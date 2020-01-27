Италия: Серия B 2019-2020
Перуджа
1:0
Второй тайм: 75'
Стадион: Ренато Кури
Ливорно
16' Желтая карточкаДьомбер Норберт
1:0
29' ГолМелькьорри Федерико
67' Желтая карточкаDavide Agazzi
15
Amara
Konate
26
Luka
Bogdan
29
Рокка
Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Amara KonateПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Риццо ЛукаПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа
Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия
Ливорно Последние 20 матчей: +3 =4 -13Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно
Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Ливорно: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|21
|15
|5
|1
|37 - 11
|50
|2.
|Порденоне
|21
|10
|5
|6
|29 - 27
|35
|3.
|Кротоне
|21
|10
|4
|7
|33 - 24
|34
|4.
|Салернитана
|21
|9
|5
|7
|31 - 27
|32
|5.
|Фрозиноне
|21
|8
|7
|6
|25 - 19
|31
|6.
|Виртус Энтелла
|21
|8
|7
|6
|26 - 23
|31
|7.
|Перуджа
|1:0
|21
|8
|6
|7
|25 - 27
|30
|8.
|Читтаделла
|21
|8
|6
|7
|24 - 26
|30
|9.
|Кьево
|21
|7
|9
|5
|27 - 23
|30
|10.
|Пескара
|21
|8
|5
|8
|32 - 28
|29
|11.
|Специя
|20
|7
|7
|6
|25 - 22
|28
|12.
|Юве Стабия
|21
|8
|4
|9
|23 - 29
|28
|13.
|Асколи
|21
|8
|3
|10
|28 - 30
|27
|14.
|Пиза
|21
|6
|8
|7
|26 - 26
|26
|15.
|Венеция
|21
|5
|9
|7
|19 - 23
|24
|16.
|Эмполи
|21
|5
|9
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Кремонезе
|20
|5
|8
|7
|14 - 21
|23
|18.
|Козенца
|21
|4
|8
|9
|23 - 25
|20
|19.
|Трапани
|21
|4
|7
|10
|23 - 38
|19
|20.
|Ливорно
|0:1
|21
|3
|4
|14
|18 - 33
|13
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