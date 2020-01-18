Италия: Серия B 2019-2020
Юве Стабия
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Эмполи
1:0
6' ГолFrancesco Forte I
34' Желтая карточкаLuigi Canotto
68' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
76' Желтая карточкаБалковец Юре
81' Желтая карточкаФраттези Давиде
25
Руссо
Данило
20
Трост
Магнус
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Gabriel Meli
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
Ход матча
6'
34'
76'
81'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия
Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе
Эмполи Последние 20 матчей: +5 =8 -7Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи
Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Эмполи: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|19
|14
|4
|1
|34 - 9
|46
|2.
|Порденоне
|20
|10
|5
|5
|29 - 25
|35
|3.
|Кротоне
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|4.
|Виртус Энтелла
|20
|8
|6
|6
|25 - 22
|30
|5.
|Читтаделла
|19
|8
|5
|6
|22 - 23
|29
|6.
|Фрозиноне
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|7.
|Перуджа
|0:0
|20
|7
|7
|6
|24 - 25
|28
|8.
|Асколи
|20
|8
|3
|9
|28 - 29
|27
|9.
|Юве Стабия
|20
|8
|3
|9
|22 - 28
|27
|10.
|Кьево
|0:0
|20
|6
|9
|5
|24 - 22
|27
|11.
|Пескара
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|12.
|Салернитана
|19
|7
|5
|7
|27 - 25
|26
|13.
|Специя
|18
|6
|6
|6
|22 - 20
|24
|14.
|Пиза
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|15.
|Венеция
|20
|5
|8
|7
|18 - 22
|23
|16.
|Эмполи
|20
|5
|8
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Кремонезе
|19
|5
|7
|7
|13 - 20
|22
|18.
|Козенца
|19
|4
|8
|7
|22 - 22
|20
|19.
|Трапани
|20
|4
|6
|10
|22 - 37
|18
|20.
|Ливорно
|20
|3
|4
|13
|18 - 32
|13
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