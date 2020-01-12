Италия: Серия A 2019-2020
Фиорентина
0:0
Перерыв
Стадион: Артемио Франки
СПАЛ 2013
38' Желтая карточкаПесселья Херман
21
Лирола
Поль
78
Пульгар
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +8 =6 -6Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина
Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма Сассуоло 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Лацио Брешия 0:0 Фиорентина Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Фиорентина Фиорентина 0:0 Ювентус Фиорентина 1:0 Перуджа
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +5 =3 -12СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия
СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|40 - 16
|46
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|35 - 17
|45
|3.
|Лацио
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|41 - 17
|42
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 19
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|49 - 26
|35
|6.
|Кальяри
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 29
|29
|7.
|Торино
|1:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 26
|27
|8.
|Парма
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 25
|25
|9.
|Милан
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|18 - 24
|25
|10.
|Удинезе
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|17 - 28
|24
|11.
|Наполи
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 26
|24
|12.
|Болонья
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 31
|23
|13.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|30 - 34
|19
|15.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|16 - 28
|19
|16.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|22 - 29
|19
|17.
|Лечче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 36
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|19 - 36
|14
|19.
|Брешия
|1:2 Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 33
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|12 - 28
|13
Фиорентина
93.6% (132)
Ничья
6.4% (9)
СПАЛ 2013
0% (0)
2:1 Фиорентина
36.2% (51)
2:0 Фиорентина
31.2% (44)
1:0 Фиорентина
17% (24)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:0 Фиорентина
2.8% (4)
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