Италия: Серия A 2019-2020
Торино
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Аталанта
30
Джиджи
Коффи
24
Верди
Симоне
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Адопо МишельПолузащитник
-
20 Эдера СимонеНападающий
-
10 Фальке ЯгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино
Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино
Аталанта Последние 20 матчей: +8 =5 -7Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма
Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Торино: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Аталанта: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Торино 1:1 Аталанта Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Торино Серия A Аталанта 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:5 Торино Серия A Торино 1:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:1 Торино Серия B Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|39 - 19
|51
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|41 - 17
|47
|3.
|Лацио
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 18
|45
|4.
|Рома
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 22
|38
|5.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|21
|10
|6
|5
|50 - 28
|36
|6.
|Милан
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|22 - 26
|31
|7.
|Кальяри
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|35 - 31
|30
|8.
|Парма
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|27 - 27
|28
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 28
|28
|10.
|Болонья
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|32 - 33
|27
|11.
|Верона
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|25 - 29
|25
|13.
|Удинезе
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|19 - 31
|24
|14.
|Наполи
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|32 - 35
|22
|16.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|17.
|Лечче
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|23 - 39
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|15 - 33
|15
|19.
|Брешия
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|19 - 39
|15
|20.
|Дженоа
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|21 - 41
|15
Торино
18.4% (26)
Ничья
32.6% (46)
Аталанта
48.9% (69)
1:2 Аталанта
37.6% (53)
1:1 Ничья
27.7% (39)
2:1 Торино
10.6% (15)
1:0 Торино
5% (7)
1:3 Аталанта
5% (7)
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