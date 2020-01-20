Италия: Серия A 2019-2020

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Аталанта
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 16636
СПАЛ 2013
0'
5' Желтая карточка
Валоти Матиа
1:0
16' Гол
Иличич Йосип
21' Желтая карточка
Викари Франческо
40' Желтая карточка
Де Рон Мартен
45' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
50' Желтая карточка
Паломино Хосе
1:1
54' Гол
Петанья Андреа
1:2
60' Гол
Валоти Матиа
90'+7
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
3
Кальдара
Маттиа
6
Паломино
Хосе
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
88
Пашалич
Марио
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
99
Бериша
Этрит
4
Ционек
Тьяго
23
Викари
Франческо
3
Роша
Игор
II
21
Стрефецца
Габриэль
8
Валоти
Матиа
7
Миссироли
Симоне
14
Дабо
Брайан
13
Реца
Аркадиуш
37
Петанья
Андреа
31
Ди
Франческо
Федерико
Аталанта
3-4-1-2
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

5'
 
Валоти Матиа
16'
Иличич Йосип
(Сапата Дуван)
1:0
21'
 
Викари Франческо
40'
Де Рон Мартен
 
45'
 
Ди Франческо Федерико
46'
Джимсити Берат
Фройлер Ремо
 
50'
Паломино Хосе
 
54'
1:1
Петанья Андреа
(Реца Аркадиуш)
59'
Малиновский Руслан
Гомес Алехандро
 
60'
1:2
Валоти Матиа
(Дабо Брайан)
66'
Муриэль Луис
Кальдара Маттиа
 
72'
 
Флоккари Сержио
Ди Франческо Федерико
78'
 
Вальдифиори Мирко
Валоти Матиа
85'
 
Томович Ненад
Реца Аркадиуш

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан
Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013
Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:0 Аталанта Серия A СПАЛ 2013 1:1 Аталанта Серия A
Аталанта 1:1 СПАЛ 2013 Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 20 16 3 1 39 - 19 51
2. Интер Милан Заявка 20 14 5 1 41 - 17 47
3. Лацио Заявка 19 14 3 2 46 - 18 45
4. Рома Заявка 20 11 5 4 37 - 22 38
5. Аталанта Заявка 20 10 5 5 50 - 28 35
6. Кальяри Заявка 20 8 6 6 35 - 31 30
7. Парма Заявка 20 8 4 8 27 - 27 28
8. Милан Заявка 20 8 4 8 21 - 26 28
9. Торино Заявка 20 8 3 9 26 - 28 27
10. Верона Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
11. Удинезе Заявка 20 7 3 10 19 - 31 24
12. Наполи Заявка 20 6 6 8 28 - 28 24
13. Болонья Заявка 20 6 6 8 29 - 32 24
14. Фиорентина Заявка 20 6 6 8 25 - 29 24
15. Сассуоло Заявка 20 6 4 10 32 - 35 22
16. Сампдория Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
17. Лечче Заявка 20 3 7 10 23 - 39 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 20 4 3 13 14 - 30 15
19. Брешия Заявка 20 4 3 13 19 - 38 15
20. Дженоа Заявка 20 3 5 12 21 - 41 14
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 1:2 СПАЛ 2013
Аталанта
97.3% (144)
Ничья
1.4% (2)
СПАЛ 2013
1.4% (2)
2:0 Аталанта
37.2% (55)
3:1 Аталанта
18.2% (27)
3:0 Аталанта
16.9% (25)
2:1 Аталанта
9.5% (14)
1:0 Аталанта
7.4% (11)
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