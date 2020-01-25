Италия: Серия B 2019-2020
Виртус Энтелла
0:1
Первый тайм: 11'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Кремонезе
0:1
5' ГолЧофани Даниэль
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
31 Николо Бузо
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Nadir ZorteaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
5'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =7 -8Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия
Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0
|21
|14
|6
|1
|35 - 10
|48
|2.
|Порденоне
|0:0
|21
|10
|6
|5
|29 - 25
|36
|3.
|Кротоне
|20
|10
|4
|6
|32 - 22
|34
|4.
|Читтаделла
|0:0
|21
|8
|7
|6
|23 - 24
|31
|5.
|Виртус Энтелла
|0:1
|21
|8
|6
|7
|25 - 23
|30
|6.
|Кьево
|21
|7
|9
|5
|27 - 23
|30
|7.
|Салернитана
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|8.
|Фрозиноне
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|9.
|Юве Стабия
|0:0
|21
|8
|4
|9
|22 - 28
|28
|10.
|Асколи
|20
|8
|3
|9
|28 - 29
|27
|11.
|Перуджа
|20
|7
|6
|7
|24 - 27
|27
|12.
|Пескара
|0:0
|21
|7
|6
|8
|30 - 28
|27
|13.
|Пиза
|0:0
|21
|6
|8
|7
|25 - 25
|26
|14.
|Специя
|19
|6
|7
|6
|23 - 21
|25
|15.
|Кремонезе
|1:0
|20
|6
|7
|7
|14 - 20
|25
|16.
|Эмполи
|21
|5
|9
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Венеция
|20
|5
|8
|7
|18 - 22
|23
|18.
|Козенца
|20
|4
|8
|8
|22 - 23
|20
|19.
|Трапани
|20
|4
|6
|10
|22 - 37
|18
|20.
|Ливорно
|20
|3
|4
|13
|18 - 32
|13
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