Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Перуджа
1:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Ливорно
0'
16' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
1:0
29' Гол
Мелькьорри Федерико
67' Желтая карточка
Davide Agazzi
75'
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
3
Mardochee
Nzita
32
Дьомбер
Норберт
7
Pasquale
Mazzochi
33
Анджелла
Габриэле
15
Amara
Konate
8
Фальчинелли
Диего
14
Николусси-Кавилья
Ханс
23
Marcello
Falzerano
36
Мелькьорри
Федерико
35
Плиццари
Алессандро
21
Lorenzo
Gonnelli
26
Luka
Bogdan
6
Газбарро
Андреа
17
Antonio
Porcino
43
Вивиани
Федерико
15
Дель
Прато
Энрико
34
Davide
Agazzi
29
Рокка
Микеле
11
Murilo
Mendes
9
Sven
Braken
Перуджа
4-4-2
Ливорно
4-1-2-1-2

Ход матча

16'
Дьомбер Норберт
 
29'
Мелькьорри Федерико
(Николусси-Кавилья Ханс)
1:0
65'
Marco Carraro
Amara Konate
 
67'
 
Davide Agazzi
69'
 
Matteo Pallecchi
Lorenzo Gonnelli
72'
 
Морелли Габриэле
Газбарро Андреа

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа
Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия
Ливорно Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно
Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Ливорно: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Ливорно 0:1 Перуджа Серия B Перуджа 3:1 Ливорно Серия B Ливорно 2:3 Перуджа Серия B Ливорно 1:1 Перуджа Серия B
Перуджа 4:1 Ливорно Серия B Перуджа 1:1 Ливорно Серия B Ливорно 0:0 Перуджа Серия B Ливорно 4:1 Перуджа Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 21 15 5 1 37 - 11 50
2. Порденоне 21 10 5 6 29 - 27 35
3. Кротоне 21 10 4 7 33 - 24 34
4. Салернитана 21 9 5 7 31 - 27 32
5. Фрозиноне 21 8 7 6 25 - 19 31
6. Виртус Энтелла 21 8 7 6 26 - 23 31
7. Перуджа 1:0 21 8 6 7 25 - 27 30
8. Читтаделла 21 8 6 7 24 - 26 30
9. Кьево 21 7 9 5 27 - 23 30
10. Пескара 21 8 5 8 32 - 28 29
11. Специя 20 7 7 6 25 - 22 28
12. Юве Стабия 21 8 4 9 23 - 29 28
13. Асколи 21 8 3 10 28 - 30 27
14. Пиза 21 6 8 7 26 - 26 26
15. Венеция 21 5 9 7 19 - 23 24
16. Эмполи 21 5 9 7 21 - 27 24
17. Кремонезе 20 5 8 7 14 - 21 23
18. Козенца 21 4 8 9 23 - 25 20
19. Трапани 21 4 7 10 23 - 38 19
20. Ливорно 0:1 21 3 4 14 18 - 33 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Мелькьорри Федерико бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Дьомбер Норберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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