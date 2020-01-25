Италия: Серия B 2019-2020
Читтаделла
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Беневенто
14
Луппи
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Nicola PavanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево
Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла
Беневенто Последние 20 матчей: +14 =5 -1Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне
Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Беневенто: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0
|21
|14
|6
|1
|35 - 10
|48
|2.
|Порденоне
|0:0
|21
|10
|6
|5
|29 - 25
|36
|3.
|Кротоне
|20
|10
|4
|6
|32 - 22
|34
|4.
|Читтаделла
|0:0
|21
|8
|7
|6
|23 - 24
|31
|5.
|Виртус Энтелла
|0:1
|21
|8
|6
|7
|25 - 23
|30
|6.
|Кьево
|21
|7
|9
|5
|27 - 23
|30
|7.
|Салернитана
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|8.
|Фрозиноне
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|9.
|Юве Стабия
|0:0
|21
|8
|4
|9
|22 - 28
|28
|10.
|Асколи
|20
|8
|3
|9
|28 - 29
|27
|11.
|Перуджа
|20
|7
|6
|7
|24 - 27
|27
|12.
|Пескара
|0:0
|21
|7
|6
|8
|30 - 28
|27
|13.
|Пиза
|0:0
|21
|6
|8
|7
|25 - 25
|26
|14.
|Специя
|19
|6
|7
|6
|23 - 21
|25
|15.
|Кремонезе
|1:0
|20
|6
|7
|7
|14 - 20
|25
|16.
|Эмполи
|21
|5
|9
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Венеция
|20
|5
|8
|7
|18 - 22
|23
|18.
|Козенца
|20
|4
|8
|8
|22 - 23
|20
|19.
|Трапани
|20
|4
|6
|10
|22 - 37
|18
|20.
|Ливорно
|20
|3
|4
|13
|18 - 32
|13
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