Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

48' Команда Торино играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Торино

45' Лукич Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Сансоне Никола из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

42' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Хорошие скиллы дриблинга показывает Орсолини Риккардо , обходя своих соперников

41' Поли Андреа из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Удар от ворот произведет Болонья

40' Близко! Верди Симоне нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

40' Торино имеет хороший шанс забить.

39' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Скорупски Лукаш выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

36' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

36' Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Белотти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

25' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Хорошо играет на выходе Сиригу Сальваторе - мяч в ее руках

22' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Болонья пробьет пенальти!

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

21' Паласио Родриго наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

20' Сансоне Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Лукич Саша - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

19' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Эйна Ола из команды Торино плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

16' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Белотти Андреа наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

15' Бани Маттиа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

15' Хорошая попытка от Орсолини Риккардо , был неплохой удар, но вратарь спас

15' Хорошие скиллы дриблинга показывает Орсолини Риккардо , обходя своих соперников

14' Болонья имеет хороший шанс забить.

14' Удар от ворот произведет Болонья

13' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Поли Андреа из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Г О О О О Л - Беренгер Алекс изменил счет на табло!

9' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лукич Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Плохо играет Иццо Армандо - неудачный вынос, и мяч у соперниц

7' Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хорошо играет на выходе Сиригу Сальваторе - мяч в ее руках

2' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Болонья

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Торино начинает с центра поля