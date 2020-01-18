Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Лацио
5:1
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
7' Гол
Кайседо Фелипе
2:0
17' Пенальти
Иммобиле Чиро
3:0
20' Гол
Иммобиле Чиро
31' Желтая карточка
Виейра Ронни
4:0
54' Гол
Баштуш Бартоломеу
64' Желтая карточка
Коллей Омар
5:0
65' Пенальти
Иммобиле Чиро
68' Желтая карточка
Адеканье Бобби
5:1
70' Гол
Линетти Кароль
74' Красная карточка
Хабот Юлиан
90'+1
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
22
Хони
Родригес
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
5
Хабот
Юлиан
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
7
Линетти
Кароль
4
Виейра
Ронни
18
Торсби
Мортен
14
Янкто
Якуб
23
Габбьядини
Маноло
17
Капрари
Джанлука
Лацио
3-5-2
Сампдория
4-4-2

Ход матча

7'
Кайседо Фелипе
1:0
17'
Иммобиле Чиро
2:0
20'
Иммобиле Чиро
(Ачерби Франческо)
3:0
31'
 
Виейра Ронни
46'
 
Экдаль Олбин
Янкто Якуб
49'
Баштуш Бартоломеу
Раду Стефан
 
54'
Баштуш Бартоломеу
(Лукас Лейва)
4:0
58'
Адеканье Бобби
Кайседо Фелипе
 
64'
 
Коллей Омар
65'
Иммобиле Чиро
5:0
65'
 
Ауджелло Томмазо
Мурру Никола
66'
Вавро Денис
Ачерби Франческо
 
68'
Адеканье Бобби
 
70'
5:1
Линетти Кароль
71'
 
Бонаццоли Федерико
Габбьядини Маноло
74'
 
Хабот Юлиан

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Лацио 4:0 Кремонезе Лацио 1:0 Наполи Брешия 1:2 Лацио Ювентус 1:3 Лацио
Кальяри 1:2 Лацио Ренн 2:0 Лацио Лацио 3:1 Ювентус Лацио 3:0 Удинезе Лацио 1:0 ЧФР Клуж Сассуоло 1:2 Лацио Лацио 4:2 Лечче Лацио 1:2 Селтик Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа
Сампдория Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория
Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио

Последние игры между собой

Лацио: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Сампдория: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Сампдория 0:3 Лацио Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:2 Сампдория Серия A Лацио 4:0 Сампдория Серия A
Сампдория 1:2 Лацио Серия A Лацио 7:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Сампдория Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Лацио Серия A Сампдория 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Сампдория Серия A Лацио 1:1 Сампдория Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 19 15 3 1 37 - 18 48
2. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 40 - 16 46
3. Лацио Заявка 19 14 3 2 46 - 18 45
4. Аталанта Заявка 19 10 5 4 49 - 26 35
5. Рома Заявка 19 10 5 4 34 - 21 35
6. Торино 1:0 Заявка 20 9 3 8 26 - 26 30
7. Кальяри Заявка 19 8 5 6 33 - 29 29
8. Парма Заявка 19 8 4 7 26 - 25 28
9. Верона Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
10. Милан Заявка 19 7 4 8 18 - 24 25
11. Удинезе Заявка 19 7 3 9 17 - 28 24
12. Наполи Заявка 19 6 6 7 28 - 26 24
13. Болонья Заявка 19 6 5 8 28 - 31 23
14. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 23 - 29 21
15. Сассуоло 0:1 Заявка 20 5 4 11 30 - 35 19
16. Сампдория Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
17. Лечче Заявка 19 3 6 10 22 - 38 15
18. Брешия Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
19. Дженоа Заявка 19 3 5 11 20 - 38 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 19 3 3 13 12 - 29 12
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лацио 5:1 Сампдория
Лацио
96.5% (139)
Ничья
1.4% (2)
Сампдория
2.1% (3)
2:0 Лацио
38.9% (56)
2:1 Лацио
28.5% (41)
3:1 Лацио
11.1% (16)
1:0 Лацио
11.1% (16)
3:0 Лацио
2.8% (4)
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