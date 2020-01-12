Италия: Серия A 2019-2020
Торино
1:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Болонья
4' Желтая карточкаДе Сильвестри Лоренцо
1:0
11' ГолБеренгер Алекс
15' Желтая карточкаБани Маттиа
20' Желтая карточкаЛукич Саша
30
Джиджи
Коффи
34
Эйна
Ола
24
Верди
Симоне
13
Бани
Маттиа
16
Поли
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
1:0
15'
20'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +8 =3 -9Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино
Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан
Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья
Последние игры между собой
Торино: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|40 - 16
|46
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|35 - 17
|45
|3.
|Лацио
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|41 - 17
|42
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 19
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|49 - 26
|35
|6.
|Кальяри
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 29
|29
|7.
|Торино
|1:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 26
|27
|8.
|Парма
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 25
|25
|9.
|Милан
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|18 - 24
|25
|10.
|Удинезе
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|17 - 28
|24
|11.
|Наполи
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 26
|24
|12.
|Болонья
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 31
|23
|13.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|30 - 34
|19
|15.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|16 - 28
|19
|16.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|22 - 29
|19
|17.
|Лечче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 36
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|19 - 36
|14
|19.
|Брешия
|1:2 Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 33
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|12 - 28
|13
Торино
73.4% (105)
Ничья
21% (30)
Болонья
5.6% (8)
2:1 Торино
44.1% (63)
1:0 Торино
18.9% (27)
1:1 Ничья
13.3% (19)
2:0 Торино
6.3% (9)
2:2 Ничья
4.2% (6)
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