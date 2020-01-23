Италия: Серия A 2019-2020
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +6 =8 -6Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи
Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи
Ювентус Последние 20 матчей: +16 =2 -2Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус
Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья
Последние игры между собой
Наполи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Серия A Ювентус 4:2 Наполи Суперкубок Италии Ювентус 0:2 Наполи Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|39 - 19
|51
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|41 - 17
|47
|3.
|Лацио
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 18
|45
|4.
|Рома
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 22
|38
|5.
|Аталанта
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 28
|35
|6.
|Кальяри
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|35 - 31
|30
|7.
|Парма
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|27 - 27
|28
|8.
|Милан
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|21 - 26
|28
|9.
|Торино
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 28
|27
|10.
|Верона
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|11.
|Удинезе
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|19 - 31
|24
|12.
|Наполи
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|13.
|Болонья
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|29 - 32
|24
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 29
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|32 - 35
|22
|16.
|Сампдория
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|17.
|Лечче
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|23 - 39
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|14 - 30
|15
|19.
|Брешия
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|19 - 38
|15
|20.
|Дженоа
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|21 - 41
|14
Наполи
7% (4)
Ничья
29.8% (17)
Ювентус
63.2% (36)
1:2 Ювентус
47.4% (27)
1:1 Ничья
22.8% (13)
2:2 Ничья
5.3% (3)
0:1 Ювентус
5.3% (3)
1:3 Ювентус
5.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...