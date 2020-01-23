Италия: Серия A 2019-2020

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Наполи
 
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Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи
Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи
Ювентус Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус
Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья

Последние игры между собой

Наполи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Ювентус 4:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A
Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Серия A Ювентус 4:2 Наполи Суперкубок Италии Ювентус 0:2 Наполи Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 20 16 3 1 39 - 19 51
2. Интер Милан Заявка 20 14 5 1 41 - 17 47
3. Лацио Заявка 19 14 3 2 46 - 18 45
4. Рома Заявка 20 11 5 4 37 - 22 38
5. Аталанта Заявка 20 10 5 5 50 - 28 35
6. Кальяри Заявка 20 8 6 6 35 - 31 30
7. Парма Заявка 20 8 4 8 27 - 27 28
8. Милан Заявка 20 8 4 8 21 - 26 28
9. Торино Заявка 20 8 3 9 26 - 28 27
10. Верона Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
11. Удинезе Заявка 20 7 3 10 19 - 31 24
12. Наполи Заявка 20 6 6 8 28 - 28 24
13. Болонья Заявка 20 6 6 8 29 - 32 24
14. Фиорентина Заявка 20 6 6 8 25 - 29 24
15. Сассуоло Заявка 20 6 4 10 32 - 35 22
16. Сампдория Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
17. Лечче Заявка 20 3 7 10 23 - 39 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 20 4 3 13 14 - 30 15
19. Брешия Заявка 20 4 3 13 19 - 38 15
20. Дженоа Заявка 20 3 5 12 21 - 41 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 26.01.2020, осталось 2 дня 20 часов 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Наполи - Ювентус
    Наполи
    7% (4)
    Ничья
    29.8% (17)
    Ювентус
    63.2% (36)
    1:2 Ювентус
    47.4% (27)
    1:1 Ничья
    22.8% (13)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    0:1 Ювентус
    5.3% (3)
    1:3 Ювентус
    5.3% (3)
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