Италия: Серия A 2019-2020
Сампдория
2:1
Перерыв
Стадион: Луиджи Феррарис
Брешия
10' Желтая карточкаБизоли Димитри
0:1
12' ГолЧансельор Джон
22' Желтая карточкаВиейра Ронни
1:1
34' ГолЛинетти Кароль
38' Желтая карточкаРомуло Соуза
42' Желтая карточкаМурру Никола
2:1
45' ГолЯнкто Якуб
29
Мурру
Никола
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Роша КайкеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Лерис МехдиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
12'
22'
34'
1:1
38'
42'
45'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +5 =4 -11Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма
Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория
Брешия Последние 20 матчей: +7 =2 -11Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче
СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Брешия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|40 - 16
|46
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|35 - 17
|45
|3.
|Лацио
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|41 - 17
|42
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 19
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|49 - 26
|35
|6.
|Кальяри
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 29
|29
|7.
|Торино
|1:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 26
|27
|8.
|Парма
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 25
|25
|9.
|Милан
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|18 - 24
|25
|10.
|Удинезе
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|17 - 28
|24
|11.
|Наполи
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 26
|24
|12.
|Болонья
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 31
|23
|13.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|30 - 34
|19
|15.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|16 - 28
|19
|16.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|22 - 29
|19
|17.
|Лечче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 36
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|19 - 36
|14
|19.
|Брешия
|1:2 Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 33
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|12 - 28
|13
Сампдория
85.1% (120)
Ничья
12.1% (17)
Брешия
2.8% (4)
1:0 Сампдория
39.7% (56)
2:1 Сампдория
27% (38)
2:0 Сампдория
12.1% (17)
1:1 Ничья
9.9% (14)
3:2 Сампдория
1.4% (2)
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