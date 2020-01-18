Италия: Серия A 2019-2020

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Фиорентина

47' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Наполи

43' Далберт Эстеван не смог попасть в створ ударом издали

42' Милик Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Луперто Себастьяно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Плохо играет Луперто Себастьяно - неудачный вынос, и мяч у соперниц

39' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хорошая попытка от Зелиньски Петр , был неплохой удар, но вратарь спас

38' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Фиорентина

36' Что за промах! У Кальехон Хосе была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

35' Удар от ворот произведет Фиорентина

35' Матч возобновлен

34' Кьеза Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Фабиан Руис пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

34' Милик Аркадиуш из команды Наполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Луперто Себастьяно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Удар от ворот произведет Фиорентина

29' Удар от ворот произведет Фиорентина

29' Милик Аркадиуш из команды Наполи плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

28' Хорошая попытка от Инсинье Лоренцо , был неплохой удар, но вратарь спас

28' Плохо играет Бенасси Марко - неудачный вынос, и мяч у соперниц

28' Далберт Эстеван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Отличный командный гол!

26' Г О О О О Л - Кьеза Федерико изменил счет на табло!

25' Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Хорошо играет на выходе Оспина Давид - мяч в ее руках

22' Хорошо играет на выходе Дронговски Бартломей - мяч в ее руках

22' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Далберт Эстеван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Кальехон Хосе из команды Наполи пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

20' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фиорентина пробьет пенальти!

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

17' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Манолас Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Кастровилли Гаэтано из команды Фиорентина пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

14' Удар от ворот произведет Фиорентина

13' Отличная игра от Зелиньски Петр из команды Наполи . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

13' Оспина Давид ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

12' Милик Аркадиуш бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

12' Аллан Маркес из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

11' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удар от ворот произведет Наполи

10' Как она упустила момент!?! Кастровилли Гаэтано имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

9' Манолас Костас из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Хорошо играет на выходе Дронговски Бартломей - мяч в ее руках

7' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Великолепное видение игры демонстрирует Касерес Мартин из команды Фиорентина , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

5' Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Ох, нехорошо это выглядит. Кьеза Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хорошо играет на выходе Дронговски Бартломей - мяч в ее руках

2' Манолас Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Наполи начинает с центра поля