Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Фрозиноне
2:2
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
1:0
2' Гол
Дионизи Федерико
18' Желтая карточка
Чано Камилло
1:1
29' Гол
Канделлоне Леонардо
33' Желтая карточка
Паганини Лука
1:2
54' Гол
Tommaso Pobega
60' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
1:2
61' Не забитый пенальти
Чано Камилло
2:2
61' Гол
Чано Камилло
70' Желтая карточка
Дионизи Федерико
86' Желтая карточка
Капуано Марко
89' Желтая карточка
Читро Никола
90'+6
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
7
Паганини
Лука
5
Гори
Мирко
8
Майелло
Раффаэле
21
Табанелли
Андреа
13
Бегетто
Андреа
10
Дионизи
Федерико
28
Чано
Камилло
22
Ди
Грегорио
Микеле
11
Семенцато
Даниэль
31
Кампорезе
Микеле
6
Alberto
Barison
3
Де
Агостини
Микеле
21
Мисурака
Джанвито
8
Буррай
Сальваторе
24
Tommaso
Pobega
7
Гавацци
Давиде
9
Luca
Strizzolo
27
Канделлоне
Леонардо
Фрозиноне
3-5-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

2'
Дионизи Федерико
1:0
18'
Чано Камилло
 
29'
1:1
Канделлоне Леонардо
33'
Паганини Лука
 
54'
1:2
Tommaso Pobega
(Гавацци Давиде)
59'
Роден Маркус
Гори Мирко
 
60'
 
Буррай Сальваторе
61'
Чано Камилло
1:2
61'
Чано Камилло
2:2
70'
Дионизи Федерико
 
71'
 
Бокалон Риккардо
Luca Strizzolo
86'
Капуано Марко
 
87'
Читро Никола
Дионизи Федерико
 
89'
Читро Никола
 
90'
 
Davide Mazzocco
Гавацци Давиде

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 26
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара
Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи
Порденоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне
Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне 3:0 Фрозиноне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 19 14 4 1 34 - 9 46
2. Порденоне 20 10 5 5 29 - 25 35
3. Кротоне 19 9 4 6 31 - 22 31
4. Виртус Энтелла 19 8 5 6 21 - 18 29
5. Читтаделла 19 8 5 6 22 - 23 29
6. Фрозиноне 20 7 7 6 24 - 19 28
7. Асколи 19 8 3 8 27 - 26 27
8. Перуджа 19 7 6 6 24 - 25 27
9. Пескара 19 7 5 7 29 - 26 26
10. Салернитана 19 7 5 7 27 - 25 26
11. Кьево 19 6 8 5 24 - 22 26
12. Специя 18 6 6 6 22 - 20 24
13. Юве Стабия 19 7 3 9 21 - 28 24
14. Пиза 19 6 6 7 24 - 24 24
15. Эмполи 19 5 8 6 20 - 25 23
16. Венеция 19 5 7 7 18 - 22 22
17. Кремонезе 18 5 6 7 13 - 20 21
18. Козенца 19 4 8 7 22 - 22 20
19. Трапани 19 3 6 10 19 - 36 15
20. Ливорно 19 3 3 13 14 - 28 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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