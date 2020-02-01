Италия: Серия B 2019-2020

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Эмполи
2:1
Перерыв

Стадион:
Кротоне
0'
1:0
17' Гол
Тутино Дженнаро
2:0
20' Гол
Leonardo Mancuso
34' Желтая карточка
Майетта Доменико
2:1
39' Гол
Крочата Джованни
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
3
Майетта
Доменико
6
Романьоли
Симоне
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
28
Samuele
Ricci
38
Хендерсон
Лиам
11
Байрами
Недим
7
Leonardo
Mancuso
37
Тутино
Дженнаро
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
8
Сполли
Николас
6
Guillame
Gigliotti
7
Мустаккьо
Маттиа
14
Крочата
Джованни
18
Барберис
Андреа
10
Бенали
Ахмед
23
Маццотта
Антонио
9
Арментерос
Самуэль
20
Лопес
Макси
Эмполи
4-3-3
Кротоне
3-5-2

Ход матча

17'
Тутино Дженнаро
(Фьямоцци Риккардо)
1:0
20'
Leonardo Mancuso
2:0
34'
Майетта Доменико
 
39'
2:1
Крочата Джованни
(Арментерос Самуэль)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи
Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне
Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Кротоне: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Кротоне 0:0 Эмполи Серия B Кротоне 4:1 Эмполи Серия A Эмполи 2:1 Кротоне Серия A Эмполи 3:1 Кротоне Серия B
Кротоне 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 0:0 Кротоне Серия B Кротоне 3:2 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Кротоне Серия B Кротоне 2:1 Эмполи Серия B Кротоне 3:2 Эмполи Серия B Эмполи 0:0 Кротоне Серия B Кротоне 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 3:1 Кротоне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 21 15 5 1 37 - 11 50
2. Порденоне 22 10 5 7 29 - 28 35
3. Кротоне 1:2 22 10 4 8 34 - 26 34
4. Фрозиноне 22 9 7 6 26 - 19 34
5. Читтаделла 22 9 6 7 27 - 26 33
6. Салернитана 21 9 5 7 31 - 27 32
7. Специя 21 8 7 6 26 - 22 31
8. Виртус Энтелла 22 8 7 7 26 - 24 31
9. Перуджа 21 8 6 7 25 - 27 30
10. Кьево 21 7 9 5 27 - 23 30
11. Асколи 22 9 3 10 31 - 30 30
12. Пескара 21 8 5 8 32 - 28 29
13. Пиза 22 7 8 7 30 - 29 29
14. Юве Стабия 21 8 4 9 23 - 29 28
15. Эмполи 2:1 22 6 9 7 23 - 28 27
16. Венеция 21 5 9 7 19 - 23 24
17. Кремонезе 21 5 8 8 17 - 25 23
18. Козенца 21 4 8 9 23 - 25 20
19. Трапани 22 4 7 11 23 - 41 19
20. Ливорно 22 3 4 15 18 - 36 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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