Италия: Серия A 2019-2020
Сассуоло
0:1
Первый тайм: 33'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Торино
0:1
20' Гол в свои воротаЛокателли Мануэль
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
30
Джиджи
Коффи
88
Ринкон
Томас
34
Эйна
Ола
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фальке ЯгоНападающий
-
20 Эдера СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
20'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +5 =4 -11Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло
Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло
Торино Последние 20 матчей: +8 =3 -9Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013
Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Торино: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Торино 3:0 Сассуоло Серия A Торино 5:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сассуоло Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:0 Торино Серия B Торино 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Торино 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:3 Торино Серия B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|37 - 18
|48
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|40 - 16
|46
|3.
|Лацио
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 18
|45
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|49 - 26
|35
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|34 - 21
|35
|6.
|Торино
|1:0 Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 26
|30
|7.
|Кальяри
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 29
|29
|8.
|Парма
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 25
|28
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|10.
|Милан
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|18 - 24
|25
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|17 - 28
|24
|12.
|Наполи
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 26
|24
|13.
|Болонья
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 31
|23
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 29
|21
|15.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|20
|5
|4
|11
|30 - 35
|19
|16.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|17.
|Лечче
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|22 - 38
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|19.
|Дженоа
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|20 - 38
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 29
|12
Сассуоло
12.7% (18)
Ничья
44.4% (63)
Торино
43% (61)
1:1 Ничья
40.1% (57)
1:2 Торино
25.4% (36)
0:1 Торино
12% (17)
2:1 Сассуоло
9.9% (14)
1:0 Сассуоло
2.8% (4)
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