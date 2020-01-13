Италия: Серия A 2019-2020
Парма
2:0
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
Лечче
33' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
41' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
1:0
57' ГолИакопони Симоне
63' Желтая карточкаИнглезе Роберто
2:0
72' ГолКорнелиус Андреас
80' Желтая карточкаАлвеш Бруну
82' Желтая карточкаДармиан Маттео
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
19
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Куртич ЯсминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
33'
41'
57'
63'
72'
80'
82'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
5 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма
Лечче Последние 20 матчей: +3 =6 -11Лечче 0:1 Удинезе Лечче 2:3 Болонья Брешия 3:0 Лечче Лечче 2:2 Дженоа
СПАЛ 2013 5:1 Лечче Фиорентина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче
Последние игры между собой
Парма: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 18
|48
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|40 - 16
|46
|3.
|Лацио
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|41 - 17
|42
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|49 - 26
|35
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 21
|35
|6.
|Кальяри
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 29
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 25
|28
|8.
|Торино
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 26
|27
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|10.
|Милан
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|18 - 24
|25
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|17 - 28
|24
|12.
|Наполи
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 26
|24
|13.
|Болонья
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 31
|23
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 29
|21
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|30 - 34
|19
|16.
|Сампдория
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 28
|19
|17.
|Лечче
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|22 - 38
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|19.
|Дженоа
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|20 - 38
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 29
|12
Парма
82.7% (129)
Ничья
11.5% (18)
Лечче
5.8% (9)
2:1 Парма
34.6% (54)
1:0 Парма
20.5% (32)
2:0 Парма
17.9% (28)
1:1 Ничья
8.3% (13)
3:1 Парма
5.1% (8)
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