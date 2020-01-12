Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Г О О О О Л - Янкто Якуб классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

48' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Бизоли Димитри из команды Брешия пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

47' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Янкто Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Брешия имеет хороший шанс забить.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

44' Сампдория имеет хороший шанс забить.

42' Мурру Никола совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' Ох, нехорошо это выглядит. Мурру Никола получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Ох, нехорошо это выглядит. Бизоли Димитри получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Бизоли Димитри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Габбьядини Маноло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Ромуло Соуза совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Г О О О О О Л - Линетти Кароль ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

34' Плохо играет Матею Алеш - неудачный вынос, и мяч у соперниц

34' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

33' Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Плохо играет Матею Алеш - неудачный вынос, и мяч у соперниц

29' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Берешиньски Бартош из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

29' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Сампдория имеет хороший шанс забить.

28' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Мангравити Массимилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Брешия

25' Квальярелла Фабио нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

24' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Сабелли Стефано получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Сабелли Стефано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Виейра Ронни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Янкто Якуб из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Плохо играет Чансельор Джон - неудачный вынос, и мяч у соперниц

21' Удар от ворот произведет Брешия

21' Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали

20' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Брешия

18' Сампдория имеет хороший шанс забить.

18' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Линетти Кароль из команды Сампдория плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

18' Мангравити Массимилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Реджини Васко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хабот Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Брешия имеет хороший шанс забить.

11' Удар от ворот произведет Брешия

11' Янкто Якуб из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

11' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Бизоли Димитри получает желтую карточку за неспортивное поведение

8' Мурру Никола из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

8' Сампдория имеет хороший шанс забить.

7' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Сампдория имеет хороший шанс забить.

5' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Брешия

2' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брешия начинает с центра поля