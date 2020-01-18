Италия: Серия B 2019-2020
Трапани
3:1
Конец матча
Стадион: Stadio Provinciale
Асколи
1:0
6' ГолПеттинари Стефано
10' Желтая карточкаAlberto Gerbo
12' Желтая карточкаБьябьяни Джонатан
1:1
32' ГолМорозини Леонардо
37' Желтая карточкаFausto Grillo
43' Желтая карточкаMichele Cavion
52' Вторая желтая карточкаFausto Grillo
54' Желтая карточкаПиччинокки Марио
60' Желтая карточкаЛуперини Грегорио
2:1
66' ГолПеттинари Стефано
3:1
81' ГолЛуперини Грегорио
90' Красная карточкаДа Крус Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
37 Кович МариусПолузащитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Ход матча
6'
10'
32'
37'
43'
52'
54'
66'
81'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Трапани Последние 20 матчей: +3 =6 -11Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза
Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани
Асколи Последние 20 матчей: +8 =3 -9Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла
Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани
Последние игры между собой
Трапани: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|19
|14
|4
|1
|34 - 9
|46
|2.
|Порденоне
|20
|10
|5
|5
|29 - 25
|35
|3.
|Кротоне
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|4.
|Виртус Энтелла
|20
|8
|6
|6
|25 - 22
|30
|5.
|Читтаделла
|19
|8
|5
|6
|22 - 23
|29
|6.
|Фрозиноне
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|7.
|Перуджа
|0:0
|20
|7
|7
|6
|24 - 25
|28
|8.
|Асколи
|20
|8
|3
|9
|28 - 29
|27
|9.
|Юве Стабия
|20
|8
|3
|9
|22 - 28
|27
|10.
|Кьево
|0:0
|20
|6
|9
|5
|24 - 22
|27
|11.
|Пескара
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|12.
|Салернитана
|19
|7
|5
|7
|27 - 25
|26
|13.
|Специя
|18
|6
|6
|6
|22 - 20
|24
|14.
|Пиза
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|15.
|Венеция
|20
|5
|8
|7
|18 - 22
|23
|16.
|Эмполи
|20
|5
|8
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Кремонезе
|19
|5
|7
|7
|13 - 20
|22
|18.
|Козенца
|19
|4
|8
|7
|22 - 22
|20
|19.
|Трапани
|20
|4
|6
|10
|22 - 37
|18
|20.
|Ливорно
|20
|3
|4
|13
|18 - 32
|13
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