25% (17)
    1:1 Ничья
    39.7% (27)
    1:2 Интер Милан
    19.1% (13)
    2:1 Наполи
    13.2% (9)
    2:2 Ничья
    10.3% (7)
    0:1 Интер Милан
    4.4% (3)
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