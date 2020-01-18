Италия: Серия A 2019-2020
Наполи
0:2
Конец матча
Стадион: Сан-Паоло
Фиорентина
0:1
26' ГолКьеза Федерико
61' Желтая карточкаХюсай Эльсейд
66' Желтая карточкаДемме Диего
0:2
74' ГолВлахович Душан
84' Желтая карточкаДалберт Эстеван
25
Оспина
Давид
21
Лирола
Поль
78
Пульгар
Эрик
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
26'
0:1
61'
66'
74'
0:2
84'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +6 =9 -5Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи
Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия
Фиорентина Последние 20 матчей: +9 =5 -6Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома
Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма Сассуоло 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Лацио Брешия 0:0 Фиорентина Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Фиорентина
Последние игры между собой
Наполи: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Фиорентина: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Наполи 0:0 Фиорентина Серия A Наполи 4:1 Фиорентина Серия A Наполи 1:0 Фиорентина Кубок Фиорентина 3:3 Наполи Серия A Фиорентина 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:1 Фиорентина Серия A Наполи 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Наполи Серия A Фиорентина 1:3 Наполи Кубок Наполи 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Наполи Серия A Фиорентина 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:3 Наполи Серия A Наполи 0:0 Фиорентина Серия A Наполи 0:0 Фиорентина Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 18
|48
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|40 - 16
|46
|3.
|Лацио
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 18
|45
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|49 - 26
|35
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 21
|35
|6.
|Кальяри
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 29
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 25
|28
|8.
|Торино
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 28
|27
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|10.
|Милан
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|18 - 24
|25
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|17 - 28
|24
|12.
|Наполи
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 29
|24
|14.
|Болонья
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 31
|23
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|32 - 35
|22
|16.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|17.
|Лечче
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|22 - 38
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|19.
|Дженоа
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|20 - 38
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 29
|12
Наполи
88.4% (129)
Ничья
8.2% (12)
Фиорентина
3.4% (5)
2:1 Наполи
56.2% (82)
2:0 Наполи
16.4% (24)
1:0 Наполи
10.3% (15)
1:1 Ничья
4.8% (7)
3:1 Наполи
3.4% (5)
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