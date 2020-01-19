Италия: Серия A 2019-2020
Брешия
2:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Марио Ригамонти
Кальяри
18' Желтая карточкаНдой Эмануэле
0:1
21' ГолПедру Жоау III
22' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
26' Желтая карточкаПизакане Фабио
1:1
27' ГолТоррегросса Эрнесто
2:1
49' ГолТоррегросса Эрнесто
51' Желтая карточкаТонали Сандро
51' Желтая карточкаНандес Найтан
28
Ромуло
Соуза
90
Ольсен
Робин
24
Фараго
Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
90 Ольсен РобинВратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
21'
0:1
26'
27'
49'
51'
51'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 10
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +6 =2 -12Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло
Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне
Кальяри Последние 20 матчей: +10 =5 -5Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри
Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри
Последние игры между собой
Брешия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Кальяри: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 18
|48
|2.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|20
|14
|5
|1
|40 - 16
|47
|3.
|Лацио
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 18
|45
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|49 - 26
|35
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 21
|35
|6.
|Кальяри
|1:2 Заявка
|20
|8
|5
|7
|34 - 31
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 25
|28
|8.
|Милан
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|21 - 26
|28
|9.
|Торино
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 28
|27
|10.
|Болонья
|1:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 31
|26
|11.
|Верона
|0:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|12.
|Удинезе
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|19 - 31
|24
|13.
|Наполи
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 29
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|32 - 35
|22
|16.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|17.
|Брешия
|2:1 Заявка
|20
|5
|2
|13
|19 - 37
|17
|18.
|Лечче
|0:0 Заявка
|20
|3
|7
|10
|22 - 38
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|20 - 38
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 29
|12
Брешия
24.5% (34)
Ничья
41.7% (58)
Кальяри
33.8% (47)
1:1 Ничья
35.3% (49)
1:2 Кальяри
18.7% (26)
2:1 Брешия
10.8% (15)
1:0 Брешия
9.4% (13)
0:1 Кальяри
8.6% (12)
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