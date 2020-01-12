Италия: Серия A 2019-2020

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Удинезе
1:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Сассуоло
0'
1:0
14' Гол
Окака Стефано
15'
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
5
Трост-Эконг
Виллиам
17
Нюйтинк
Брэм
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
38
Мандрагора
Роландо
6
Фофана
Секо
12
Сема
Кен
7
Окака
Стефано
15
Ласанья
Кевин
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
19
Романья
Филиппо
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
4
Маньянелли
Франческо
14
Обьянг
Педро
7
Бога
Жереми
23
Траоре
Хамед
10
Джуричич
Филип
9
Капуто
Франческо
Удинезе
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

14'
Окака Стефано
(Мандрагора Роландо)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи
Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло
Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Удинезе 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Удинезе Серия A
Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Удинезе Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Сассуоло Серия A Удинезе 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Удинезе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 40 - 16 46
2. Ювентус Заявка 18 14 3 1 35 - 17 45
3. Лацио Заявка 18 13 3 2 41 - 17 42
4. Рома Заявка 18 10 5 3 33 - 19 35
5. Аталанта Заявка 19 10 5 4 49 - 26 35
6. Кальяри Заявка 19 8 5 6 33 - 29 29
7. Парма Заявка 18 7 4 7 24 - 25 25
8. Милан Заявка 19 7 4 8 18 - 24 25
9. Торино Заявка 18 7 3 8 24 - 26 24
10. Наполи Заявка 19 6 6 7 28 - 26 24
11. Болонья Заявка 18 6 5 7 28 - 30 23
12. Верона Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
13. Удинезе 0:0 Заявка 19 6 4 9 14 - 28 22
14. Сассуоло 0:0 Заявка 19 5 5 9 30 - 31 20
15. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 22 - 29 18
16. Сампдория Заявка 18 4 4 10 14 - 27 16
17. Лечче Заявка 18 3 6 9 22 - 36 15
18. Брешия Заявка 18 4 2 12 16 - 31 14
19. Дженоа Заявка 18 3 5 10 19 - 36 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Сассуоло
Удинезе
69.7% (101)
Ничья
26.2% (38)
Сассуоло
4.1% (6)
1:0 Удинезе
33.8% (49)
2:1 Удинезе
29% (42)
1:1 Ничья
20.7% (30)
2:0 Удинезе
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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