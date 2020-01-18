Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

91' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Иммобиле Чиро из команды Лацио является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

90' Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Лацио

89' Бонаццоли Федерико не смог попасть в створ ударом издали

88' Великолепное видение игры демонстрирует Экдаль Олбин из команды Сампдория , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

88' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Хорошие скиллы дриблинга показывает Берешиньски Бартош , обходя своих соперников

83' Бонаццоли Федерико наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

81' Хорошие скиллы дриблинга показывает Альберто Луис , обходя своих соперников

80' Удар от ворот произведет Сампдория

80' Как она упустила момент!?! Иммобиле Чиро имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

79' Хони Родригес из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Хорошо играет на выходе Стракоша Томас - мяч в ее руках

78' Ауджелло Томмазо из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

77' Удар от ворот произведет Сампдория

76' Лацио нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

76' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Удар от ворот произведет Сампдория

75' Альберто Луис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

74' УДАЛЕНИЕ! - После профессионального фола Хабот Юлиан удалена с поста!

73' Коллей Омар ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

73' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Г О О О О Л - Линетти Кароль первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

69' Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Ауджелло Томмазо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Адеканье Бобби совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Удар от ворот произведет Лацио

68' Отличная игра от Виейра Ронни из команды Сампдория . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

67' Баштуш Бартоломеу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает с точки!

64' Коллей Омар получает желтую карточку за игру рукой

64' После проверки VAR судья изменил решение - Лацио пробьет пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' Отличную защиту показывает Коллей Омар от команды Сампдория , не дает пропустить гол своей команде.

62' Альберто Луис имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

62' Хорошие скиллы дриблинга показывает Альберто Луис , обходя своих соперников

61' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

60' Альберто Луис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

60' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Удар от ворот произведет Сампдория

54' Г О О О О Л - Баштуш Бартоломеу изменил счет на табло!

54' Плохо играет Коллей Омар - неудачный вынос, и мяч у соперниц

54' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Хабот Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Линетти Кароль из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

48' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Хорошие скиллы дриблинга показывает Лаццари Мануэль , обходя своих соперников

46' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля