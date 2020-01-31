Италия: Серия B 2019-2020

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Кремонезе
3:3
Второй тайм: 90'

Стадион:
Пиза
0'
1:0
3' Гол
Francesco Deli
2:0
24' Гол
Паломби Симоне
2:1
36' Гол
Mattia Minesso
50' Желтая карточка
Видо Лука
2:2
52' Гол
Мазуччи Гаэтано
2:3
54' Гол
Samuele Birindelli
3:3
58' Гол
Пикколо Антонио
64' Желтая карточка
Пикколо Антонио
69' Желтая карточка
Nadir Zortea
84' Желтая карточка
Пинато Марко
90'
1
Nicola
Ravaglia
15
Бьянкетти
Маттео
3
Клейтон
Машадо
26
Терранова
Эмануэле
17
Мильоре
Франческо
4
Арини
Мариано
6
Густафссон
Самуэль
11
Паломби
Симоне
18
Francesco
Deli
7
Пикколо
Антонио
9
Чофани
Даниэль
1
Гори
Стефано
2
Samuele
Birindelli
30
Alessandro
De
Vitis
I
33
Бенедетти
Симоне
23
Francesco
Lisi
27
Гухер
Роберт
14
Marius
Marin
21
Пинато
Марко
11
Mattia
Minesso
26
Мазуччи
Гаэтано
19
Видо
Лука
Кремонезе
4-3-2-1
Пиза
4-3-1-2

Ход матча

3'
Francesco Deli
(Арини Мариано)
1:0
24'
Паломби Симоне
(Бьянкетти Маттео)
2:0
36'
2:1
Mattia Minesso
(Мазуччи Гаэтано)
50'
 
Видо Лука
52'
2:2
Мазуччи Гаэтано
(Видо Лука)
54'
2:3
Samuele Birindelli
58'
Пикколо Антонио
3:3
63'
Nadir Zortea
Бьянкетти Маттео
 
64'
Пикколо Антонио
 
69'
 
Nicholas Siega I
Mattia Minesso
69'
Nadir Zortea
 
70'
Чераволо Фабио
Паломби Симоне
 
76'
 
Пизано Эрос
Alessandro De Vitis I
76'
Гаэтано Джанлука
Francesco Deli
 
84'
 
Пинато Марко
85'
 
Фабро Микаэль
Видо Лука

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе
Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе
Пиза Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза
Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Пиза 4:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 3:3 Пиза Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 21 15 5 1 37 - 11 50
2. Порденоне 21 10 5 6 29 - 27 35
3. Кротоне 21 10 4 7 33 - 24 34
4. Салернитана 21 9 5 7 31 - 27 32
5. Фрозиноне 21 8 7 6 25 - 19 31
6. Виртус Энтелла 21 8 7 6 26 - 23 31
7. Перуджа 21 8 6 7 25 - 27 30
8. Читтаделла 21 8 6 7 24 - 26 30
9. Кьево 21 7 9 5 27 - 23 30
10. Пескара 21 8 5 8 32 - 28 29
11. Специя 20 7 7 6 25 - 22 28
12. Юве Стабия 21 8 4 9 23 - 29 28
13. Асколи 21 8 3 10 28 - 30 27
14. Пиза 3:3 22 6 9 7 29 - 29 27
15. Венеция 21 5 9 7 19 - 23 24
16. Эмполи 21 5 9 7 21 - 27 24
17. Кремонезе 3:3 21 5 9 7 17 - 24 24
18. Козенца 21 4 8 9 23 - 25 20
19. Трапани 21 4 7 10 23 - 38 19
20. Ливорно 21 3 4 14 18 - 33 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Маттиа Минессо бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Паломби Симоне бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Francesco Deli бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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