Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Парма

92' Петриччоне Якопо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кулушевски Деян , обходя своих соперников

88' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Лечче

87' Кулушевски Деян не смог попасть в створ ударом издали

87' Куцка Юрай разрезает оборону соперника отличным пасом

87' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Парма

86' Пространство открывается для Лападула Джанлука , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

86' Лечче имеет хороший шанс забить.

85' Удар от ворот произведет Лечче

85' Донати Джулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Хорошо играет на выходе Сепе Луиджи - мяч в ее руках

83' Вера Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Дармиан Маттео совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Парма

81' Вера Брайан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Алвеш Бруну - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Петриччоне Якопо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Парма имеет хороший шанс забить.

74' Удар от ворот произведет Парма

74' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Лападула Джанлука и попал в перекладину!

72' Г О О О О Л - Корнелиус Андреас забивает!

72' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Куцка Юрай и попал в каркас ворот!

71' Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Фалько Филиппо из команды Лечче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Дармиан Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Удар от ворот произведет Лечче

65' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Инглезе Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

63' Инглезе Роберто совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Лечче

62' Пространство открывается для Алвеш Бруну , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

62' Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Хорошие скиллы дриблинга показывает Фалько Филиппо , обходя своих соперников

60' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Парма имеет хороший шанс забить.

56' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Лечче

52' Плохо играет Лучиони Фабио - неудачный вынос, и мяч у соперниц

51' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Парма имеет хороший шанс забить.

50' Хорошо играет на выходе Сепе Луиджи - мяч в ее руках

50' Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Лечче имеет хороший шанс забить.

47' Россеттини Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля