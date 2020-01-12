Италия: Серия A 2019-2020

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Верона
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Дженоа
0'
4' Желтая карточка
Ррахмани Амир
25' Желтая карточка
Кришито Доменико
28' Желтая карточка
Шоне Лассе
34'
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
24
Кумбулла
Мараш
21
Гюнтер
Корай
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
32
Пессина
Маттео
20
Цаканьи
Маттиа
14
Верре
Валерио
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
17
Ромеро
Кристиан
4
Кришито
Доменико
32
Анкерсен
Петер
29
Кассата
Франческо
20
Шоне
Лассе
27
Стураро
Стефано
3
Баррека
Антонио
19
Пандев
Горан
9
Санабрия
Антонио
Верона
3-4-2-1
Дженоа
3-5-2

Ход матча

4'
Ррахмани Амир
 
25'
 
Кришито Доменико
28'
 
Шоне Лассе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +8 =4 -8
СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома
Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья
Дженоа Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория
Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа

Последние игры между собой

Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Дженоа 3:1 Верона Серия A Верона 0:1 Дженоа Серия A Верона 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Верона Серия A
Дженоа 5:2 Верона Серия A Верона 2:2 Дженоа Серия A Верона 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Верона Серия A Дженоа 1:1 Верона Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 40 - 16 46
2. Ювентус Заявка 18 14 3 1 35 - 17 45
3. Лацио Заявка 18 13 3 2 41 - 17 42
4. Рома Заявка 18 10 5 3 33 - 19 35
5. Аталанта Заявка 19 10 5 4 49 - 26 35
6. Кальяри Заявка 19 8 5 6 33 - 29 29
7. Торино Заявка 19 8 3 8 25 - 26 27
8. Парма Заявка 18 7 4 7 24 - 25 25
9. Милан Заявка 19 7 4 8 18 - 24 25
10. Удинезе Заявка 19 7 3 9 17 - 28 24
11. Наполи Заявка 19 6 6 7 28 - 26 24
12. Верона 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 20 23
13. Болонья Заявка 19 6 5 8 28 - 31 23
14. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 23 - 29 21
15. Сассуоло Заявка 19 5 4 10 30 - 34 19
16. Сампдория Заявка 19 5 4 10 19 - 28 19
17. Лечче Заявка 18 3 6 9 22 - 36 15
18. Дженоа 0:0 Заявка 19 3 6 10 19 - 36 15
19. Брешия Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 19 3 3 13 12 - 29 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Верона 0:0 Дженоа
Верона
72% (103)
Ничья
23.8% (34)
Дженоа
4.2% (6)
2:1 Верона
35% (50)
1:0 Верона
30.8% (44)
1:1 Ничья
18.9% (27)
2:0 Верона
3.5% (5)
0:1 Дженоа
2.1% (3)
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