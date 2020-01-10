Италия: Серия A 2019-2020

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Кальяри
 
Позже

Стадион:
Милан
90
Ольсен
Робин
24
Фараго
Паоло
19
Пизакане
Фабио
15
Клаван
Рагнар
33
Пеллегрини
Лука
18
Нандес
Найтан
8
Чигарини
Лука
6
Рог
Марко
4
Наингголан
Раджа
10
Педру
Жоау
III
99
Симеоне
Джованни
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
22
Мусаккио
Матео
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
4
Беннасер
Исмаэль
5
Бонавентура
Джакомо
8
Сусо
Хесус
21
Ибрагимович
Златан
10
Чалханоглу
Хакан
Кальяри
4-3-2-1
Милан
4-3-3

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри
Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия
Милан Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан
Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан Милан 1:2 Лацио Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Милан: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Кальяри 1:2 Милан Серия A Милан 2:1 Кальяри Серия A
Кальяри 2:1 Милан Серия A Милан 1:0 Кальяри Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Кальяри 1:2 Милан Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Кальяри Серия A Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Милан Серия A Милан 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Милан Серия A Кальяри 2:3 Милан Серия A Милан 4:3 Кальяри Серия A Милан 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Милан Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 14 3 1 39 - 15 45
2. Ювентус Заявка 18 14 3 1 35 - 17 45
3. Лацио Заявка 17 12 3 2 40 - 17 39
4. Рома Заявка 18 10 5 3 33 - 19 35
5. Аталанта Заявка 18 10 4 4 48 - 25 34
6. Кальяри Заявка 18 8 5 5 33 - 27 29
7. Парма Заявка 18 7 4 7 24 - 25 25
8. Торино Заявка 18 7 3 8 24 - 26 24
9. Наполи Заявка 18 6 6 6 28 - 25 24
10. Болонья Заявка 18 6 5 7 28 - 30 23
11. Верона Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
12. Милан Заявка 18 6 4 8 16 - 24 22
13. Удинезе Заявка 18 6 3 9 14 - 28 21
14. Сассуоло Заявка 18 5 4 9 30 - 31 19
15. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 22 - 29 18
16. Сампдория Заявка 18 4 4 10 14 - 27 16
17. Лечче Заявка 18 3 6 9 22 - 36 15
18. Брешия Заявка 18 4 2 12 16 - 31 14
19. Дженоа Заявка 18 3 5 10 19 - 36 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Милан

    До начала игры, которая состоится 11.01.2020, осталось 23 часа 12 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Кальяри - Милан
    Кальяри
    18.4% (19)
    Ничья
    39.8% (41)
    Милан
    41.7% (43)
    1:1 Ничья
    33% (34)
    1:2 Милан
    29.1% (30)
    2:1 Кальяри
    13.6% (14)
    0:1 Милан
    6.8% (7)
    0:2 Милан
    2.9% (3)
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