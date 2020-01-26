Италия: Серия B 2019-2020

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Асколи
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Фрозиноне
0'
20' Желтая карточка
Трояно Микеле
29' Желтая карточка
Роден Маркус
34'
33
Леали
Никола
28
Cristian
Andreoni
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
19
Падоин
Симоне
14
Пиччинокки
Марио
6
Трояно
Микеле
7
Michele
Cavion
9
Скамачча
Джанлука
30
Брлек
Петар
38
Морозини
Леонардо
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
14
Сальви
Алессандро
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
21
Табанелли
Андреа
13
Бегетто
Андреа
9
Читро
Никола
18
Новакович
Андрия
Асколи
4-3-3
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

20'
Трояно Микеле
 
29'
 
Роден Маркус

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи
Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне
Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне

Последние игры между собой

Асколи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Фрозиноне: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Фрозиноне 2:1 Асколи Серия B Фрозиноне 2:0 Асколи Серия B Асколи 0:1 Фрозиноне Серия B Асколи 1:1 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 3:1 Асколи Серия B Асколи 0:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:5 Асколи Серия B Асколи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Асколи Серия B Фрозиноне 3:3 Асколи Серия B Асколи 2:0 Фрозиноне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 21 15 5 1 37 - 11 50
2. Порденоне 21 10 5 6 29 - 27 35
3. Кротоне 21 10 4 7 33 - 24 34
4. Салернитана 21 9 5 7 31 - 27 32
5. Виртус Энтелла 21 8 7 6 26 - 23 31
6. Читтаделла 21 8 6 7 24 - 26 30
7. Кьево 21 7 9 5 27 - 23 30
8. Пескара 21 8 5 8 32 - 28 29
9. Фрозиноне 0:0 21 7 8 6 24 - 19 29
10. Специя 20 7 7 6 25 - 22 28
11. Асколи 0:0 21 8 4 9 28 - 29 28
12. Юве Стабия 21 8 4 9 23 - 29 28
13. Перуджа 20 7 6 7 24 - 27 27
14. Пиза 21 6 8 7 26 - 26 26
15. Венеция 21 5 9 7 19 - 23 24
16. Эмполи 21 5 9 7 21 - 27 24
17. Кремонезе 20 5 8 7 14 - 21 23
18. Козенца 21 4 8 9 23 - 25 20
19. Трапани 21 4 7 10 23 - 38 19
20. Ливорно 20 3 4 13 18 - 32 13
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    29'
    Роден Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Трояно Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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