Италия: Серия B 2019-2020

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Читтаделла
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Беневенто
0' 8'
1
Палеари
Альберто
24
Luca
Ghiringhelli
18
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
3
Amedeo
Benedetti
8
Federico
Proia
4
Йори
Мануэль
20
Mario
Gargiulo
10
Д'Урсо
Кристиан
30
Станко
Франческо
14
Луппи
Давиде
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
14
Вольта
Массимо
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
21
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
19
Инсинье
Роберто
25
Сау
Марко
9
Кода
Массимо
Читтаделла
4-3-1-2
Беневенто
4-3-2-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево
Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла
Беневенто Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне
Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Беневенто: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
Беневенто 4:1 Читтаделла Серия B Беневенто 0:3 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:2 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Читтаделла Серия B
Беневенто 1:0 Читтаделла Кубок Читтаделла 0:1 Беневенто Серия B Читтаделла 1:0 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Читтаделла Серия B Беневенто 2:4 Читтаделла Лега Про
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 21 14 6 1 35 - 10 48
2. Порденоне 0:0 21 10 6 5 29 - 25 36
3. Кротоне 20 10 4 6 32 - 22 34
4. Читтаделла 0:0 21 8 7 6 23 - 24 31
5. Виртус Энтелла 0:1 21 8 6 7 25 - 23 30
6. Кьево 21 7 9 5 27 - 23 30
7. Салернитана 20 8 5 7 29 - 26 29
8. Фрозиноне 20 7 7 6 24 - 19 28
9. Юве Стабия 0:0 21 8 4 9 22 - 28 28
10. Асколи 20 8 3 9 28 - 29 27
11. Перуджа 20 7 6 7 24 - 27 27
12. Пескара 0:0 21 7 6 8 30 - 28 27
13. Пиза 0:0 21 6 8 7 25 - 25 26
14. Специя 19 6 7 6 23 - 21 25
15. Кремонезе 1:0 20 6 7 7 14 - 20 25
16. Эмполи 21 5 9 7 21 - 27 24
17. Венеция 20 5 8 7 18 - 22 23
18. Козенца 20 4 8 8 22 - 23 20
19. Трапани 20 4 6 10 22 - 37 18
20. Ливорно 20 3 4 13 18 - 32 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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