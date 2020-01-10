Италия: Серия A 2019-2020
Лацио
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Наполи
26
Раду
Стефан
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +14 =2 -4Брешия 1:2 Лацио Ювентус 1:3 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Ренн 2:0 Лацио
Наполи Последние 20 матчей: +6 =9 -5Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк
Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи
Последние игры между собой
Лацио: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Наполи: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Лацио 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Лацио Серия A Лацио 0:2 Наполи Серия A Наполи 5:0 Лацио Серия A Наполи 2:4 Лацио Серия A Наполи 0:1 Лацио Кубок Лацио 1:1 Наполи Кубок Лацио 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:2 Лацио Серия A Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 2:4 Наполи Серия A Лацио 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Лацио Серия A Лацио 3:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Лацио Серия A Наполи 4:3 Лацио Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 15
|45
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|35 - 17
|45
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 17
|39
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 19
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|48 - 25
|34
|6.
|Кальяри
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 27
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Торино
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 26
|24
|9.
|Наполи
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|28 - 25
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|28 - 30
|23
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|12.
|Милан
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 24
|22
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|14 - 28
|21
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|30 - 31
|19
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 29
|18
|16.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 27
|16
|17.
|Лечче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 36
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 31
|14
|19.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|19 - 36
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
Лацио
64.1% (66)
Ничья
23.3% (24)
Наполи
12.6% (13)
2:1 Лацио
51.5% (53)
1:1 Ничья
18.4% (19)
1:0 Лацио
6.8% (7)
1:2 Наполи
6.8% (7)
2:2 Ничья
2.9% (3)
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