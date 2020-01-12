Италия: Серия A 2019-2020

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Сампдория
2:1
Перерыв

Стадион:
Брешия
0'
10' Желтая карточка
Бизоли Димитри
0:1
12' Гол
Чансельор Джон
22' Желтая карточка
Виейра Ронни
1:1
34' Гол
Линетти Кароль
38' Желтая карточка
Ромуло Соуза
42' Желтая карточка
Мурру Никола
2:1
45' Гол
Янкто Якуб
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
19
Реджини
Васко
5
Хабот
Юлиан
29
Мурру
Никола
18
Торсби
Мортен
4
Виейра
Ронни
7
Линетти
Кароль
14
Янкто
Якуб
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
19
Мангравити
Массимилиано
14
Чансельор
Джон
3
Матею
Алеш
25
Бизоли
Димитри
24
Вивиани
Маттиа
28
Ромуло
Соуза
7
Шпалек
Николас
11
Торрегросса
Эрнесто
45
Балотелли
Марио
Сампдория
4-4-2
Брешия
4-3-1-2

Ход матча

10'
 
Бизоли Димитри
12'
0:1
Чансельор Джон
(Торрегросса Эрнесто)
22'
Виейра Ронни
 
34'
Линетти Кароль
1:1
38'
 
Ромуло Соуза
42'
Мурру Никола
 
45'
Янкто Якуб
(Линетти Кароль)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма
Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория
Брешия Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче
СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Брешия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Сампдория 2:0 Брешия Кубок Сампдория 2:0 Брешия Серия B Брешия 0:0 Сампдория Серия B Сампдория 3:3 Брешия Серия A
Брешия 1:0 Сампдория Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 40 - 16 46
2. Ювентус Заявка 18 14 3 1 35 - 17 45
3. Лацио Заявка 18 13 3 2 41 - 17 42
4. Рома Заявка 18 10 5 3 33 - 19 35
5. Аталанта Заявка 19 10 5 4 49 - 26 35
6. Кальяри Заявка 19 8 5 6 33 - 29 29
7. Торино 1:0 Заявка 19 8 3 8 25 - 26 27
8. Парма Заявка 18 7 4 7 24 - 25 25
9. Милан Заявка 19 7 4 8 18 - 24 25
10. Удинезе Заявка 19 7 3 9 17 - 28 24
11. Наполи Заявка 19 6 6 7 28 - 26 24
12. Болонья 0:1 Заявка 19 6 5 8 28 - 31 23
13. Верона Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
14. Сассуоло Заявка 19 5 4 10 30 - 34 19
15. Сампдория 2:1 Заявка 19 5 4 10 16 - 28 19
16. Фиорентина 0:0 Заявка 19 4 7 8 22 - 29 19
17. Лечче Заявка 18 3 6 9 22 - 36 15
18. Дженоа Заявка 18 3 5 10 19 - 36 14
19. Брешия 1:2 Заявка 19 4 2 13 17 - 33 14
20. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 3 4 12 12 - 28 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сампдория 2:1 Брешия
Сампдория
85.1% (120)
Ничья
12.1% (17)
Брешия
2.8% (4)
1:0 Сампдория
39.7% (56)
2:1 Сампдория
27% (38)
2:0 Сампдория
12.1% (17)
1:1 Ничья
9.9% (14)
3:2 Сампдория
1.4% (2)
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