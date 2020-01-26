Италия: Серия A 2019-2020

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Верона
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Лечче
0'
15' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
1:0
20' Гол
Давидович Павел
24'
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
24
Кумбулла
Мараш
27
Давидович
Павел
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
14
Верре
Валерио
32
Пессина
Маттео
10
Ди
Кармине
Самуэль
21
Габриэл
Васконселлос
29
Рисполи
Андреа
5
Лучиони
Фабио
13
Россеттини
Лука
39
Дель
Орко
Кристиан
7
Донати
Джулио
14
Дейола
Алессандро
8
Манкозу
Марко
77
Тахцидис
Панайотис
9
Лападула
Джанлука
30
Бабакар
Хоума
Верона
3-4-2-1
Лечче
5-3-2

Ход матча

15'
 
Тахцидис Панайотис
20'
Давидович Павел
(Велозу Мигель)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино
Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна
Лечче Последние 20 матчей: +1 =7 -12
Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче Лечче 0:1 Удинезе Лечче 2:3 Болонья
Брешия 3:0 Лечче Лечче 2:2 Дженоа СПАЛ 2013 5:1 Лечче Фиорентина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома

Последние игры между собой

Верона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Лечче 0:1 Верона Серия A Лечче 2:1 Верона Серия B Верона 0:2 Лечче Серия B Лечче 0:1 Верона Серия C1 A
Верона 0:0 Лечче Серия C1 A Верона 2:1 Лечче Серия C1 A Лечче 0:0 Верона Серия C1 A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 20 16 3 1 39 - 19 51
2. Интер Милан Заявка 21 14 6 1 42 - 18 48
3. Лацио Заявка 19 14 3 2 46 - 18 45
4. Рома Заявка 20 11 5 4 37 - 22 38
5. Аталанта Заявка 21 11 5 5 57 - 28 38
6. Милан Заявка 21 9 4 8 22 - 26 31
7. Кальяри Заявка 21 8 7 6 36 - 32 31
8. Парма 0:0 Заявка 21 8 5 8 27 - 27 29
9. Верона 0:0 Заявка 20 7 6 7 22 - 22 27
10. Торино Заявка 21 8 3 10 26 - 35 27
11. Болонья Заявка 21 7 6 8 32 - 33 27
12. Удинезе 0:0 Заявка 21 7 4 10 19 - 31 25
13. Фиорентина Заявка 21 6 7 8 25 - 29 25
14. Наполи Заявка 20 6 6 8 28 - 28 24
15. Сассуоло 0:0 Заявка 21 6 5 10 32 - 35 23
16. Сампдория 0:0 Заявка 21 5 5 11 20 - 33 20
17. Лечче 0:0 Заявка 21 3 8 10 23 - 39 17
18. СПАЛ 2013 Заявка 21 4 3 14 15 - 33 15
19. Брешия Заявка 21 4 3 14 19 - 39 15
20. Дженоа Заявка 21 3 6 12 21 - 41 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Верона 1:0 Лечче
Верона
80.6% (112)
Ничья
13.7% (19)
Лечче
5.8% (8)
2:1 Верона
36% (50)
1:0 Верона
33.8% (47)
1:1 Ничья
10.1% (14)
2:0 Верона
7.2% (10)
0:0 Ничья
3.6% (5)
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