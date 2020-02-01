Италия: Серия B 2019-2020

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Ливорно
0:2
Второй тайм: 84'

Стадион:
Асколи
0'
0:1
7' Гол
Тротта Марселло
27' Желтая карточка
Падоин Симоне
32' Желтая карточка
Раньери Лука
34' Желтая карточка
Бобен Матия
0:2
47' Гол
Морозини Леонардо
84'
35
Плиццари
Алессандро
19
Морелли
Габриэле
42
Бобен
Матия
26
Luka
Bogdan
17
Antonio
Porcino
15
Дель
Прато
Энрико
43
Вивиани
Федерико
8
Лучи
Андреа
29
Рокка
Микеле
32
Маррас
Мануэль
9
Sven
Braken
33
Леали
Никола
28
Cristian
Andreoni
8
Петруччи
Давиде
15
Гравильон
Эндрю
3
Раньери
Лука
7
Michele
Cavion
38
Морозини
Леонардо
30
Брлек
Петар
19
Падоин
Симоне
18
Тротта
Марселло
9
Скамачча
Джанлука
Ливорно
4-3-1-2
Асколи
4-4-2

Ход матча

7'
0:1
Тротта Марселло
(Брлек Петар)
27'
 
Падоин Симоне
32'
 
Раньери Лука
34'
Бобен Матия
 
47'
0:2
Морозини Леонардо
57'
 
Беретта Джакомо
Морозини Леонардо
62'
Бриньола Энрико
Рокка Микеле
 
62'
Franco Ferrari
Sven Braken
 
69'
Theophilus Awua
Вивиани Федерико
 
79'
 
Серникола Леонардо
Скамачча Джанлука

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара
Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа
Асколи Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза
Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Асколи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Асколи 2:0 Ливорно Серия B Асколи 1:1 Ливорно Серия B Ливорно 1:0 Асколи Серия B Асколи 1:3 Ливорно Серия B
Ливорно 1:3 Асколи Серия B Ливорно 3:0 Асколи Серия B Асколи 1:4 Ливорно Серия B Асколи 2:0 Ливорно Серия B Ливорно 0:1 Асколи Серия B Ливорно 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:5 Ливорно Серия B Асколи 2:3 Ливорно Серия B Ливорно 1:0 Асколи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 21 15 5 1 37 - 11 50
2. Порденоне 0:1 22 10 5 7 29 - 28 35
3. Кротоне 21 10 4 7 33 - 24 34
4. Фрозиноне 1:0 22 9 7 6 26 - 19 34
5. Читтаделла 2:0 22 9 6 7 26 - 26 33
6. Салернитана 21 9 5 7 31 - 27 32
7. Специя 1:0 21 8 7 6 26 - 22 31
8. Виртус Энтелла 0:1 22 8 7 7 26 - 24 31
9. Перуджа 21 8 6 7 25 - 27 30
10. Кьево 21 7 9 5 27 - 23 30
11. Асколи 2:0 22 9 3 10 30 - 30 30
12. Пескара 21 8 5 8 32 - 28 29
13. Пиза 22 7 8 7 30 - 29 29
14. Юве Стабия 21 8 4 9 23 - 29 28
15. Венеция 21 5 9 7 19 - 23 24
16. Эмполи 21 5 9 7 21 - 27 24
17. Кремонезе 21 5 8 8 17 - 25 23
18. Козенца 21 4 8 9 23 - 25 20
19. Трапани 0:2 22 4 7 11 23 - 40 19
20. Ливорно 0:2 22 3 4 15 18 - 35 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Бобен Матия получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Раньери Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Падоин Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Тротта Марселло бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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