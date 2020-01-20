Италия: Серия B 2019-2020
Козенца
0:1
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Кротоне
0:1
12' ГолJunior Messias
20' Желтая карточкаMatteo Legittimo
34' Желтая карточкаМарроне Лука
43' Желтая карточкаБарберис Андреа
69' Желтая карточкаБенали Ахмед
32
Баэс
Хайме
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопес МаксиНападающий
- Нападающий
-
27 Zak Ruggiero
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
Ход матча
12'
20'
34'
43'
69'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
26 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +4 =8 -8Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне
Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца
Кротоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне
Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория
Последние игры между собой
Козенца: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|20
|14
|5
|1
|35 - 10
|47
|2.
|Порденоне
|20
|10
|5
|5
|29 - 25
|35
|3.
|Кротоне
|20
|10
|4
|6
|32 - 22
|34
|4.
|Виртус Энтелла
|20
|8
|6
|6
|25 - 22
|30
|5.
|Читтаделла
|20
|8
|6
|6
|23 - 24
|30
|6.
|Салернитана
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|7.
|Кьево
|20
|7
|8
|5
|26 - 22
|29
|8.
|Фрозиноне
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|9.
|Асколи
|20
|8
|3
|9
|28 - 29
|27
|10.
|Юве Стабия
|20
|8
|3
|9
|22 - 28
|27
|11.
|Перуджа
|20
|7
|6
|7
|24 - 27
|27
|12.
|Пескара
|20
|7
|5
|8
|30 - 28
|26
|13.
|Специя
|19
|6
|7
|6
|23 - 21
|25
|14.
|Пиза
|20
|6
|7
|7
|25 - 25
|25
|15.
|Венеция
|20
|5
|8
|7
|18 - 22
|23
|16.
|Эмполи
|20
|5
|8
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Кремонезе
|19
|5
|7
|7
|13 - 20
|22
|18.
|Козенца
|20
|4
|8
|8
|22 - 23
|20
|19.
|Трапани
|20
|4
|6
|10
|22 - 37
|18
|20.
|Ливорно
|20
|3
|4
|13
|18 - 32
|13
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