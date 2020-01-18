Италия: Серия B 2019-2020

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Кремонезе
0:0
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
29' Желтая карточка
Клейтон Машадо
52' Желтая карточка
Luca Antonio Fiordilino
55' Желтая карточка
Youssef Maleh
58' Красная карточка
Клейтон Машадо
90' Желтая карточка
Пикколо Антонио
90'+7
1
Nicola
Ravaglia
20
Luca
Ravanelli
15
Бьянкетти
Маттео
3
Клейтон
Машадо
21
Nadir
Zortea
4
Арини
Мариано
5
Вальцания
Лука
6
Густафссон
Самуэль
17
Мильоре
Франческо
11
Паломби
Симоне
30
Чераволо
Фабио
12
Леццерини
Лука
33
Лакичевич
Иван
13
Marco
Modolo
3
Nicolo
Casale
32
Pietro
Ceccaroni
16
Luca
Antonio
Fiordilino
8
Калигара
Фабрицио
23
Youssef
Maleh
10
Араму
Маттиа
28
Капелло
Алессандро
9
Монтальто
Адриано
Кремонезе
3-5-2
Венеция
4-1-2-1-2

Ход матча

29'
Клейтон Машадо
 
38'
Чофани Даниэль
Чераволо Фабио
 
52'
 
Luca Antonio Fiordilino
55'
 
Youssef Maleh
57'
 
Сучиу Сергиу
Youssef Maleh
58'
Клейтон Машадо
 
69'
Giacomo Volpe
Nicola Ravaglia
 
74'
 
Моначелло Гаетано
Калигара Фабрицио
75'
Пикколо Антонио
Паломби Симоне
 
85'
 
Зигони Джанмарко
Монтальто Адриано
90'
Пикколо Антонио
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа
Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе
Венеция Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя
Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Венеция: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Венеция 1:2 Кремонезе Серия B Венеция 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:1 Венеция Серия B Кремонезе 5:1 Венеция Серия B
Венеция 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:2 Венеция Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Кремонезе 2:1 Венеция Лега Про Венеция 1:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 1:3 Венеция Про Прима Дивизионе Венеция 0:3 Кремонезе Коппа Италия Лега Про Венеция 1:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 1:1 Венеция Серия C1 A Кремонезе 0:0 Венеция Серия C1 A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 19 14 4 1 34 - 9 46
2. Порденоне 20 10 5 5 29 - 25 35
3. Кротоне 19 9 4 6 31 - 22 31
4. Виртус Энтелла 20 8 6 6 25 - 22 30
5. Читтаделла 19 8 5 6 22 - 23 29
6. Фрозиноне 20 7 7 6 24 - 19 28
7. Перуджа 0:0 20 7 7 6 24 - 25 28
8. Асколи 20 8 3 9 28 - 29 27
9. Юве Стабия 20 8 3 9 22 - 28 27
10. Кьево 0:0 20 6 9 5 24 - 22 27
11. Пескара 19 7 5 7 29 - 26 26
12. Салернитана 19 7 5 7 27 - 25 26
13. Специя 18 6 6 6 22 - 20 24
14. Пиза 19 6 6 7 24 - 24 24
15. Венеция 20 5 8 7 18 - 22 23
16. Эмполи 20 5 8 7 20 - 26 23
17. Кремонезе 19 5 7 7 13 - 20 22
18. Козенца 19 4 8 7 22 - 22 20
19. Трапани 20 4 6 10 22 - 37 18
20. Ливорно 20 3 4 13 18 - 32 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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