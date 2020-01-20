Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Козенца
0:1
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
0:1
12' Гол
Junior Messias
20' Желтая карточка
Matteo Legittimo
34' Желтая карточка
Марроне Лука
43' Желтая карточка
Барберис Андреа
69' Желтая карточка
Бенали Ахмед
90'+7
33
Pietro
Perina
5
Ricardo
Idda
23
Salvatore
Monaco
II
18
Matteo
Legittimo
32
Баэс
Хайме
21
Mirko
Bruccini
30
Franck
Kanoute
6
Бро
Жереми
11
Tommaso
D'Orazio
29
Ривьер
Эммануэль
17
Машаш
Зинедин
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
6
Guillame
Gigliotti
17
Молина
Сальваторе
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
23
Маццотта
Антонио
25
Сими
Нванкво
30
Junior
Messias
Козенца
3-5-2
Кротоне
3-5-2

Ход матча

12'
0:1
Junior Messias
(Guillame Gigliotti)
20'
Matteo Legittimo
 
34'
 
Марроне Лука
43'
 
Барберис Андреа
58'
Шаудоне Даниэле
Franck Kanoute
 
63'
 
Мустаккьо Маттиа
Маццотта Антонио
69'
 
Бенали Ахмед
70'
Асенсио Рауль
Matteo Legittimo
 
77'
 
Лопес Макси
Сими Нванкво
80'
 
Tomislav Gomelt
Бенали Ахмед
82'
Mirko Carretta
Бро Жереми
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 26 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне
Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца
Кротоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне
Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория

Последние игры между собой

Козенца: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Кротоне 0:0 Козенца Серия B Козенца 1:0 Кротоне Серия B Кротоне 0:1 Козенца Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 20 14 5 1 35 - 10 47
2. Порденоне 20 10 5 5 29 - 25 35
3. Кротоне 20 10 4 6 32 - 22 34
4. Виртус Энтелла 20 8 6 6 25 - 22 30
5. Читтаделла 20 8 6 6 23 - 24 30
6. Салернитана 20 8 5 7 29 - 26 29
7. Кьево 20 7 8 5 26 - 22 29
8. Фрозиноне 20 7 7 6 24 - 19 28
9. Асколи 20 8 3 9 28 - 29 27
10. Юве Стабия 20 8 3 9 22 - 28 27
11. Перуджа 20 7 6 7 24 - 27 27
12. Пескара 20 7 5 8 30 - 28 26
13. Специя 19 6 7 6 23 - 21 25
14. Пиза 20 6 7 7 25 - 25 25
15. Венеция 20 5 8 7 18 - 22 23
16. Эмполи 20 5 8 7 20 - 26 23
17. Кремонезе 19 5 7 7 13 - 20 22
18. Козенца 20 4 8 8 22 - 23 20
19. Трапани 20 4 6 10 22 - 37 18
20. Ливорно 20 3 4 13 18 - 32 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Барберис Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Matteo Legittimo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Junior Messias бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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