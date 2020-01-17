Италия: Серия B 2019-2020
Фрозиноне
2:2
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Порденоне
1:0
2' ГолДионизи Федерико
18' Желтая карточкаЧано Камилло
1:1
29' ГолКанделлоне Леонардо
33' Желтая карточкаПаганини Лука
1:2
54' ГолTommaso Pobega
60' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
1:2
61' Не забитый пенальтиЧано Камилло
2:2
61' ГолЧано Камилло
70' Желтая карточкаДионизи Федерико
86' Желтая карточкаКапуано Марко
89' Желтая карточкаЧитро Никола
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Ход матча
2'
1:0
18'
29'
33'
54'
1:2
61'
1:2
61'
2:2
70'
86'
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 10
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 26
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =6 -7Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара
Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи
Порденоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне
Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|19
|14
|4
|1
|34 - 9
|46
|2.
|Порденоне
|20
|10
|5
|5
|29 - 25
|35
|3.
|Кротоне
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|4.
|Виртус Энтелла
|19
|8
|5
|6
|21 - 18
|29
|5.
|Читтаделла
|19
|8
|5
|6
|22 - 23
|29
|6.
|Фрозиноне
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|7.
|Асколи
|19
|8
|3
|8
|27 - 26
|27
|8.
|Перуджа
|19
|7
|6
|6
|24 - 25
|27
|9.
|Пескара
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|10.
|Салернитана
|19
|7
|5
|7
|27 - 25
|26
|11.
|Кьево
|19
|6
|8
|5
|24 - 22
|26
|12.
|Специя
|18
|6
|6
|6
|22 - 20
|24
|13.
|Юве Стабия
|19
|7
|3
|9
|21 - 28
|24
|14.
|Пиза
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|15.
|Эмполи
|19
|5
|8
|6
|20 - 25
|23
|16.
|Венеция
|19
|5
|7
|7
|18 - 22
|22
|17.
|Кремонезе
|18
|5
|6
|7
|13 - 20
|21
|18.
|Козенца
|19
|4
|8
|7
|22 - 22
|20
|19.
|Трапани
|19
|3
|6
|10
|19 - 36
|15
|20.
|Ливорно
|19
|3
|3
|13
|14 - 28
|12
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