Италия: Серия B 2019-2020

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Кротоне
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Специя
0' 26'
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
6
Guillame
Gigliotti
17
Молина
Сальваторе
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
23
Маццотта
Антонио
30
Junior
Messias
25
Сими
Нванкво
1
Скуффет
Симоне
21
Salvador
Ferrer
28
Эрлич
Мартин
13
Капрадосси
Элио
5
Маркицца
Риккардо
25
Giulio
Maggiore
8
Matteo
Ricci
II
6
Мора
Лука
32
Рагуза
Антонио
14
Mbala
Nzola
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
Кротоне
3-5-2
Специя
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно
Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца
Специя Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя
Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Специя: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Специя 1:2 Кротоне Серия B Специя 2:0 Кротоне Серия B Кротоне 0:3 Специя Серия B Кротоне 0:0 Специя Серия B
Специя 0:1 Кротоне Серия B Кротоне 2:0 Специя Серия B Специя 2:1 Кротоне Серия B Специя 3:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Специя Серия B Кротоне 0:2 Специя Серия B Специя 2:1 Кротоне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 21 15 5 1 37 - 11 50
2. Кротоне 0:0 21 10 5 6 32 - 22 35
3. Порденоне 21 10 5 6 29 - 27 35
4. Салернитана 21 9 5 7 31 - 27 32
5. Виртус Энтелла 21 8 7 6 26 - 23 31
6. Читтаделла 21 8 6 7 24 - 26 30
7. Кьево 21 7 9 5 27 - 23 30
8. Пескара 21 8 5 8 32 - 28 29
9. Фрозиноне 20 7 7 6 24 - 19 28
10. Юве Стабия 21 8 4 9 23 - 29 28
11. Асколи 20 8 3 9 28 - 29 27
12. Перуджа 20 7 6 7 24 - 27 27
13. Специя 0:0 20 6 8 6 23 - 21 26
14. Пиза 21 6 8 7 26 - 26 26
15. Венеция 0:0 21 5 9 7 18 - 22 24
16. Эмполи 21 5 9 7 21 - 27 24
17. Кремонезе 20 5 8 7 14 - 21 23
18. Козенца 21 4 8 9 23 - 25 20
19. Трапани 0:0 21 4 7 10 22 - 37 19
20. Ливорно 20 3 4 13 18 - 32 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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