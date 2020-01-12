Италия: Серия A 2019-2020
Ювентус
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Стадион: Альянц Стэдиум
Парма
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +16 =2 -2Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио
Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л
Парма Последние 20 матчей: +9 =4 -7Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Парма: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Парма 0:1 Ювентус Кубок Ювентус 7:0 Парма Серия A Ювентус 2:1 Парма Серия A Парма 0:1 Ювентус Серия A Парма 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Парма Серия A Парма 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Парма Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:4 Парма Серия A Ювентус 2:3 Парма Серия A Парма 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Парма Товарищеские матчи Ювентус 3:0 Парма Серия A Парма 2:2 Ювентус Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 18
|48
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|40 - 16
|46
|3.
|Лацио
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|41 - 17
|42
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|49 - 26
|35
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 21
|35
|6.
|Кальяри
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 29
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 25
|28
|8.
|Торино
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 26
|27
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|10.
|Милан
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|18 - 24
|25
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|17 - 28
|24
|12.
|Наполи
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 26
|24
|13.
|Болонья
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 31
|23
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 29
|21
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|30 - 34
|19
|16.
|Сампдория
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 28
|19
|17.
|Лечче
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|22 - 38
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|19.
|Дженоа
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|20 - 38
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 29
|12
Ювентус
96.2% (50)
Ничья
3.8% (2)
Парма
0% (0)
2:0 Ювентус
55.8% (29)
3:0 Ювентус
13.5% (7)
3:1 Ювентус
11.5% (6)
1:0 Ювентус
5.8% (3)
2:1 Ювентус
5.8% (3)
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