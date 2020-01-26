Италия: Серия B 2019-2020
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопес МаксиНападающий
- Нападающий
-
27 Zak Ruggiero
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mbala NzolaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно
Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца
Специя Последние 20 матчей: +6 =7 -7Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя
Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Специя: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|21
|15
|5
|1
|37 - 11
|50
|2.
|Кротоне
|0:0
|21
|10
|5
|6
|32 - 22
|35
|3.
|Порденоне
|21
|10
|5
|6
|29 - 27
|35
|4.
|Салернитана
|21
|9
|5
|7
|31 - 27
|32
|5.
|Виртус Энтелла
|21
|8
|7
|6
|26 - 23
|31
|6.
|Читтаделла
|21
|8
|6
|7
|24 - 26
|30
|7.
|Кьево
|21
|7
|9
|5
|27 - 23
|30
|8.
|Пескара
|21
|8
|5
|8
|32 - 28
|29
|9.
|Фрозиноне
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|10.
|Юве Стабия
|21
|8
|4
|9
|23 - 29
|28
|11.
|Асколи
|20
|8
|3
|9
|28 - 29
|27
|12.
|Перуджа
|20
|7
|6
|7
|24 - 27
|27
|13.
|Специя
|0:0
|20
|6
|8
|6
|23 - 21
|26
|14.
|Пиза
|21
|6
|8
|7
|26 - 26
|26
|15.
|Венеция
|0:0
|21
|5
|9
|7
|18 - 22
|24
|16.
|Эмполи
|21
|5
|9
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Кремонезе
|20
|5
|8
|7
|14 - 21
|23
|18.
|Козенца
|21
|4
|8
|9
|23 - 25
|20
|19.
|Трапани
|0:0
|21
|4
|7
|10
|22 - 37
|19
|20.
|Ливорно
|20
|3
|4
|13
|18 - 32
|13
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