Италия: Серия B 2019-2020

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Порденоне
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Пескара
0' 12'
22
Ди
Грегорио
Микеле
29
Альмичи
Альберто
31
Кампорезе
Микеле
6
Alberto
Barison
3
Де
Агостини
Микеле
30
Roberto
Zammarini
8
Буррай
Сальваторе
24
Tommaso
Pobega
7
Гавацци
Давиде
9
Luca
Strizzolo
28
Бокалон
Риккардо
1
Фиорилло
Винченцо
18
Бетелла
Давиде
16
Mirko
Drudi
6
Сконьямильо
Дженнаро
27
Дзаппа
Габриэле
20
Luca
Palmiero
8
Мемушай
Ледиан
3
Дель
Гроссо
Кристиано
24
Пепин
11
Галано
Кристиан
19
Маньеро
Риккардо
Порденоне
4-3-1-2
Пескара
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи
Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне
Пескара Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани
Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Пескара 4:2 Порденоне Серия B Пескара 2:2 Порденоне Кубок Пескара 1:0 Порденоне Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 21 14 6 1 35 - 10 48
2. Порденоне 0:0 21 10 6 5 29 - 25 36
3. Кротоне 20 10 4 6 32 - 22 34
4. Читтаделла 0:0 21 8 7 6 23 - 24 31
5. Виртус Энтелла 0:1 21 8 6 7 25 - 23 30
6. Кьево 21 7 9 5 27 - 23 30
7. Салернитана 20 8 5 7 29 - 26 29
8. Фрозиноне 20 7 7 6 24 - 19 28
9. Юве Стабия 0:0 21 8 4 9 22 - 28 28
10. Асколи 20 8 3 9 28 - 29 27
11. Перуджа 20 7 6 7 24 - 27 27
12. Пескара 0:0 21 7 6 8 30 - 28 27
13. Пиза 0:0 21 6 8 7 25 - 25 26
14. Специя 19 6 7 6 23 - 21 25
15. Кремонезе 1:0 20 6 7 7 14 - 20 25
16. Эмполи 21 5 9 7 21 - 27 24
17. Венеция 20 5 8 7 18 - 22 23
18. Козенца 20 4 8 8 22 - 23 20
19. Трапани 20 4 6 10 22 - 37 18
20. Ливорно 20 3 4 13 18 - 32 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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