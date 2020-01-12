Италия: Серия A 2019-2020
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +8 =4 -8Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри
Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия
Последние игры между собой
Милан: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 0:1 Удинезе Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Милан Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:2 Удинезе Кубок Милан 1:0 Удинезе Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Удинезе 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Милан Серия A Милан 4:4 Удинезе Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 18
|48
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|40 - 16
|46
|3.
|Лацио
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|41 - 17
|42
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|49 - 26
|35
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 21
|35
|6.
|Кальяри
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 29
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 25
|28
|8.
|Торино
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 26
|27
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|10.
|Милан
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|18 - 24
|25
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|17 - 28
|24
|12.
|Наполи
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 26
|24
|13.
|Болонья
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 31
|23
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 29
|21
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|30 - 34
|19
|16.
|Сампдория
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 28
|19
|17.
|Лечче
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|22 - 38
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|19.
|Дженоа
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|20 - 38
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 29
|12
Милан
93% (53)
Ничья
7% (4)
Удинезе
0% (0)
1:0 Милан
40.4% (23)
2:1 Милан
36.8% (21)
2:0 Милан
14% (8)
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