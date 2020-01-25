Италия: Серия B 2019-2020

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Виртус Энтелла
0:1
Первый тайм: 11'

Стадион:
Кремонезе
0'
0:1
5' Гол
Чофани Даниэль
11'
1
Парони
Андреа
21
Копполаро
Мауро
33
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
27
Эрамо
Мирко
25
Marco
Toscano
36
Маццители
Лука
11
Куррарино
Микеле
32
Манкосу
Маттео
7
Де
Лука
Джузеппе
1
Nicola
Ravaglia
21
Nadir
Zortea
15
Бьянкетти
Маттео
26
Терранова
Эмануэле
17
Мильоре
Франческо
4
Арини
Мариано
6
Густафссон
Самуэль
5
Вальцания
Лука
18
Francesco
Deli
7
Пикколо
Антонио
9
Чофани
Даниэль
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Кремонезе
4-3-2-1

Ход матча

5'
0:1
Чофани Даниэль
(Nadir Zortea)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия
Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Серия B Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Серия B Виртус Энтелла 0:1 Кремонезе Кубок
Кремонезе 1:2 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 0:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 1:1 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 0:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 21 14 6 1 35 - 10 48
2. Порденоне 0:0 21 10 6 5 29 - 25 36
3. Кротоне 20 10 4 6 32 - 22 34
4. Читтаделла 0:0 21 8 7 6 23 - 24 31
5. Виртус Энтелла 0:1 21 8 6 7 25 - 23 30
6. Кьево 21 7 9 5 27 - 23 30
7. Салернитана 20 8 5 7 29 - 26 29
8. Фрозиноне 20 7 7 6 24 - 19 28
9. Юве Стабия 0:0 21 8 4 9 22 - 28 28
10. Асколи 20 8 3 9 28 - 29 27
11. Перуджа 20 7 6 7 24 - 27 27
12. Пескара 0:0 21 7 6 8 30 - 28 27
13. Пиза 0:0 21 6 8 7 25 - 25 26
14. Специя 19 6 7 6 23 - 21 25
15. Кремонезе 1:0 20 6 7 7 14 - 20 25
16. Эмполи 21 5 9 7 21 - 27 24
17. Венеция 20 5 8 7 18 - 22 23
18. Козенца 20 4 8 8 22 - 23 20
19. Трапани 20 4 6 10 22 - 37 18
20. Ливорно 20 3 4 13 18 - 32 13
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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