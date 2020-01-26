Италия: Серия B 2019-2020
Асколи
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Фрозиноне
20' Желтая карточкаТрояно Микеле
29' Желтая карточкаРоден Маркус
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Брлек ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Кович МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
20'
29'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +7 =3 -10Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи
Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =7 -7Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне
Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне
Последние игры между собой
Асколи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Фрозиноне: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Фрозиноне 3:1 Асколи Серия B Асколи 0:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:5 Асколи Серия B Асколи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Асколи Серия B Фрозиноне 3:3 Асколи Серия B Асколи 2:0 Фрозиноне Серия B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|21
|15
|5
|1
|37 - 11
|50
|2.
|Порденоне
|21
|10
|5
|6
|29 - 27
|35
|3.
|Кротоне
|21
|10
|4
|7
|33 - 24
|34
|4.
|Салернитана
|21
|9
|5
|7
|31 - 27
|32
|5.
|Виртус Энтелла
|21
|8
|7
|6
|26 - 23
|31
|6.
|Читтаделла
|21
|8
|6
|7
|24 - 26
|30
|7.
|Кьево
|21
|7
|9
|5
|27 - 23
|30
|8.
|Пескара
|21
|8
|5
|8
|32 - 28
|29
|9.
|Фрозиноне
|0:0
|21
|7
|8
|6
|24 - 19
|29
|10.
|Специя
|20
|7
|7
|6
|25 - 22
|28
|11.
|Асколи
|0:0
|21
|8
|4
|9
|28 - 29
|28
|12.
|Юве Стабия
|21
|8
|4
|9
|23 - 29
|28
|13.
|Перуджа
|20
|7
|6
|7
|24 - 27
|27
|14.
|Пиза
|21
|6
|8
|7
|26 - 26
|26
|15.
|Венеция
|21
|5
|9
|7
|19 - 23
|24
|16.
|Эмполи
|21
|5
|9
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Кремонезе
|20
|5
|8
|7
|14 - 21
|23
|18.
|Козенца
|21
|4
|8
|9
|23 - 25
|20
|19.
|Трапани
|21
|4
|7
|10
|23 - 38
|19
|20.
|Ливорно
|20
|3
|4
|13
|18 - 32
|13
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