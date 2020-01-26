Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

24' Рисполи Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Что за промах! У Кумбулла Мараш была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

23' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Габриэл Васконселлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Вратарь парирует удар игрока команды Верона из-за пределов штрафной площади

22' Габриэл Васконселлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Велозу Мигель разрезает оборону соперника отличным пасом

17' Лазович Дарко из команды Верона пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

16' Тахцидис Панайотис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Тахцидис Панайотис получил желтую карточку от судьи

15' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Верре Валерио из команды Верона плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

13' Удар от ворот произведет Верона

13' Удар от ворот произведет Лечче

13' Верре Валерио не смог попасть в створ ударом издали

12' Хорошо играет на выходе Габриэл Васконселлос - мяч в ее руках

12' Давидович Павел из команды Верона плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

11' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удар от ворот произведет Лечче

10' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Велозу Мигель из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Лападула Джанлука получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Лападула Джанлука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Ох, нехорошо это выглядит. Кумбулла Мараш получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Кумбулла Мараш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Удар от ворот произведет Лечче

6' Отличная игра от Велозу Мигель из команды Верона . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

5' Удар от ворот произведет Лечче

4' Тахцидис Панайотис разрезает оборону соперника отличным пасом

3' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

3' Лечче имеет хороший шанс забить.

3' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лечче начинает с центра поля