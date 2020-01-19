Италия: Серия A 2019-2020
Болонья
1:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Верона
14' Желтая карточкаАмрабат Софьян
1:0
20' ГолБани Маттиа
25' Желтая карточкаЦаканьи Маттиа
27' Желтая карточкаСансоне Никола
35' Желтая карточкаБани Маттиа
47' Undefined phrase: football_event_Давидович Павел
55' Желтая карточкаСхаутен Йерди
13
Бани
Маттиа
21
Гюнтер
Корай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Борини ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
20'
1:0
25'
27'
35'
47'
55'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта
Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013
Верона Последние 20 матчей: +9 =3 -8Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона
Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона
Последние игры между собой
Болонья: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 18
|48
|2.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|20
|14
|5
|1
|40 - 16
|47
|3.
|Лацио
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 18
|45
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|49 - 26
|35
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 21
|35
|6.
|Кальяри
|1:2 Заявка
|20
|8
|5
|7
|34 - 31
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 25
|28
|8.
|Милан
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|21 - 26
|28
|9.
|Торино
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 28
|27
|10.
|Болонья
|1:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 31
|26
|11.
|Верона
|0:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|12.
|Удинезе
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|19 - 31
|24
|13.
|Наполи
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 29
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|32 - 35
|22
|16.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|17.
|Брешия
|2:1 Заявка
|20
|5
|2
|13
|19 - 37
|17
|18.
|Лечче
|0:0 Заявка
|20
|3
|7
|10
|22 - 38
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|20 - 38
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 29
|12
Болонья
73.6% (103)
Ничья
23.6% (33)
Верона
2.9% (4)
2:1 Болонья
40% (56)
1:0 Болонья
25% (35)
1:1 Ничья
17.9% (25)
2:0 Болонья
6.4% (9)
0:0 Ничья
3.6% (5)
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