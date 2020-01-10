Италия: Серия A 2019-2020

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Рома
 
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Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер
Интер Милан 0:0 Рома Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Рома 3:0 Брешия Парма 2:0 Рома Боруссия М 2:1 Рома Рома 2:1 Наполи Удинезе 0:4 Рома Рома 2:1 Милан Рома 1:1 Боруссия М Сампдория 0:0 Рома Рома 1:1 Кальяри Вольфсбергер 1:1 Рома Лечче 0:1 Рома Рома 0:2 Аталанта Болонья 1:2 Рома
Ювентус Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе
Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус

Последние игры между собой

Рома: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Рома 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A
Рома 1:1 Ювентус Международный кубок чемпионов Рома 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 2:1 Ювентус Серия A Рома 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Рома Серия A Рома 0:1 Ювентус Серия A Рома 1:0 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Рома Серия A Рома 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Рома Серия A Ювентус 4:0 Рома Серия A Ювентус 3:0 Рома Кубок Рома 1:1 Ювентус Серия A Рома 0:2 Ювентус Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 14 3 1 39 - 15 45
2. Ювентус Заявка 18 14 3 1 35 - 17 45
3. Лацио Заявка 17 12 3 2 40 - 17 39
4. Рома Заявка 18 10 5 3 33 - 19 35
5. Аталанта Заявка 18 10 4 4 48 - 25 34
6. Кальяри Заявка 18 8 5 5 33 - 27 29
7. Парма Заявка 18 7 4 7 24 - 25 25
8. Торино Заявка 18 7 3 8 24 - 26 24
9. Наполи Заявка 18 6 6 6 28 - 25 24
10. Болонья Заявка 18 6 5 7 28 - 30 23
11. Верона Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
12. Милан Заявка 18 6 4 8 16 - 24 22
13. Удинезе Заявка 18 6 3 9 14 - 28 21
14. Сассуоло Заявка 18 5 4 9 30 - 31 19
15. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 22 - 29 18
16. Сампдория Заявка 18 4 4 10 14 - 27 16
17. Лечче Заявка 18 3 6 9 22 - 36 15
18. Брешия Заявка 18 4 2 12 16 - 31 14
19. Дженоа Заявка 18 3 5 10 19 - 36 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 12.01.2020, осталось 2 дня 4 часа 57 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Рома - Ювентус
    Рома
    12.8% (10)
    Ничья
    30.8% (24)
    Ювентус
    56.4% (44)
    1:2 Ювентус
    43.6% (34)
    1:1 Ничья
    23.1% (18)
    2:1 Рома
    10.3% (8)
    2:2 Ничья
    6.4% (5)
    0:1 Ювентус
    3.8% (3)
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