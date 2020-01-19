Италия: Серия A 2019-2020

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Болонья
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Верона
0'
14' Желтая карточка
Амрабат Софьян
1:0
20' Гол
Бани Маттиа
25' Желтая карточка
Цаканьи Маттиа
27' Желтая карточка
Сансоне Никола
35' Желтая карточка
Бани Маттиа
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Давидович Павел
55' Желтая карточка
Схаутен Йерди
58'
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
13
Бани
Маттиа
15
М'Байе
Ибрахим
8
Домингес
Николас
30
Схаутен
Йерди
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
9
Сантандер
Федерико
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
24
Кумбулла
Мараш
21
Гюнтер
Корай
5
Фараони
Марко
4
Велозу
Мигель
34
Амрабат
Софьян
88
Лазович
Дарко
32
Пессина
Маттео
20
Цаканьи
Маттиа
10
Ди
Кармине
Самуэль
Болонья
4-2-3-1
Верона
3-4-2-1

Ход матча

14'
 
Амрабат Софьян
20'
Бани Маттиа
1:0
25'
 
Цаканьи Маттиа
26'
 
Давидович Павел
Кумбулла Мараш
27'
Сансоне Никола
 
35'
Бани Маттиа
 
47'
 
Давидович Павел
55'
Схаутен Йерди
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта
Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013
Верона Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона
Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона

Последние игры между собой

Болонья: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Верона 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:0 Верона Серия A Верона 2:3 Болонья Серия A Болонья 4:0 Верона Кубок
Болонья 0:1 Верона Серия A Верона 0:2 Болонья Серия A Верона 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:4 Верона Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 19 15 3 1 37 - 18 48
2. Интер Милан 0:0 Заявка 20 14 5 1 40 - 16 47
3. Лацио Заявка 19 14 3 2 46 - 18 45
4. Аталанта Заявка 19 10 5 4 49 - 26 35
5. Рома Заявка 19 10 5 4 34 - 21 35
6. Кальяри 1:2 Заявка 20 8 5 7 34 - 31 29
7. Парма Заявка 19 8 4 7 26 - 25 28
8. Милан Заявка 20 8 4 8 21 - 26 28
9. Торино Заявка 20 8 3 9 26 - 28 27
10. Болонья 1:0 Заявка 20 7 5 8 29 - 31 26
11. Верона 0:1 Заявка 19 7 4 8 21 - 22 25
12. Удинезе Заявка 20 7 3 10 19 - 31 24
13. Наполи Заявка 20 6 6 8 28 - 28 24
14. Фиорентина Заявка 20 6 6 8 25 - 29 24
15. Сассуоло Заявка 20 6 4 10 32 - 35 22
16. Сампдория Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
17. Брешия 2:1 Заявка 20 5 2 13 19 - 37 17
18. Лечче 0:0 Заявка 20 3 7 10 22 - 38 16
19. Дженоа Заявка 19 3 5 11 20 - 38 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 19 3 3 13 12 - 29 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Болонья 1:0 Верона
Болонья
73.6% (103)
Ничья
23.6% (33)
Верона
2.9% (4)
2:1 Болонья
40% (56)
1:0 Болонья
25% (35)
1:1 Ничья
17.9% (25)
2:0 Болонья
6.4% (9)
0:0 Ничья
3.6% (5)
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