Италия: Серия A 2019-2020
СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Паоло Мацца
Болонья
99
Бериша
Этрит
14
Дабо
Брайан
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Miroslav Tanjga
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
14 Владение мячом, % 86
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +5 =3 -12Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона
Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио
Болонья Последние 20 матчей: +5 =6 -9Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья
Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Болонья: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|39 - 19
|51
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|41 - 17
|47
|3.
|Лацио
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 18
|45
|4.
|Рома
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 22
|38
|5.
|Аталанта
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 28
|35
|6.
|Милан
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|22 - 26
|31
|7.
|Кальяри
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|35 - 31
|30
|8.
|Парма
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|27 - 27
|28
|9.
|Торино
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 28
|27
|10.
|Верона
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|11.
|Болонья
|0:0 Заявка
|21
|6
|7
|8
|29 - 32
|25
|12.
|Удинезе
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|19 - 31
|24
|13.
|Наполи
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 29
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|32 - 35
|22
|16.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|17.
|Лечче
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|23 - 39
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|21
|4
|4
|13
|14 - 30
|16
|19.
|Брешия
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|19 - 39
|15
|20.
|Дженоа
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|21 - 41
|14
СПАЛ 2013
29% (42)
Ничья
40% (58)
Болонья
31% (45)
1:1 Ничья
36.6% (53)
1:2 Болонья
17.2% (25)
2:1 СПАЛ 2013
14.5% (21)
1:0 СПАЛ 2013
11.7% (17)
0:1 Болонья
9.7% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...