Италия: Серия A 2019-2020

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СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Болонья
0' 9'
99
Бериша
Этрит
4
Ционек
Тьяго
23
Викари
Франческо
3
Роша
Игор
II
21
Стрефецца
Габриэль
14
Дабо
Брайан
7
Миссироли
Симоне
8
Валоти
Матиа
13
Реца
Аркадиуш
31
Ди
Франческо
Федерико
37
Петанья
Андреа
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
6
Неуэн
Марио
15
М'Байе
Ибрахим
16
Поли
Андреа
30
Схаутен
Йерди
21
Сориано
Роберто
7
Орсолини
Риккардо
9
Сантандер
Федерико
24
Паласио
Родриго
СПАЛ 2013
3-5-2
Болонья
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 14 Владение мячом, % 86

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона
Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио
Болонья Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья
Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Болонья: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 1:0 Болонья Серия A
Болонья 2:1 СПАЛ 2013 Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 20 16 3 1 39 - 19 51
2. Интер Милан Заявка 20 14 5 1 41 - 17 47
3. Лацио Заявка 19 14 3 2 46 - 18 45
4. Рома Заявка 20 11 5 4 37 - 22 38
5. Аталанта Заявка 20 10 5 5 50 - 28 35
6. Милан Заявка 21 9 4 8 22 - 26 31
7. Кальяри Заявка 20 8 6 6 35 - 31 30
8. Парма Заявка 20 8 4 8 27 - 27 28
9. Торино Заявка 20 8 3 9 26 - 28 27
10. Верона Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
11. Болонья 0:0 Заявка 21 6 7 8 29 - 32 25
12. Удинезе Заявка 20 7 3 10 19 - 31 24
13. Наполи Заявка 20 6 6 8 28 - 28 24
14. Фиорентина Заявка 20 6 6 8 25 - 29 24
15. Сассуоло Заявка 20 6 4 10 32 - 35 22
16. Сампдория Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
17. Лечче Заявка 20 3 7 10 23 - 39 16
18. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 21 4 4 13 14 - 30 16
19. Брешия Заявка 21 4 3 14 19 - 39 15
20. Дженоа Заявка 20 3 5 12 21 - 41 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:0 Болонья
СПАЛ 2013
29% (42)
Ничья
40% (58)
Болонья
31% (45)
1:1 Ничья
36.6% (53)
1:2 Болонья
17.2% (25)
2:1 СПАЛ 2013
14.5% (21)
1:0 СПАЛ 2013
11.7% (17)
0:1 Болонья
9.7% (14)
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