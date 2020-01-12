Италия: Серия A 2019-2020
Верона
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Дженоа
4' Желтая карточкаРрахмани Амир
25' Желтая карточкаКришито Доменико
28' Желтая карточкаШоне Лассе
21
Гюнтер
Корай
20
Шоне
Лассе
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 ВеслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Паяч МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
28'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +8 =4 -8СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома
Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья
Дженоа Последние 20 матчей: +3 =4 -13Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория
Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа
Последние игры между собой
Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|40 - 16
|46
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|35 - 17
|45
|3.
|Лацио
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|41 - 17
|42
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 19
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|49 - 26
|35
|6.
|Кальяри
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 29
|29
|7.
|Торино
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 26
|27
|8.
|Парма
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 25
|25
|9.
|Милан
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|18 - 24
|25
|10.
|Удинезе
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|17 - 28
|24
|11.
|Наполи
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 26
|24
|12.
|Верона
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 20
|23
|13.
|Болонья
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 31
|23
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 29
|21
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|30 - 34
|19
|16.
|Сампдория
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 28
|19
|17.
|Лечче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 36
|15
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|19 - 36
|15
|19.
|Брешия
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 29
|12
Верона
72% (103)
Ничья
23.8% (34)
Дженоа
4.2% (6)
2:1 Верона
35% (50)
1:0 Верона
30.8% (44)
1:1 Ничья
18.9% (27)
2:0 Верона
3.5% (5)
0:1 Дженоа
2.1% (3)
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