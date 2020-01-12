Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Фиорентина

47' Близко! Мурджа Алессандро нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Фиорентина

41' Петанья Андреа не смог попасть в створ ударом издали

38' Песселья Херман получил желтую карточку от судьи

37' Удар от ворот произведет Фиорентина

33' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

33' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Фиорентина

19' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Миссироли Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

7' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' Бенасси Марко имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

7' Плохо играет Викари Франческо - неудачный вынос, и мяч у соперниц

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Фелипе Диас получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Фелипе Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фиорентина начинает с центра поля