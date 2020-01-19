Италия: Серия B 2019-2020
Беневенто
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Чиро Вигорито
Пиза
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Гухер РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +14 =4 -2Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто
Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца
Пиза Последние 20 матчей: +6 =6 -8Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|19
|14
|4
|1
|34 - 9
|46
|2.
|Порденоне
|20
|10
|5
|5
|29 - 25
|35
|3.
|Кротоне
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|4.
|Виртус Энтелла
|20
|8
|6
|6
|25 - 22
|30
|5.
|Читтаделла
|20
|8
|6
|6
|23 - 24
|30
|6.
|Салернитана
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|7.
|Кьево
|20
|7
|8
|5
|26 - 22
|29
|8.
|Фрозиноне
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|9.
|Асколи
|20
|8
|3
|9
|28 - 29
|27
|10.
|Юве Стабия
|20
|8
|3
|9
|22 - 28
|27
|11.
|Перуджа
|20
|7
|6
|7
|24 - 27
|27
|12.
|Пескара
|20
|7
|5
|8
|30 - 28
|26
|13.
|Специя
|19
|6
|7
|6
|23 - 21
|25
|14.
|Пиза
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|15.
|Венеция
|20
|5
|8
|7
|18 - 22
|23
|16.
|Эмполи
|20
|5
|8
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Кремонезе
|19
|5
|7
|7
|13 - 20
|22
|18.
|Козенца
|19
|4
|8
|7
|22 - 22
|20
|19.
|Трапани
|20
|4
|6
|10
|22 - 37
|18
|20.
|Ливорно
|20
|3
|4
|13
|18 - 32
|13
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