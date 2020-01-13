Италия: Серия A 2019-2020

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Парма
2:0
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
33' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
41' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
1:0
57' Гол
Иакопони Симоне
63' Желтая карточка
Инглезе Роберто
2:0
72' Гол
Корнелиус Андреас
80' Желтая карточка
Алвеш Бруну
82' Желтая карточка
Дармиан Маттео
90'+4
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
33
Куцка
Юрай
10
Эрнани
Азеведо
8
Грасси
Альберто
44
Кулушевски
Деян
9
Инглезе
Роберто
19
Куртич
Ясмин
21
Габриэл
Васконселлос
7
Донати
Джулио
13
Россеттини
Лука
5
Лучиони
Фабио
39
Дель
Орко
Кристиан
4
Петриччоне
Якопо
77
Тахцидис
Панайотис
14
Дейола
Алессандро
8
Манкозу
Марко
10
Фалько
Филиппо
30
Бабакар
Хоума
Парма
4-3-3
Лечче
4-3-1-2

Ход матча

33'
Эрнани Азеведо
 
41'
 
Петриччоне Якопо
57'
Иакопони Симоне
(Эрнани Азеведо)
1:0
63'
Инглезе Роберто
 
63'
 
Лападула Джанлука
Манкозу Марко
70'
Корнелиус Андреас
Инглезе Роберто
 
72'
Корнелиус Андреас
2:0
76'
Скоццарелла Маттео
Грасси Альберто
 
78'
 
Вера Брайан
Бабакар Хоума
80'
Алвеш Бруну
 
82'
Дармиан Маттео
 
83'
Жервиньо Куасси
Эрнани Азеведо
 
87'
 
Рисполи Андреа
Дейола Алессандро

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 5 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма
Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона Интер Милан 2:2 Парма Парма 5:1 Дженоа СПАЛ 2013 1:0 Парма Парма 3:2 Торино Парма 1:0 Сассуоло Лацио 2:0 Парма Парма 1:3 Кальяри Удинезе 1:3 Парма Парма 0:1 Ювентус Парма 3:1 Венеция
Лечче Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Лечче 0:1 Удинезе Лечче 2:3 Болонья Брешия 3:0 Лечче Лечче 2:2 Дженоа
СПАЛ 2013 5:1 Лечче Фиорентина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче

Последние игры между собой

Парма: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Парма 4:0 Лечче Кубок Лечче 1:2 Парма Серия A Парма 3:3 Лечче Серия A Парма 0:1 Лечче Серия A
Лечче 1:1 Парма Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 19 15 3 1 37 - 18 48
2. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 40 - 16 46
3. Лацио Заявка 18 13 3 2 41 - 17 42
4. Аталанта Заявка 19 10 5 4 49 - 26 35
5. Рома Заявка 19 10 5 4 34 - 21 35
6. Кальяри Заявка 19 8 5 6 33 - 29 29
7. Парма Заявка 19 8 4 7 26 - 25 28
8. Торино Заявка 19 8 3 8 25 - 26 27
9. Верона Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
10. Милан Заявка 19 7 4 8 18 - 24 25
11. Удинезе Заявка 19 7 3 9 17 - 28 24
12. Наполи Заявка 19 6 6 7 28 - 26 24
13. Болонья Заявка 19 6 5 8 28 - 31 23
14. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 23 - 29 21
15. Сассуоло Заявка 19 5 4 10 30 - 34 19
16. Сампдория Заявка 19 5 4 10 19 - 28 19
17. Лечче Заявка 19 3 6 10 22 - 38 15
18. Брешия Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
19. Дженоа Заявка 19 3 5 11 20 - 38 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 19 3 3 13 12 - 29 12
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Парма 2:0 Лечче
Парма
82.7% (129)
Ничья
11.5% (18)
Лечче
5.8% (9)
2:1 Парма
34.6% (54)
1:0 Парма
20.5% (32)
2:0 Парма
17.9% (28)
1:1 Ничья
8.3% (13)
3:1 Парма
5.1% (8)
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