Италия: Серия A 2019-2020

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Фиорентина
0:0
Перерыв

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
38' Желтая карточка
Песселья Херман
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
21
Лирола
Поль
24
Бенасси
Марко
78
Пульгар
Эрик
8
Кастровилли
Гаэтано
29
Далберт
Эстеван
10
Боатенг
Кевин-Принс
25
Кьеза
Федерико
99
Бериша
Этрит
4
Ционек
Тьяго
23
Викари
Франческо
27
Фелипе
Диас
21
Стрефецца
Габриэль
11
Мурджа
Алессандро
7
Миссироли
Симоне
8
Валоти
Матиа
3
Роша
Игор
II
31
Ди
Франческо
Федерико
37
Петанья
Андреа
Фиорентина
3-5-2
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

38'
Песселья Херман
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина
Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма Сассуоло 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Лацио Брешия 0:0 Фиорентина Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Фиорентина Фиорентина 0:0 Ювентус Фиорентина 1:0 Перуджа
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +5 =3 -12
СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия
СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
СПАЛ 2013 1:4 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 СПАЛ 2013 Серия A Фиорентина 0:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 1:1 Фиорентина Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 40 - 16 46
2. Ювентус Заявка 18 14 3 1 35 - 17 45
3. Лацио Заявка 18 13 3 2 41 - 17 42
4. Рома Заявка 18 10 5 3 33 - 19 35
5. Аталанта Заявка 19 10 5 4 49 - 26 35
6. Кальяри Заявка 19 8 5 6 33 - 29 29
7. Торино 1:0 Заявка 19 8 3 8 25 - 26 27
8. Парма Заявка 18 7 4 7 24 - 25 25
9. Милан Заявка 19 7 4 8 18 - 24 25
10. Удинезе Заявка 19 7 3 9 17 - 28 24
11. Наполи Заявка 19 6 6 7 28 - 26 24
12. Болонья 0:1 Заявка 19 6 5 8 28 - 31 23
13. Верона Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
14. Сассуоло Заявка 19 5 4 10 30 - 34 19
15. Сампдория 2:1 Заявка 19 5 4 10 16 - 28 19
16. Фиорентина 0:0 Заявка 19 4 7 8 22 - 29 19
17. Лечче Заявка 18 3 6 9 22 - 36 15
18. Дженоа Заявка 18 3 5 10 19 - 36 14
19. Брешия 1:2 Заявка 19 4 2 13 17 - 33 14
20. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 3 4 12 12 - 28 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 СПАЛ 2013
Фиорентина
93.6% (132)
Ничья
6.4% (9)
СПАЛ 2013
0% (0)
2:1 Фиорентина
36.2% (51)
2:0 Фиорентина
31.2% (44)
1:0 Фиорентина
17% (24)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:0 Фиорентина
2.8% (4)
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