Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Томович Ненад получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Томович Ненад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Малиновский Руслан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

93' Хорошие скиллы дриблинга показывает Малиновский Руслан , обходя своих соперников

93' Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Сапата Дуван из команды Аталанта делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

90' Роша Игор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Сегодняшная посещаемость составляет 16636 болельщиков

89' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

88' Сапата Дуван наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

88' Викари Франческо ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

87' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

83' Хорошая попытка от Сапата Дуван , был неплохой удар, но вратарь спас

81' Выглядело как неплохой момент. Госенс Робин из команды Аталанта закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

80' Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Иличич Йосип была близка к голу, но мяч был выбит с линии ворот!

79' Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Пространство открывается для Де Рон Мартен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

75' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Пашалич Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Хорошая попытка от Пашалич Марио , был неплохой удар, но вратарь спас

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

66' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Аталанта

63' Пространство открывается для Петанья Андреа , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

63' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Аталанта имеет хороший шанс забить.

60' Г О О О О Л - Валоти Матиа изменил счет на табло!

59' Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Ционек Тьяго наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

59' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

58' Ди Франческо Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Хорошая попытка от Сапата Дуван , был неплохой удар, но вратарь спас

56' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Пространство открывается для Сапата Дуван , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

53' Плохо играет Ционек Тьяго - неудачный вынос, и мяч у соперниц

52' Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Ди Франческо Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Матч возобновлен

51' Стрефецца Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Паломино Хосе получил желтую карточку от судьи

48' Сапата Дуван из команды Аталанта плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

47' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника