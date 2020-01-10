Италия: Серия A 2019-2020
Рома
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Ювентус
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +10 =6 -4Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер
Ювентус Последние 20 матчей: +16 =2 -2Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе
Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус
Последние игры между собой
Рома: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Рома 1:1 Ювентус Международный кубок чемпионов Рома 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 2:1 Ювентус Серия A Рома 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Рома Серия A Рома 0:1 Ювентус Серия A Рома 1:0 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Рома Серия A Рома 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Рома Серия A Ювентус 4:0 Рома Серия A Ювентус 3:0 Рома Кубок Рома 1:1 Ювентус Серия A Рома 0:2 Ювентус Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 15
|45
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|35 - 17
|45
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 17
|39
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 19
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|48 - 25
|34
|6.
|Кальяри
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 27
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Торино
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 26
|24
|9.
|Наполи
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|28 - 25
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|28 - 30
|23
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|12.
|Милан
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 24
|22
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|14 - 28
|21
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|30 - 31
|19
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 29
|18
|16.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 27
|16
|17.
|Лечче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 36
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 31
|14
|19.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|19 - 36
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
Рома
12.8% (10)
Ничья
30.8% (24)
Ювентус
56.4% (44)
1:2 Ювентус
43.6% (34)
1:1 Ничья
23.1% (18)
2:1 Рома
10.3% (8)
2:2 Ничья
6.4% (5)
0:1 Ювентус
3.8% (3)
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