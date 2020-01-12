Италия: Серия A 2019-2020
Брешия
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Стадион: Марио Ригамонти
Милан
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +5 =3 -12Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия
Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья
Милан Последние 20 матчей: +9 =4 -7Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория
Последние игры между собой
Брешия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|39 - 19
|51
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|41 - 17
|47
|3.
|Лацио
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 18
|45
|4.
|Рома
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 22
|38
|5.
|Аталанта
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 28
|35
|6.
|Кальяри
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|35 - 31
|30
|7.
|Парма
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|27 - 27
|28
|8.
|Милан
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|21 - 26
|28
|9.
|Торино
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 28
|27
|10.
|Верона
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|11.
|Удинезе
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|19 - 31
|24
|12.
|Наполи
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|13.
|Болонья
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|29 - 32
|24
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 29
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|32 - 35
|22
|16.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|17.
|Лечче
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|23 - 39
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|14 - 30
|15
|19.
|Брешия
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|19 - 38
|15
|20.
|Дженоа
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|21 - 41
|14
Брешия
1.5% (1)
Ничья
7.6% (5)
Милан
90.9% (60)
1:2 Милан
48.5% (32)
0:1 Милан
16.7% (11)
0:2 Милан
15.2% (10)
1:1 Ничья
4.5% (3)
1:3 Милан
3% (2)
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