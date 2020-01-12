Италия: Серия A 2019-2020

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Брешия
 
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Стадион:
Милан

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия
Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья
Милан Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория
Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан Милан 1:2 Лацио Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия

Последние игры между собой

Брешия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Милан 1:0 Брешия Серия A Брешия 0:1 Милан Серия A Милан 3:0 Брешия Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 20 16 3 1 39 - 19 51
2. Интер Милан Заявка 20 14 5 1 41 - 17 47
3. Лацио Заявка 19 14 3 2 46 - 18 45
4. Рома Заявка 20 11 5 4 37 - 22 38
5. Аталанта Заявка 20 10 5 5 50 - 28 35
6. Кальяри Заявка 20 8 6 6 35 - 31 30
7. Парма Заявка 20 8 4 8 27 - 27 28
8. Милан Заявка 20 8 4 8 21 - 26 28
9. Торино Заявка 20 8 3 9 26 - 28 27
10. Верона Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
11. Удинезе Заявка 20 7 3 10 19 - 31 24
12. Наполи Заявка 20 6 6 8 28 - 28 24
13. Болонья Заявка 20 6 6 8 29 - 32 24
14. Фиорентина Заявка 20 6 6 8 25 - 29 24
15. Сассуоло Заявка 20 6 4 10 32 - 35 22
16. Сампдория Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
17. Лечче Заявка 20 3 7 10 23 - 39 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 20 4 3 13 14 - 30 15
19. Брешия Заявка 20 4 3 13 19 - 38 15
20. Дженоа Заявка 20 3 5 12 21 - 41 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Брешия - Милан

    До начала игры, которая состоится 24.01.2020, осталось 2 дня 21 час 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Брешия - Милан
    Брешия
    1.5% (1)
    Ничья
    7.6% (5)
    Милан
    90.9% (60)
    1:2 Милан
    48.5% (32)
    0:1 Милан
    16.7% (11)
    0:2 Милан
    15.2% (10)
    1:1 Ничья
    4.5% (3)
    1:3 Милан
    3% (2)
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