Италия: Серия B 2019-2020
Кремонезе
3:3
Второй тайм: 90'
Стадион: Джованни Цини
Пиза
1:0
3' ГолFrancesco Deli
2:0
24' ГолПаломби Симоне
2:1
36' ГолMattia Minesso
50' Желтая карточкаВидо Лука
2:2
52' ГолМазуччи Гаэтано
2:3
54' ГолSamuele Birindelli
3:3
58' ГолПикколо Антонио
64' Желтая карточкаПикколо Антонио
69' Желтая карточкаNadir Zortea
84' Желтая карточкаПинато Марко
27
Гухер
Роберт
14
Marius
Marin
21
Пинато
Марко
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Nadir Zortea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
3'
1:0
24'
36'
50'
52'
2:2
54'
58'
3:3
64'
69'
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 10
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =8 -7Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе
Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе
Пиза Последние 20 матчей: +6 =7 -7Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|21
|15
|5
|1
|37 - 11
|50
|2.
|Порденоне
|21
|10
|5
|6
|29 - 27
|35
|3.
|Кротоне
|21
|10
|4
|7
|33 - 24
|34
|4.
|Салернитана
|21
|9
|5
|7
|31 - 27
|32
|5.
|Фрозиноне
|21
|8
|7
|6
|25 - 19
|31
|6.
|Виртус Энтелла
|21
|8
|7
|6
|26 - 23
|31
|7.
|Перуджа
|21
|8
|6
|7
|25 - 27
|30
|8.
|Читтаделла
|21
|8
|6
|7
|24 - 26
|30
|9.
|Кьево
|21
|7
|9
|5
|27 - 23
|30
|10.
|Пескара
|21
|8
|5
|8
|32 - 28
|29
|11.
|Специя
|20
|7
|7
|6
|25 - 22
|28
|12.
|Юве Стабия
|21
|8
|4
|9
|23 - 29
|28
|13.
|Асколи
|21
|8
|3
|10
|28 - 30
|27
|14.
|Пиза
|3:3
|22
|6
|9
|7
|29 - 29
|27
|15.
|Венеция
|21
|5
|9
|7
|19 - 23
|24
|16.
|Эмполи
|21
|5
|9
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Кремонезе
|3:3
|21
|5
|9
|7
|17 - 24
|24
|18.
|Козенца
|21
|4
|8
|9
|23 - 25
|20
|19.
|Трапани
|21
|4
|7
|10
|23 - 38
|19
|20.
|Ливорно
|21
|3
|4
|14
|18 - 33
|13
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