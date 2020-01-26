Италия: Серия A 2019-2020
Верона
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Лечче
15' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
1:0
20' ГолДавидович Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Bogdan Jocic
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +8 =4 -8Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино
Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна
Лечче Последние 20 матчей: +1 =7 -12Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче Лечче 0:1 Удинезе Лечче 2:3 Болонья
Последние игры между собой
Верона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|39 - 19
|51
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|42 - 18
|48
|3.
|Лацио
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 18
|45
|4.
|Рома
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 22
|38
|5.
|Аталанта
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|57 - 28
|38
|6.
|Милан
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|22 - 26
|31
|7.
|Кальяри
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|36 - 32
|31
|8.
|Парма
|0:0 Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 27
|29
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|22 - 22
|27
|10.
|Торино
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|26 - 35
|27
|11.
|Болонья
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|32 - 33
|27
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|21
|7
|4
|10
|19 - 31
|25
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|25 - 29
|25
|14.
|Наполи
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|15.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 35
|23
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 33
|20
|17.
|Лечче
|0:0 Заявка
|21
|3
|8
|10
|23 - 39
|17
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|15 - 33
|15
|19.
|Брешия
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|19 - 39
|15
|20.
|Дженоа
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|21 - 41
|15
Верона
80.6% (112)
Ничья
13.7% (19)
Лечче
5.8% (8)
2:1 Верона
36% (50)
1:0 Верона
33.8% (47)
1:1 Ничья
10.1% (14)
2:0 Верона
7.2% (10)
0:0 Ничья
3.6% (5)
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