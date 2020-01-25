Италия: Серия B 2019-2020

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Пиза
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Юве Стабия
0' 10'
1
Гори
Стефано
2
Samuele
Birindelli
30
Alessandro
De
Vitis
I
33
Бенедетти
Симоне
23
Francesco
Lisi
21
Пинато
Марко
14
Marius
Marin
27
Гухер
Роберт
10
Соддимо
Данило
26
Мазуччи
Гаэтано
35
Фабро
Микаэль
Проведель
Иван
28
Витиелло
Роберто
31
Фацио
Паскуале
20
Трост
Магнус
3
Риччи
Джакомо
30
Alessandro
Mallamo
5
Giacomo
Calo
19
Аддэ
Брайт
11
Alfredo
Bifulco
32
Francesco
Forte
I
4
Боатенг
Кингсли
Пиза
4-3-1-2
Юве Стабия
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца
Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто
Юве Стабия Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция
Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия

Последние игры между собой

Пиза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия 0:2 Пиза Серия B Юве Стабия 1:0 Пиза Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 21 14 6 1 35 - 10 48
2. Порденоне 0:0 21 10 6 5 29 - 25 36
3. Кротоне 20 10 4 6 32 - 22 34
4. Читтаделла 0:0 21 8 7 6 23 - 24 31
5. Виртус Энтелла 0:1 21 8 6 7 25 - 23 30
6. Кьево 21 7 9 5 27 - 23 30
7. Салернитана 20 8 5 7 29 - 26 29
8. Фрозиноне 20 7 7 6 24 - 19 28
9. Юве Стабия 0:0 21 8 4 9 22 - 28 28
10. Асколи 20 8 3 9 28 - 29 27
11. Перуджа 20 7 6 7 24 - 27 27
12. Пескара 0:0 21 7 6 8 30 - 28 27
13. Пиза 0:0 21 6 8 7 25 - 25 26
14. Специя 19 6 7 6 23 - 21 25
15. Кремонезе 1:0 20 6 7 7 14 - 20 25
16. Эмполи 21 5 9 7 21 - 27 24
17. Венеция 20 5 8 7 18 - 22 23
18. Козенца 20 4 8 8 22 - 23 20
19. Трапани 20 4 6 10 22 - 37 18
20. Ливорно 20 3 4 13 18 - 32 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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