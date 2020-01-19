Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Рог Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Брешия

44' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Брешия

40' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Рог Марко из команды Кальяри пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

36' Хорошо играет на выходе Йоронен Йессе - мяч в ее руках

36' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Торрегросса Эрнесто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Наингголан Раджа наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

35' Наингголан Раджа разрезает оборону соперника отличным пасом

33' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Наингголан Раджа наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

32' Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Брешия

31' Пространство открывается для Фараго Паоло , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

29' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Пизакане Фабио получил желтую карточку от судьи

26' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Торрегросса Эрнесто получил желтую карточку от судьи

20' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Чигарини Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Кальяри

17' Шпалек Николас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

15' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Удар от ворот произведет Брешия

13' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ндой Эмануэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Чигарини Лука наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

11' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Пеллегрини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Кальяри

7' Как она упустила момент!?! Ндой Эмануэле имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

7' Хорошие скиллы дриблинга показывает Торрегросса Эрнесто , обходя своих соперников

5' Удар от ворот произведет Брешия

5' Удар от ворот произведет Брешия

4' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Хорошие скиллы дриблинга показывает Симеоне Джованни , обходя своих соперников

3' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Брешия

2' Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кальяри начинает с центра поля