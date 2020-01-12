Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Милан
 
Позже

Стадион:
Удинезе

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан
Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан Милан 1:2 Лацио Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри
Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия

Последние игры между собой

Милан: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Милан Серия A Удинезе 1:1 Милан Серия A
Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 0:1 Удинезе Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Милан Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:2 Удинезе Кубок Милан 1:0 Удинезе Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Удинезе 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Милан Серия A Милан 4:4 Удинезе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 19 15 3 1 37 - 18 48
2. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 40 - 16 46
3. Лацио Заявка 18 13 3 2 41 - 17 42
4. Аталанта Заявка 19 10 5 4 49 - 26 35
5. Рома Заявка 19 10 5 4 34 - 21 35
6. Кальяри Заявка 19 8 5 6 33 - 29 29
7. Парма Заявка 19 8 4 7 26 - 25 28
8. Торино Заявка 19 8 3 8 25 - 26 27
9. Верона Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
10. Милан Заявка 19 7 4 8 18 - 24 25
11. Удинезе Заявка 19 7 3 9 17 - 28 24
12. Наполи Заявка 19 6 6 7 28 - 26 24
13. Болонья Заявка 19 6 5 8 28 - 31 23
14. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 23 - 29 21
15. Сассуоло Заявка 19 5 4 10 30 - 34 19
16. Сампдория Заявка 19 5 4 10 19 - 28 19
17. Лечче Заявка 19 3 6 10 22 - 38 15
18. Брешия Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
19. Дженоа Заявка 19 3 5 11 20 - 38 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 19 3 3 13 12 - 29 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Удинезе

    До начала игры, которая состоится 19.01.2020, осталось 2 дня 8 часов 5 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Милан - Удинезе
    Милан
    93% (53)
    Ничья
    7% (4)
    Удинезе
    0% (0)
    1:0 Милан
    40.4% (23)
    2:1 Милан
    36.8% (21)
    2:0 Милан
    14% (8)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...