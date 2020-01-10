Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Лацио
 
Позже

Стадион:
Наполи
1
Стракоша
Томас
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
13
Луперто
Себастьяно
6
Руй
Мариу
5
Аллан
Маркес
8
Фабиан
Руис
20
Зелиньски
Петр
7
Кальехон
Хосе
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
Лацио
3-5-2
Наполи
4-3-3

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Брешия 1:2 Лацио Ювентус 1:3 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Ренн 2:0 Лацио
Лацио 3:1 Ювентус Лацио 3:0 Удинезе Лацио 1:0 ЧФР Клуж Сассуоло 1:2 Лацио Лацио 4:2 Лечче Лацио 1:2 Селтик Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма
Наполи Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк
Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи

Последние игры между собой

Лацио: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Наполи: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Наполи 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:4 Наполи Серия A
Лацио 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Лацио Серия A Лацио 0:2 Наполи Серия A Наполи 5:0 Лацио Серия A Наполи 2:4 Лацио Серия A Наполи 0:1 Лацио Кубок Лацио 1:1 Наполи Кубок Лацио 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:2 Лацио Серия A Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 2:4 Наполи Серия A Лацио 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Лацио Серия A Лацио 3:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Лацио Серия A Наполи 4:3 Лацио Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 14 3 1 39 - 15 45
2. Ювентус Заявка 18 14 3 1 35 - 17 45
3. Лацио Заявка 17 12 3 2 40 - 17 39
4. Рома Заявка 18 10 5 3 33 - 19 35
5. Аталанта Заявка 18 10 4 4 48 - 25 34
6. Кальяри Заявка 18 8 5 5 33 - 27 29
7. Парма Заявка 18 7 4 7 24 - 25 25
8. Торино Заявка 18 7 3 8 24 - 26 24
9. Наполи Заявка 18 6 6 6 28 - 25 24
10. Болонья Заявка 18 6 5 7 28 - 30 23
11. Верона Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
12. Милан Заявка 18 6 4 8 16 - 24 22
13. Удинезе Заявка 18 6 3 9 14 - 28 21
14. Сассуоло Заявка 18 5 4 9 30 - 31 19
15. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 22 - 29 18
16. Сампдория Заявка 18 4 4 10 14 - 27 16
17. Лечче Заявка 18 3 6 9 22 - 36 15
18. Брешия Заявка 18 4 2 12 16 - 31 14
19. Дженоа Заявка 18 3 5 10 19 - 36 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Наполи

    До начала игры, которая состоится 11.01.2020, осталось 23 часа 35 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Лацио - Наполи
    Лацио
    64.1% (66)
    Ничья
    23.3% (24)
    Наполи
    12.6% (13)
    2:1 Лацио
    51.5% (53)
    1:1 Ничья
    18.4% (19)
    1:0 Лацио
    6.8% (7)
    1:2 Наполи
    6.8% (7)
    2:2 Ничья
    2.9% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...