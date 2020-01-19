Италия: Серия B 2019-2020

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Беневенто
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Пиза
0' 4'
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
13
Туиа
Алессандро
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
8
Тельо
Андрес
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
7
Крагль
Оливер
25
Сау
Марко
9
Кода
Массимо
1
Гори
Стефано
2
Samuele
Birindelli
27
Гухер
Роберт
28
Gianmarco
Ingrosso
23
Francesco
Lisi
21
Пинато
Марко
14
Marius
Marin
7
Nicholas
Siega
I
30
Alessandro
De
Vitis
I
35
Фабро
Микаэль
Видо
Лука
Беневенто
4-4-2
Пиза
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто
Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца
Пиза Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза
Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Пиза 0:0 Беневенто Серия B Пиза 0:3 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Пиза Серия B Пиза 2:2 Беневенто Про Прима Дивизионе
Беневенто 1:1 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 2:0 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 2:1 Пиза Про Прима Дивизионе Беневенто 2:0 Пиза Серия C1 A Пиза 2:0 Беневенто Серия C1 A Пиза 1:1 Беневенто Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 19 14 4 1 34 - 9 46
2. Порденоне 20 10 5 5 29 - 25 35
3. Кротоне 19 9 4 6 31 - 22 31
4. Виртус Энтелла 20 8 6 6 25 - 22 30
5. Читтаделла 20 8 6 6 23 - 24 30
6. Салернитана 20 8 5 7 29 - 26 29
7. Кьево 20 7 8 5 26 - 22 29
8. Фрозиноне 20 7 7 6 24 - 19 28
9. Асколи 20 8 3 9 28 - 29 27
10. Юве Стабия 20 8 3 9 22 - 28 27
11. Перуджа 20 7 6 7 24 - 27 27
12. Пескара 20 7 5 8 30 - 28 26
13. Специя 19 6 7 6 23 - 21 25
14. Пиза 19 6 6 7 24 - 24 24
15. Венеция 20 5 8 7 18 - 22 23
16. Эмполи 20 5 8 7 20 - 26 23
17. Кремонезе 19 5 7 7 13 - 20 22
18. Козенца 19 4 8 7 22 - 22 20
19. Трапани 20 4 6 10 22 - 37 18
20. Ливорно 20 3 4 13 18 - 32 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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