Италия: Серия B 2019-2020
Кьево
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Перуджа
26' Желтая карточкаMatteo Cotali
21
Фрей
Николя
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Колли ДжозефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Amara KonateПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
26'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +6 =8 -6Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия
Перуджа Последние 20 матчей: +6 =6 -8Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла
Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа
Последние игры между собой
Кьево: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Перуджа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|19
|14
|4
|1
|34 - 9
|46
|2.
|Порденоне
|20
|10
|5
|5
|29 - 25
|35
|3.
|Кротоне
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|4.
|Виртус Энтелла
|20
|8
|6
|6
|25 - 22
|30
|5.
|Читтаделла
|19
|8
|5
|6
|22 - 23
|29
|6.
|Фрозиноне
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|7.
|Перуджа
|0:0
|20
|7
|7
|6
|24 - 25
|28
|8.
|Асколи
|20
|8
|3
|9
|28 - 29
|27
|9.
|Юве Стабия
|20
|8
|3
|9
|22 - 28
|27
|10.
|Кьево
|0:0
|20
|6
|9
|5
|24 - 22
|27
|11.
|Пескара
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|12.
|Салернитана
|19
|7
|5
|7
|27 - 25
|26
|13.
|Специя
|18
|6
|6
|6
|22 - 20
|24
|14.
|Пиза
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|15.
|Венеция
|20
|5
|8
|7
|18 - 22
|23
|16.
|Эмполи
|20
|5
|8
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Кремонезе
|19
|5
|7
|7
|13 - 20
|22
|18.
|Козенца
|19
|4
|8
|7
|22 - 22
|20
|19.
|Трапани
|20
|4
|6
|10
|22 - 37
|18
|20.
|Ливорно
|20
|3
|4
|13
|18 - 32
|13
Загрузка...