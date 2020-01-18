Италия: Серия B 2019-2020

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Трапани
3:1
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
1:0
6' Гол
Петтинари Стефано
10' Желтая карточка
Alberto Gerbo
12' Желтая карточка
Бьябьяни Джонатан
1:1
32' Гол
Морозини Леонардо
37' Желтая карточка
Fausto Grillo
43' Желтая карточка
Michele Cavion
52' Вторая желтая карточка
Fausto Grillo
54' Желтая карточка
Пиччинокки Марио
60' Желтая карточка
Луперини Грегорио
2:1
66' Гол
Петтинари Стефано
3:1
81' Гол
Луперини Грегорио
90' Красная карточка
Да Крус Алессио
90'+5
12
Карнесекки
Марко
38
Страндберг
Стефан
Буонджорно
Алессандро
37
Fausto
Grillo
5
Anthony
Taugourdeau
17
Луперини
Грегорио
6
Stefano
Scognamillo
28
Колпани
Андреа
33
Marco
Moscati
14
Бьябьяни
Джонатан
32
Петтинари
Стефано
33
Леали
Никола
25
Alberto
Gerbo
2
Валентини
Науэль
19
Падоин
Симоне
15
Гравильон
Эндрю
7
Michele
Cavion
14
Пиччинокки
Марио
30
Брлек
Петар
17
Да
Крус
Алессио
9
Скамачча
Джанлука
Морозини
Леонардо
Трапани
3-5-2
Асколи
4-3-3

Ход матча

6'
Петтинари Стефано
1:0
10'
 
Alberto Gerbo
12'
Бьябьяни Джонатан
 
32'
1:1
Морозини Леонардо
(Да Крус Алессио)
37'
Fausto Grillo
 
43'
 
Michele Cavion
52'
Fausto Grillo
 
54'
 
Пиччинокки Марио
60'
Луперини Грегорио
 
62'
Mamadou Coulibaly2
Колпани Андреа
 
66'
Петтинари Стефано
(Marco Moscati)
2:1
67'
 
Беретта Джакомо
Пиччинокки Марио
70'
Дальмонте Никола
Бьябьяни Джонатан
 
81'
Луперини Грегорио
3:1
83'
 
Матуш Рикарду
Морозини Леонардо
87'
 
Пинту Диогу
Брлек Петар
89'
Фелице Эвакуо
Петтинари Стефано
 
90'
 
Да Крус Алессио

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Трапани Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза
Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани
Асколи Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла
Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани

Последние игры между собой

Трапани: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Асколи 3:1 Трапани Серия B Асколи 2:0 Трапани Кубок Асколи 2:2 Трапани Серия B Трапани 1:1 Асколи Серия B
Трапани 4:3 Асколи Серия B Асколи 0:0 Трапани Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 19 14 4 1 34 - 9 46
2. Порденоне 20 10 5 5 29 - 25 35
3. Кротоне 19 9 4 6 31 - 22 31
4. Виртус Энтелла 20 8 6 6 25 - 22 30
5. Читтаделла 19 8 5 6 22 - 23 29
6. Фрозиноне 20 7 7 6 24 - 19 28
7. Перуджа 0:0 20 7 7 6 24 - 25 28
8. Асколи 20 8 3 9 28 - 29 27
9. Юве Стабия 20 8 3 9 22 - 28 27
10. Кьево 0:0 20 6 9 5 24 - 22 27
11. Пескара 19 7 5 7 29 - 26 26
12. Салернитана 19 7 5 7 27 - 25 26
13. Специя 18 6 6 6 22 - 20 24
14. Пиза 19 6 6 7 24 - 24 24
15. Венеция 20 5 8 7 18 - 22 23
16. Эмполи 20 5 8 7 20 - 26 23
17. Кремонезе 19 5 7 7 13 - 20 22
18. Козенца 19 4 8 7 22 - 22 20
19. Трапани 20 4 6 10 22 - 37 18
20. Ливорно 20 3 4 13 18 - 32 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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