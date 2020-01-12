Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Торино
1:0
Перерыв

Стадион:
Болонья
0'
4' Желтая карточка
Де Сильвестри Лоренцо
1:0
11' Гол
Беренгер Алекс
15' Желтая карточка
Бани Маттиа
20' Желтая карточка
Лукич Саша
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
30
Джиджи
Коффи
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Мейте
Суалихо
7
Лукич
Саша
34
Эйна
Ола
24
Верди
Симоне
21
Беренгер
Алекс
9
Белотти
Андреа
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
13
Бани
Маттиа
15
М'Байе
Ибрахим
16
Поли
Андреа
30
Схаутен
Йерди
21
Сориано
Роберто
7
Орсолини
Риккардо
24
Паласио
Родриго
10
Сансоне
Никола
Торино
3-4-2-1
Болонья
4-3-3

Ход матча

4'
Де Сильвестри Лоренцо
 
11'
Беренгер Алекс
(Белотти Андреа)
1:0
15'
 
Бани Маттиа
20'
Лукич Саша
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино
Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан
Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья

Последние игры между собой

Торино: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Торино 2:3 Болонья Серия A Болонья 2:2 Торино Серия A Торино 3:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Торино Серия A
Болонья 2:0 Торино Серия A Торино 5:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Торино Серия A Торино 2:0 Болонья Серия A Торино 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Торино Серия A Болонья 2:2 Торино Серия A Торино 1:0 Болонья Серия A Торино 1:1 Болонья Серия A Болонья 5:2 Торино Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 40 - 16 46
2. Ювентус Заявка 18 14 3 1 35 - 17 45
3. Лацио Заявка 18 13 3 2 41 - 17 42
4. Рома Заявка 18 10 5 3 33 - 19 35
5. Аталанта Заявка 19 10 5 4 49 - 26 35
6. Кальяри Заявка 19 8 5 6 33 - 29 29
7. Торино 1:0 Заявка 19 8 3 8 25 - 26 27
8. Парма Заявка 18 7 4 7 24 - 25 25
9. Милан Заявка 19 7 4 8 18 - 24 25
10. Удинезе Заявка 19 7 3 9 17 - 28 24
11. Наполи Заявка 19 6 6 7 28 - 26 24
12. Болонья 0:1 Заявка 19 6 5 8 28 - 31 23
13. Верона Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
14. Сассуоло Заявка 19 5 4 10 30 - 34 19
15. Сампдория 2:1 Заявка 19 5 4 10 16 - 28 19
16. Фиорентина 0:0 Заявка 19 4 7 8 22 - 29 19
17. Лечче Заявка 18 3 6 9 22 - 36 15
18. Дженоа Заявка 18 3 5 10 19 - 36 14
19. Брешия 1:2 Заявка 19 4 2 13 17 - 33 14
20. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 3 4 12 12 - 28 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Торино 1:0 Болонья
Торино
73.4% (105)
Ничья
21% (30)
Болонья
5.6% (8)
2:1 Торино
44.1% (63)
1:0 Торино
18.9% (27)
1:1 Ничья
13.3% (19)
2:0 Торино
6.3% (9)
2:2 Ничья
4.2% (6)
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