Италия: Серия A 2019-2020
Кальяри
Позже
Стадион: Сарденья Арена
Милан
90
Ольсен
Робин
24
Фараго
Паоло
- Основной состав
-
90 Ольсен РобинВратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри
Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия
Милан Последние 20 матчей: +7 =5 -8Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Милан: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Кальяри 2:1 Милан Серия A Милан 1:0 Кальяри Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Кальяри 1:2 Милан Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Кальяри Серия A Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Милан Серия A Милан 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Милан Серия A Кальяри 2:3 Милан Серия A Милан 4:3 Кальяри Серия A Милан 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Милан Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 15
|45
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|35 - 17
|45
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 17
|39
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 19
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|48 - 25
|34
|6.
|Кальяри
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 27
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Торино
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 26
|24
|9.
|Наполи
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|28 - 25
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|28 - 30
|23
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|12.
|Милан
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 24
|22
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|14 - 28
|21
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|30 - 31
|19
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 29
|18
|16.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 27
|16
|17.
|Лечче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 36
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 31
|14
|19.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|19 - 36
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
Кальяри
18.4% (19)
Ничья
39.8% (41)
Милан
41.7% (43)
1:1 Ничья
33% (34)
1:2 Милан
29.1% (30)
2:1 Кальяри
13.6% (14)
0:1 Милан
6.8% (7)
0:2 Милан
2.9% (3)
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