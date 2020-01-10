Италия: Серия A 2019-2020

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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Ювентус До начала игры, которая состоится 12.01.2020, осталось 2 дня 4 часа 57 минут.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.





