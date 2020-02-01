Италия: Серия B 2019-2020
Ливорно
0:2
Второй тайм: 84'
Стадион: Армандо Пикки
Асколи
0:1
7' ГолТротта Марселло
27' Желтая карточкаПадоин Симоне
32' Желтая карточкаРаньери Лука
34' Желтая карточкаБобен Матия
0:2
47' ГолМорозини Леонардо
42
Бобен
Матия
26
Luka
Bogdan
29
Рокка
Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Риццо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Кович МариусПолузащитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Ход матча
7'
0:1
27'
32'
34'
47'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: +3 =4 -13Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара
Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа
Асколи Последние 20 матчей: +7 =3 -10Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза
Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Асколи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|21
|15
|5
|1
|37 - 11
|50
|2.
|Порденоне
|0:1
|22
|10
|5
|7
|29 - 28
|35
|3.
|Кротоне
|21
|10
|4
|7
|33 - 24
|34
|4.
|Фрозиноне
|1:0
|22
|9
|7
|6
|26 - 19
|34
|5.
|Читтаделла
|2:0
|22
|9
|6
|7
|26 - 26
|33
|6.
|Салернитана
|21
|9
|5
|7
|31 - 27
|32
|7.
|Специя
|1:0
|21
|8
|7
|6
|26 - 22
|31
|8.
|Виртус Энтелла
|0:1
|22
|8
|7
|7
|26 - 24
|31
|9.
|Перуджа
|21
|8
|6
|7
|25 - 27
|30
|10.
|Кьево
|21
|7
|9
|5
|27 - 23
|30
|11.
|Асколи
|2:0
|22
|9
|3
|10
|30 - 30
|30
|12.
|Пескара
|21
|8
|5
|8
|32 - 28
|29
|13.
|Пиза
|22
|7
|8
|7
|30 - 29
|29
|14.
|Юве Стабия
|21
|8
|4
|9
|23 - 29
|28
|15.
|Венеция
|21
|5
|9
|7
|19 - 23
|24
|16.
|Эмполи
|21
|5
|9
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Кремонезе
|21
|5
|8
|8
|17 - 25
|23
|18.
|Козенца
|21
|4
|8
|9
|23 - 25
|20
|19.
|Трапани
|0:2
|22
|4
|7
|11
|23 - 40
|19
|20.
|Ливорно
|0:2
|22
|3
|4
|15
|18 - 35
|13
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