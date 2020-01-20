Италия: Серия A 2019-2020
Аталанта
1:2
Конец матча
Стадион: Gewiss Stadium Зрители: 16636
СПАЛ 2013
5' Желтая карточкаВалоти Матиа
1:0
16' ГолИличич Йосип
21' Желтая карточкаВикари Франческо
40' Желтая карточкаДе Рон Мартен
45' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
50' Желтая карточкаПаломино Хосе
1:1
54' ГолПетанья Андреа
1:2
60' ГолВалоти Матиа
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
16'
1:0
21'
40'
50'
54'
1:1
60'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 7
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан
Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +4 =3 -13Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013
Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|39 - 19
|51
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|41 - 17
|47
|3.
|Лацио
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 18
|45
|4.
|Рома
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 22
|38
|5.
|Аталанта
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 28
|35
|6.
|Кальяри
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|35 - 31
|30
|7.
|Парма
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|27 - 27
|28
|8.
|Милан
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|21 - 26
|28
|9.
|Торино
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 28
|27
|10.
|Верона
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|11.
|Удинезе
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|19 - 31
|24
|12.
|Наполи
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|13.
|Болонья
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|29 - 32
|24
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 29
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|32 - 35
|22
|16.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|17.
|Лечче
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|23 - 39
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|14 - 30
|15
|19.
|Брешия
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|19 - 38
|15
|20.
|Дженоа
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|21 - 41
|14
Аталанта
97.3% (144)
Ничья
1.4% (2)
СПАЛ 2013
1.4% (2)
2:0 Аталанта
37.2% (55)
3:1 Аталанта
18.2% (27)
3:0 Аталанта
16.9% (25)
2:1 Аталанта
9.5% (14)
1:0 Аталанта
7.4% (11)
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