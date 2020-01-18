Италия: Серия A 2019-2020

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Сассуоло
0:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Торино
0'
0:1
20' Гол в свои ворота
Локателли Мануэль
33'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
19
Романья
Филиппо
13
Пелузо
Федерико
77
Кирьякопулос
Гиоргос
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
23
Траоре
Хамед
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
30
Джиджи
Коффи
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
7
Лукич
Саша
88
Ринкон
Томас
34
Эйна
Ола
24
Верди
Симоне
21
Беренгер
Алекс
9
Белотти
Андреа
Сассуоло
4-2-3-1
Торино
3-4-2-1

Ход матча

20'
0:1
Локателли Мануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло
Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло
Торино Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013
Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Торино: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Торино 2:1 Сассуоло Серия A Торино 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A
Торино 3:0 Сассуоло Серия A Торино 5:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сассуоло Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:0 Торино Серия B Торино 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Торино 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:3 Торино Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 19 15 3 1 37 - 18 48
2. Интер Милан Заявка 19 14 4 1 40 - 16 46
3. Лацио Заявка 19 14 3 2 46 - 18 45
4. Аталанта Заявка 19 10 5 4 49 - 26 35
5. Рома Заявка 19 10 5 4 34 - 21 35
6. Торино 1:0 Заявка 20 9 3 8 26 - 26 30
7. Кальяри Заявка 19 8 5 6 33 - 29 29
8. Парма Заявка 19 8 4 7 26 - 25 28
9. Верона Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
10. Милан Заявка 19 7 4 8 18 - 24 25
11. Удинезе Заявка 19 7 3 9 17 - 28 24
12. Наполи Заявка 19 6 6 7 28 - 26 24
13. Болонья Заявка 19 6 5 8 28 - 31 23
14. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 23 - 29 21
15. Сассуоло 0:1 Заявка 20 5 4 11 30 - 35 19
16. Сампдория Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
17. Лечче Заявка 19 3 6 10 22 - 38 15
18. Брешия Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
19. Дженоа Заявка 19 3 5 11 20 - 38 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 19 3 3 13 12 - 29 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Торино
Сассуоло
12.7% (18)
Ничья
44.4% (63)
Торино
43% (61)
1:1 Ничья
40.1% (57)
1:2 Торино
25.4% (36)
0:1 Торино
12% (17)
2:1 Сассуоло
9.9% (14)
1:0 Сассуоло
2.8% (4)
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