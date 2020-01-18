Италия: Серия A 2019-2020

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Наполи
0:2
Конец матча

Стадион:
Фиорентина
0'
0:1
26' Гол
Кьеза Федерико
61' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
66' Желтая карточка
Демме Диего
0:2
74' Гол
Влахович Душан
84' Желтая карточка
Далберт Эстеван
90'+4
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
13
Луперто
Себастьяно
23
Хюсай
Эльсейд
5
Аллан
Маркес
8
Фабиан
Руис
20
Зелиньски
Петр
7
Кальехон
Хосе
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
21
Лирола
Поль
24
Бенасси
Марко
78
Пульгар
Эрик
8
Кастровилли
Гаэтано
29
Далберт
Эстеван
63
Кутроне
Патрик
25
Кьеза
Федерико
Наполи
4-3-3
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

26'
0:1
Кьеза Федерико
(Бенасси Марко)
56'
Демме Диего
Аллан Маркес
 
61'
Хюсай Эльсейд
 
63'
Лосано Ирвин
Зелиньски Петр
 
66'
Демме Диего
 
66'
 
Влахович Душан
Кутроне Патрик
74'
0:2
Влахович Душан
(Лирола Поль)
75'
Льоренте Фернандо
Кальехон Хосе
 
78'
 
Соттил Рикардо
Кьеза Федерико
84'
 
Далберт Эстеван
87'
 
Чеккерини Федерико
Далберт Эстеван

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи
Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия
Фиорентина Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома
Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма Сассуоло 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Лацио Брешия 0:0 Фиорентина Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Фиорентина

Последние игры между собой

Наполи: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Фиорентина: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Фиорентина 3:4 Наполи Серия A Фиорентина 0:0 Наполи Серия A Наполи 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Наполи Серия A
Наполи 0:0 Фиорентина Серия A Наполи 4:1 Фиорентина Серия A Наполи 1:0 Фиорентина Кубок Фиорентина 3:3 Наполи Серия A Фиорентина 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:1 Фиорентина Серия A Наполи 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Наполи Серия A Фиорентина 1:3 Наполи Кубок Наполи 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Наполи Серия A Фиорентина 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:3 Наполи Серия A Наполи 0:0 Фиорентина Серия A Наполи 0:0 Фиорентина Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 19 15 3 1 37 - 18 48
2. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 40 - 16 46
3. Лацио Заявка 19 14 3 2 46 - 18 45
4. Аталанта Заявка 19 10 5 4 49 - 26 35
5. Рома Заявка 19 10 5 4 34 - 21 35
6. Кальяри Заявка 19 8 5 6 33 - 29 29
7. Парма Заявка 19 8 4 7 26 - 25 28
8. Торино Заявка 20 8 3 9 26 - 28 27
9. Верона Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
10. Милан Заявка 19 7 4 8 18 - 24 25
11. Удинезе Заявка 19 7 3 9 17 - 28 24
12. Наполи Заявка 20 6 6 8 28 - 28 24
13. Фиорентина Заявка 20 6 6 8 25 - 29 24
14. Болонья Заявка 19 6 5 8 28 - 31 23
15. Сассуоло Заявка 20 6 4 10 32 - 35 22
16. Сампдория Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
17. Лечче Заявка 19 3 6 10 22 - 38 15
18. Брешия Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
19. Дженоа Заявка 19 3 5 11 20 - 38 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 19 3 3 13 12 - 29 12
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Наполи 0:2 Фиорентина
Наполи
88.4% (129)
Ничья
8.2% (12)
Фиорентина
3.4% (5)
2:1 Наполи
56.2% (82)
2:0 Наполи
16.4% (24)
1:0 Наполи
10.3% (15)
1:1 Ничья
4.8% (7)
3:1 Наполи
3.4% (5)
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