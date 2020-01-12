Италия: Серия A 2019-2020

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Ювентус
 
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Стадион:
Парма

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио
Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л
Парма Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия
Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона Интер Милан 2:2 Парма Парма 5:1 Дженоа СПАЛ 2013 1:0 Парма Парма 3:2 Торино Парма 1:0 Сассуоло Лацио 2:0 Парма Парма 1:3 Кальяри Удинезе 1:3 Парма

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Парма: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Парма 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Парма Серия A Парма 1:2 Ювентус Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A
Парма 0:1 Ювентус Кубок Ювентус 7:0 Парма Серия A Ювентус 2:1 Парма Серия A Парма 0:1 Ювентус Серия A Парма 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Парма Серия A Парма 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Парма Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:4 Парма Серия A Ювентус 2:3 Парма Серия A Парма 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Парма Товарищеские матчи Ювентус 3:0 Парма Серия A Парма 2:2 Ювентус Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 19 15 3 1 37 - 18 48
2. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 40 - 16 46
3. Лацио Заявка 18 13 3 2 41 - 17 42
4. Аталанта Заявка 19 10 5 4 49 - 26 35
5. Рома Заявка 19 10 5 4 34 - 21 35
6. Кальяри Заявка 19 8 5 6 33 - 29 29
7. Парма Заявка 19 8 4 7 26 - 25 28
8. Торино Заявка 19 8 3 8 25 - 26 27
9. Верона Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
10. Милан Заявка 19 7 4 8 18 - 24 25
11. Удинезе Заявка 19 7 3 9 17 - 28 24
12. Наполи Заявка 19 6 6 7 28 - 26 24
13. Болонья Заявка 19 6 5 8 28 - 31 23
14. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 23 - 29 21
15. Сассуоло Заявка 19 5 4 10 30 - 34 19
16. Сампдория Заявка 19 5 4 10 19 - 28 19
17. Лечче Заявка 19 3 6 10 22 - 38 15
18. Брешия Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
19. Дженоа Заявка 19 3 5 11 20 - 38 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 19 3 3 13 12 - 29 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Парма

    До начала игры, которая состоится 19.01.2020, осталось 2 дня 16 часов 20 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ювентус - Парма
    Ювентус
    96.2% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Парма
    0% (0)
    2:0 Ювентус
    55.8% (29)
    3:0 Ювентус
    13.5% (7)
    3:1 Ювентус
    11.5% (6)
    1:0 Ювентус
    5.8% (3)
    2:1 Ювентус
    5.8% (3)
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