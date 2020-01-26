Италия: Серия A 2019-2020
Сампдория
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Луиджи Феррарис
Сассуоло
15
Коллей
Омар
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +5 =4 -11Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус
Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи
Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 6
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 4
Сампдория 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:3 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сассуоло 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:4 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Сампдория Серия B Сассуоло 0:0 Сампдория Серия B Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|39 - 19
|51
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|42 - 18
|48
|3.
|Лацио
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 18
|45
|4.
|Рома
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 22
|38
|5.
|Аталанта
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|57 - 28
|38
|6.
|Милан
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|22 - 26
|31
|7.
|Кальяри
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|36 - 32
|31
|8.
|Парма
|0:0 Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 27
|29
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|22 - 22
|27
|10.
|Торино
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|26 - 35
|27
|11.
|Болонья
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|32 - 33
|27
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|21
|7
|4
|10
|19 - 31
|25
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|25 - 29
|25
|14.
|Наполи
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|15.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 35
|23
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 33
|20
|17.
|Лечче
|0:0 Заявка
|21
|3
|8
|10
|23 - 39
|17
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|15 - 33
|15
|19.
|Брешия
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|19 - 39
|15
|20.
|Дженоа
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|21 - 41
|15
Сампдория
73.2% (101)
Ничья
22.5% (31)
Сассуоло
4.3% (6)
2:1 Сампдория
42.8% (59)
1:0 Сампдория
19.6% (27)
1:1 Ничья
17.4% (24)
2:0 Сампдория
8% (11)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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