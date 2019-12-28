Италия: Серия A 2019-2020
Наполи
Позже
Стадион: Сан-Паоло
Интер Милан
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +7 =9 -4Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи
Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль
Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4Интер Милан 4:0 Дженоа Фиорентина 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:2 Барселона Интер Милан 0:0 Рома
Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 Славия Прага 1:3 Интер Милан Торино 0:3 Интер Милан Интер Милан 2:1 Верона Боруссия Д 3:2 Интер Милан Болонья 1:2 Интер Милан Брешия 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Интер Милан 2:0 Боруссия Д Сассуоло 3:4 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Барселона 2:1 Интер Милан Сампдория 1:3 Интер Милан Интер Милан 1:0 Лацио Милан 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:1 Славия Прага
Последние игры между собой
Наполи: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Интер Милан 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 0:2 Интер Милан Кубок Наполи 2:1 Интер Милан Серия A Наполи 2:2 Интер Милан Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 2:2 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 4:2 Интер Милан Серия A Наполи 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Серия A Наполи 2:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Интер Милан Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 14
|42
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|31 - 17
|42
|3.
|Лацио
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 16
|36
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 17
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|43 - 25
|31
|6.
|Кальяри
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 20
|25
|8.
|Наполи
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|27 - 22
|24
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 29
|22
|10.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|11.
|Милан
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|16 - 24
|21
|12.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|29 - 29
|19
|14.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 28
|18
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 27
|15
|17.
|Лечче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|22 - 35
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 29
|14
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 35
|11
Наполи
22.1% (15)
Ничья
52.9% (36)
Интер Милан
25% (17)
1:1 Ничья
39.7% (27)
1:2 Интер Милан
19.1% (13)
2:1 Наполи
13.2% (9)
2:2 Ничья
10.3% (7)
0:1 Интер Милан
4.4% (3)
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