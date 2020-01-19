Италия: Серия A 2019-2020

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Брешия
2:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Кальяри
0'
18' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
0:1
21' Гол
Педру Жоау III
22' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
26' Желтая карточка
Пизакане Фабио
1:1
27' Гол
Торрегросса Эрнесто
2:1
49' Гол
Торрегросса Эрнесто
51' Желтая карточка
Тонали Сандро
51' Желтая карточка
Нандес Найтан
58'
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
14
Чансельор
Джон
19
Мангравити
Массимилиано
28
Ромуло
Соуза
4
Тонали
Сандро
6
Ндой
Эмануэле
7
Шпалек
Николас
11
Торрегросса
Эрнесто
9
Доннарумма
Альфредо
90
Ольсен
Робин
24
Фараго
Паоло
19
Пизакане
Фабио
15
Клаван
Рагнар
33
Пеллегрини
Лука
18
Нандес
Найтан
8
Чигарини
Лука
6
Рог
Марко
4
Наингголан
Раджа
10
Педру
Жоау
III
99
Симеоне
Джованни
Брешия
4-3-1-2
Кальяри
4-3-2-1

Ход матча

18'
Ндой Эмануэле
 
21'
0:1
Педру Жоау III
(Нандес Найтан)
22'
Торрегросса Эрнесто
 
26'
 
Пизакане Фабио
27'
Торрегросса Эрнесто
(Тонали Сандро)
1:1
46'
Бьярнасон Биркир
Шпалек Николас
 
46'
Дессена Даниэле
Ндой Эмануэле
 
49'
Торрегросса Эрнесто
(Тонали Сандро)
2:1
51'
Тонали Сандро
 
51'
 
Нандес Найтан
53'
 
Ионице Артур
Рог Марко

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло
Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне
Кальяри Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри
Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри

Последние игры между собой

Брешия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Кальяри 0:1 Брешия Серия A Брешия 2:2 Кальяри Товарищеские матчи Кальяри 6:0 Брешия Серия B Брешия 4:0 Кальяри Серия B
Кальяри 1:1 Брешия Серия A Брешия 1:2 Кальяри Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 19 15 3 1 37 - 18 48
2. Интер Милан 0:0 Заявка 20 14 5 1 40 - 16 47
3. Лацио Заявка 19 14 3 2 46 - 18 45
4. Аталанта Заявка 19 10 5 4 49 - 26 35
5. Рома Заявка 19 10 5 4 34 - 21 35
6. Кальяри 1:2 Заявка 20 8 5 7 34 - 31 29
7. Парма Заявка 19 8 4 7 26 - 25 28
8. Милан Заявка 20 8 4 8 21 - 26 28
9. Торино Заявка 20 8 3 9 26 - 28 27
10. Болонья 1:0 Заявка 20 7 5 8 29 - 31 26
11. Верона 0:1 Заявка 19 7 4 8 21 - 22 25
12. Удинезе Заявка 20 7 3 10 19 - 31 24
13. Наполи Заявка 20 6 6 8 28 - 28 24
14. Фиорентина Заявка 20 6 6 8 25 - 29 24
15. Сассуоло Заявка 20 6 4 10 32 - 35 22
16. Сампдория Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
17. Брешия 2:1 Заявка 20 5 2 13 19 - 37 17
18. Лечче 0:0 Заявка 20 3 7 10 22 - 38 16
19. Дженоа Заявка 19 3 5 11 20 - 38 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 19 3 3 13 12 - 29 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брешия 2:1 Кальяри
Брешия
24.5% (34)
Ничья
41.7% (58)
Кальяри
33.8% (47)
1:1 Ничья
35.3% (49)
1:2 Кальяри
18.7% (26)
2:1 Брешия
10.8% (15)
1:0 Брешия
9.4% (13)
0:1 Кальяри
8.6% (12)
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