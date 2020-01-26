Италия: Серия A 2019-2020

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Сампдория
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Сассуоло
0' 23'
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Тонелли
Лоренцо
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
11
Рамирес
Гастон
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
7
Линетти
Кароль
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
19
Романья
Филиппо
13
Пелузо
Федерико
77
Кирьякопулос
Гиоргос
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
23
Траоре
Хамед
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
Сампдория
4-4-2
Сассуоло
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус
Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи
Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 6
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 4
Сассуоло 4:1 Сампдория Серия A Сассуоло 3:5 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Сампдория Серия A
Сампдория 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:3 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сассуоло 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:4 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Сампдория Серия B Сассуоло 0:0 Сампдория Серия B Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 20 16 3 1 39 - 19 51
2. Интер Милан Заявка 21 14 6 1 42 - 18 48
3. Лацио Заявка 19 14 3 2 46 - 18 45
4. Рома Заявка 20 11 5 4 37 - 22 38
5. Аталанта Заявка 21 11 5 5 57 - 28 38
6. Милан Заявка 21 9 4 8 22 - 26 31
7. Кальяри Заявка 21 8 7 6 36 - 32 31
8. Парма 0:0 Заявка 21 8 5 8 27 - 27 29
9. Верона 0:0 Заявка 20 7 6 7 22 - 22 27
10. Торино Заявка 21 8 3 10 26 - 35 27
11. Болонья Заявка 21 7 6 8 32 - 33 27
12. Удинезе 0:0 Заявка 21 7 4 10 19 - 31 25
13. Фиорентина Заявка 21 6 7 8 25 - 29 25
14. Наполи Заявка 20 6 6 8 28 - 28 24
15. Сассуоло 0:0 Заявка 21 6 5 10 32 - 35 23
16. Сампдория 0:0 Заявка 21 5 5 11 20 - 33 20
17. Лечче 0:0 Заявка 21 3 8 10 23 - 39 17
18. СПАЛ 2013 Заявка 21 4 3 14 15 - 33 15
19. Брешия Заявка 21 4 3 14 19 - 39 15
20. Дженоа Заявка 21 3 6 12 21 - 41 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сампдория 0:0 Сассуоло
Сампдория
73.2% (101)
Ничья
22.5% (31)
Сассуоло
4.3% (6)
2:1 Сампдория
42.8% (59)
1:0 Сампдория
19.6% (27)
1:1 Ничья
17.4% (24)
2:0 Сампдория
8% (11)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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