Италия: Серия B 2019-2020
Эмполи
2:1
Перерыв
Стадион: Карло Кастеллани
Кротоне
1:0
17' ГолТутино Дженнаро
2:0
20' ГолLeonardo Mancuso
34' Желтая карточкаМайетта Доменико
2:1
39' ГолКрочата Джованни
29
Балковец
Юре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Лопес МаксиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Zak Ruggiero
-
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
Ход матча
17'
20'
2:0
34'
39'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +4 =8 -8Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи
Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =3 -7Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне
Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Кротоне: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|21
|15
|5
|1
|37 - 11
|50
|2.
|Порденоне
|22
|10
|5
|7
|29 - 28
|35
|3.
|Кротоне
|1:2
|22
|10
|4
|8
|34 - 26
|34
|4.
|Фрозиноне
|22
|9
|7
|6
|26 - 19
|34
|5.
|Читтаделла
|22
|9
|6
|7
|27 - 26
|33
|6.
|Салернитана
|21
|9
|5
|7
|31 - 27
|32
|7.
|Специя
|21
|8
|7
|6
|26 - 22
|31
|8.
|Виртус Энтелла
|22
|8
|7
|7
|26 - 24
|31
|9.
|Перуджа
|21
|8
|6
|7
|25 - 27
|30
|10.
|Кьево
|21
|7
|9
|5
|27 - 23
|30
|11.
|Асколи
|22
|9
|3
|10
|31 - 30
|30
|12.
|Пескара
|21
|8
|5
|8
|32 - 28
|29
|13.
|Пиза
|22
|7
|8
|7
|30 - 29
|29
|14.
|Юве Стабия
|21
|8
|4
|9
|23 - 29
|28
|15.
|Эмполи
|2:1
|22
|6
|9
|7
|23 - 28
|27
|16.
|Венеция
|21
|5
|9
|7
|19 - 23
|24
|17.
|Кремонезе
|21
|5
|8
|8
|17 - 25
|23
|18.
|Козенца
|21
|4
|8
|9
|23 - 25
|20
|19.
|Трапани
|22
|4
|7
|11
|23 - 41
|19
|20.
|Ливорно
|22
|3
|4
|15
|18 - 36
|13
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