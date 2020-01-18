Италия: Серия B 2019-2020

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Кьево
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Перуджа
0'
26' Желтая карточка
Matteo Cotali
33'
1
Шемпер
Адриан
21
Фрей
Николя
15
Леверб
Максим
5
Цесар
Боштян
3
Matteo
Cotali
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
17
Джаккерини
Эммануэле
25
Виньято
Эмануэль
23
Джорджевич
Филип
24
Меджорини
Риккардо
1
Guglielmo
Vicario
7
Pasquale
Mazzochi
6
Filippo
Sgarbi
4
Marco
Carraro
25
Nicola
Falasco
3
Mardochee
Nzita
23
Marcello
Falzerano
15
Amara
Konate
10
Драгомир
Влад
11
Буонаюто
Кристиан
8
Фальчинелли
Диего
Кьево
4-3-1-2
Перуджа
5-3-2

Ход матча

26'
Matteo Cotali
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия
Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево
Перуджа Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла
Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа

Последние игры между собой

Кьево: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Перуджа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Перуджа 2:1 Кьево Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 19 14 4 1 34 - 9 46
2. Порденоне 20 10 5 5 29 - 25 35
3. Кротоне 19 9 4 6 31 - 22 31
4. Виртус Энтелла 20 8 6 6 25 - 22 30
5. Читтаделла 19 8 5 6 22 - 23 29
6. Фрозиноне 20 7 7 6 24 - 19 28
7. Перуджа 0:0 20 7 7 6 24 - 25 28
8. Асколи 20 8 3 9 28 - 29 27
9. Юве Стабия 20 8 3 9 22 - 28 27
10. Кьево 0:0 20 6 9 5 24 - 22 27
11. Пескара 19 7 5 7 29 - 26 26
12. Салернитана 19 7 5 7 27 - 25 26
13. Специя 18 6 6 6 22 - 20 24
14. Пиза 19 6 6 7 24 - 24 24
15. Венеция 20 5 8 7 18 - 22 23
16. Эмполи 20 5 8 7 20 - 26 23
17. Кремонезе 19 5 7 7 13 - 20 22
18. Козенца 19 4 8 7 22 - 22 20
19. Трапани 20 4 6 10 22 - 37 18
20. Ливорно 20 3 4 13 18 - 32 13
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    Matteo Cotali получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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