Италия: Серия A 2019-2020
Лацио
5:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Сампдория
1:0
7' ГолКайседо Фелипе
2:0
17' ПенальтиИммобиле Чиро
3:0
20' ГолИммобиле Чиро
31' Желтая карточкаВиейра Ронни
4:0
54' ГолБаштуш Бартоломеу
64' Желтая карточкаКоллей Омар
5:0
65' ПенальтиИммобиле Чиро
68' Желтая карточкаАдеканье Бобби
5:1
70' ГолЛинетти Кароль
74' Красная карточкаХабот Юлиан
4
Патрик
26
Раду
Стефан
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Лерис МехдиНападающий
- Нападающий
-
33 Kaique3
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
1:0
17'
2:0
20'
31'
54'
4:0
64'
65'
5:0
68'
70'
5:1
74'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +15 =2 -3Лацио 4:0 Кремонезе Лацио 1:0 Наполи Брешия 1:2 Лацио Ювентус 1:3 Лацио
Сампдория Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория
Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио
Последние игры между собой
Лацио: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Сампдория: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Сампдория 1:2 Лацио Серия A Лацио 7:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Сампдория Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Лацио 1:1 Сампдория Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 18
|48
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|40 - 16
|46
|3.
|Лацио
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 18
|45
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|49 - 26
|35
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 21
|35
|6.
|Торино
|1:0 Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 26
|30
|7.
|Кальяри
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 29
|29
|8.
|Парма
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 25
|28
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|10.
|Милан
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|18 - 24
|25
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|17 - 28
|24
|12.
|Наполи
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 26
|24
|13.
|Болонья
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 31
|23
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 29
|21
|15.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|20
|5
|4
|11
|30 - 35
|19
|16.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|17.
|Лечче
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|22 - 38
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|19.
|Дженоа
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|20 - 38
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 29
|12
Лацио
96.5% (139)
Ничья
1.4% (2)
Сампдория
2.1% (3)
2:0 Лацио
38.9% (56)
2:1 Лацио
28.5% (41)
3:1 Лацио
11.1% (16)
1:0 Лацио
11.1% (16)
3:0 Лацио
2.8% (4)
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