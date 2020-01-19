Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Сансоне Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Игрок команды Верона головой возвращает мяч партнеру по команде.

42' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Данило Ларанжера предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Удар от ворот произведет Верона

39' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хорошие скиллы дриблинга показывает Сансоне Никола , обходя своих соперников

38' Удар от ворот произведет Верона

37' Отличная игра от Домингес Николас из команды Болонья . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

36' М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Бани Маттиа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Томиясу Такэхиро из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

31' Бани Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Пессина Маттео из команды Верона плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

30' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

28' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Сансоне Никола совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Цаканьи Маттиа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Верона

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Кумбулла Мараш получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Кумбулла Мараш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Пространство открывается для Сориано Роберто , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

20' Г О О О О Л - Бани Маттиа первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

20' Футболистка команды Верона плохо выносит и это почти создает опасный момент.

20' Лазович Дарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Болонья

18' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

17' Удар от ворот произведет Болонья

16' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Цаканьи Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Сансоне Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Амрабат Софьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

14' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Игрок команды Болонья сделал подножку сопернику.

13' Амрабат Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Сансоне Никола из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

12' Сансоне Никола из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

12' Схаутен Йерди из команды Болонья плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

11' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Верона

7' Сансоне Никола не смог попасть в створ ударом издали

7' Хорошие скиллы дриблинга показывает Орсолини Риккардо , обходя своих соперников

7' Удар от ворот произведет Верона

6' Амрабат Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Сансоне Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Верона

4' Игрок команды Болонья совершает фол

3' Сориано Роберто из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Болонья начинает с центра поля