Италия: Серия A 2019-2020

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Торино
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Аталанта
0' 9'
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
30
Джиджи
Коффи
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Мейте
Суалихо
7
Лукич
Саша
93
Лашальт
Диего
24
Верди
Симоне
21
Беренгер
Алекс
9
Белотти
Андреа
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
Торино
3-4-2-1
Аталанта
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино
Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино
Аталанта Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма
Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Торино: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Аталанта: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Аталанта 2:3 Торино Серия A Торино 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Торино Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A
Торино 1:1 Аталанта Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Торино Серия A Аталанта 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:5 Торино Серия A Торино 1:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:1 Торино Серия B Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 20 16 3 1 39 - 19 51
2. Интер Милан Заявка 20 14 5 1 41 - 17 47
3. Лацио Заявка 19 14 3 2 46 - 18 45
4. Рома Заявка 20 11 5 4 37 - 22 38
5. Аталанта 0:0 Заявка 21 10 6 5 50 - 28 36
6. Милан Заявка 21 9 4 8 22 - 26 31
7. Кальяри Заявка 20 8 6 6 35 - 31 30
8. Парма Заявка 20 8 4 8 27 - 27 28
9. Торино 0:0 Заявка 21 8 4 9 26 - 28 28
10. Болонья Заявка 21 7 6 8 32 - 33 27
11. Верона Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Фиорентина Заявка 21 6 7 8 25 - 29 25
13. Удинезе Заявка 20 7 3 10 19 - 31 24
14. Наполи Заявка 20 6 6 8 28 - 28 24
15. Сассуоло Заявка 20 6 4 10 32 - 35 22
16. Сампдория Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
17. Лечче Заявка 20 3 7 10 23 - 39 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 21 4 3 14 15 - 33 15
19. Брешия Заявка 21 4 3 14 19 - 39 15
20. Дженоа Заявка 21 3 6 12 21 - 41 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Торино 0:0 Аталанта
Торино
18.4% (26)
Ничья
32.6% (46)
Аталанта
48.9% (69)
1:2 Аталанта
37.6% (53)
1:1 Ничья
27.7% (39)
2:1 Торино
10.6% (15)
1:0 Торино
5% (7)
1:3 Аталанта
5% (7)
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