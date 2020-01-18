Италия: Серия B 2019-2020
Кремонезе
0:0
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Венеция
29' Желтая карточкаКлейтон Машадо
52' Желтая карточкаLuca Antonio Fiordilino
55' Желтая карточкаYoussef Maleh
58' Красная карточкаКлейтон Машадо
90' Желтая карточкаПикколо Антонио
21
Nadir
Zortea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Nadir ZorteaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
29'
55'
58'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 7
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа
Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе
Венеция Последние 20 матчей: +5 =8 -7Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя
Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Венеция: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Венеция 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:2 Венеция Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Кремонезе 2:1 Венеция Лега Про Венеция 1:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 1:3 Венеция Про Прима Дивизионе Венеция 0:3 Кремонезе Коппа Италия Лега Про Венеция 1:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 1:1 Венеция Серия C1 A Кремонезе 0:0 Венеция Серия C1 A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|19
|14
|4
|1
|34 - 9
|46
|2.
|Порденоне
|20
|10
|5
|5
|29 - 25
|35
|3.
|Кротоне
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|4.
|Виртус Энтелла
|20
|8
|6
|6
|25 - 22
|30
|5.
|Читтаделла
|19
|8
|5
|6
|22 - 23
|29
|6.
|Фрозиноне
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|7.
|Перуджа
|0:0
|20
|7
|7
|6
|24 - 25
|28
|8.
|Асколи
|20
|8
|3
|9
|28 - 29
|27
|9.
|Юве Стабия
|20
|8
|3
|9
|22 - 28
|27
|10.
|Кьево
|0:0
|20
|6
|9
|5
|24 - 22
|27
|11.
|Пескара
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|12.
|Салернитана
|19
|7
|5
|7
|27 - 25
|26
|13.
|Специя
|18
|6
|6
|6
|22 - 20
|24
|14.
|Пиза
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|15.
|Венеция
|20
|5
|8
|7
|18 - 22
|23
|16.
|Эмполи
|20
|5
|8
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Кремонезе
|19
|5
|7
|7
|13 - 20
|22
|18.
|Козенца
|19
|4
|8
|7
|22 - 22
|20
|19.
|Трапани
|20
|4
|6
|10
|22 - 37
|18
|20.
|Ливорно
|20
|3
|4
|13
|18 - 32
|13
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