Италия: Серия B 2019-2020

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Юве Стабия
1:0
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
1:0
6' Гол
Francesco Forte I
34' Желтая карточка
Luigi Canotto
68' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
76' Желтая карточка
Балковец Юре
81' Желтая карточка
Фраттези Давиде
90'+6
25
Руссо
Данило
28
Витиелло
Роберто
31
Фацио
Паскуале
20
Трост
Магнус
3
Риччи
Джакомо
19
Аддэ
Брайт
5
Giacomo
Calo
50
Бюхель
Марсель
18
Luigi
Canotto
32
Francesco
Forte
I
11
Alfredo
Bifulco
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
29
Балковец
Юре
8
Штулац
Лео
28
Niccolo
Ricchi
25
Бандинелли
Филиппо
7
Leonardo
Mancuso
Ла
Мантия
Андреа
Тутино
Дженнаро
Юве Стабия
4-3-3
Эмполи
4-3-3

Ход матча

6'
Francesco Forte I
(Giacomo Calo)
1:0
34'
Luigi Canotto
 
46'
Alessandro Mallamo
Бюхель Марсель
 
65'
 
Фраттези Давиде
Штулац Лео
65'
 
Чичиретти Амато
Leonardo Mancuso
68'
 
Бандинелли Филиппо
75'
Ицко Мариано
Alfredo Bifulco
 
76'
 
Балковец Юре
79'
Росси Алессандро
Luigi Canotto
 
81'
 
Фраттези Давиде
83'
 
Ла Гумина Антонино
Niccolo Ricchi

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия
Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе
Эмполи Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи
Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Эмполи: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Эмполи 2:1 Юве Стабия Серия B Эмполи 2:1 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 0:2 Эмполи Серия B Эмполи 5:0 Юве Стабия Серия B
Юве Стабия 1:2 Эмполи Серия B Юве Стабия 3:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:1 Юве Стабия Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 19 14 4 1 34 - 9 46
2. Порденоне 20 10 5 5 29 - 25 35
3. Кротоне 19 9 4 6 31 - 22 31
4. Виртус Энтелла 20 8 6 6 25 - 22 30
5. Читтаделла 19 8 5 6 22 - 23 29
6. Фрозиноне 20 7 7 6 24 - 19 28
7. Перуджа 0:0 20 7 7 6 24 - 25 28
8. Асколи 20 8 3 9 28 - 29 27
9. Юве Стабия 20 8 3 9 22 - 28 27
10. Кьево 0:0 20 6 9 5 24 - 22 27
11. Пескара 19 7 5 7 29 - 26 26
12. Салернитана 19 7 5 7 27 - 25 26
13. Специя 18 6 6 6 22 - 20 24
14. Пиза 19 6 6 7 24 - 24 24
15. Венеция 20 5 8 7 18 - 22 23
16. Эмполи 20 5 8 7 20 - 26 23
17. Кремонезе 19 5 7 7 13 - 20 22
18. Козенца 19 4 8 7 22 - 22 20
19. Трапани 20 4 6 10 22 - 37 18
20. Ливорно 20 3 4 13 18 - 32 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Luigi Canotto получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Francesco Forte бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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