Италия: Серия B 2019-2020

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Юве Стабия
1:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Перуджа
0'
0:1
18' Пенальти
Йемелло Пьетро
1:1
25' Гол
Luigi Canotto
26'
22
Проведель
Иван
28
Витиелло
Роберто
31
Фацио
Паскуале
6
Nicholas
Allievi
3
Риччи
Джакомо
19
Аддэ
Брайт
5
Giacomo
Calo
18
Luigi
Canotto
10
Ди
Дженнаро
Давид
30
Alessandro
Mallamo
32
Francesco
Forte
I
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
33
Анджелла
Габриэле
32
Дьомбер
Норберт
7
Pasquale
Mazzochi
23
Marcello
Falzerano
15
Amara
Konate
14
Николусси-Кавилья
Ханс
3
Mardochee
Nzita
8
Фальчинелли
Диего
9
Йемелло
Пьетро
Юве Стабия
4-2-3-1
Перуджа
3-5-2

Ход матча

18'
0:1
Йемелло Пьетро
25'
Luigi Canotto
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия
Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция
Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Перуджа 0:0 Юве Стабия Серия B Перуджа 3:3 Юве Стабия Товарищеские матчи Юве Стабия 1:3 Перуджа Серия C1 B Перуджа 0:0 Юве Стабия Серия C1 B
Юве Стабия 0:1 Перуджа Серия C1 B Перуджа 0:1 Юве Стабия Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 21 15 5 1 37 - 11 50
2. Порденоне 22 10 5 7 29 - 28 35
3. Кротоне 22 10 4 8 34 - 27 34
4. Фрозиноне 22 9 7 6 26 - 19 34
5. Читтаделла 22 9 6 7 27 - 26 33
6. Салернитана 21 9 5 7 31 - 27 32
7. Специя 21 8 7 6 26 - 22 31
8. Виртус Энтелла 22 8 7 7 26 - 24 31
9. Перуджа 1:1 22 8 7 7 26 - 28 31
10. Кьево 0:0 22 7 10 5 27 - 23 31
11. Асколи 22 9 3 10 31 - 30 30
12. Пескара 21 8 5 8 32 - 28 29
13. Юве Стабия 1:1 22 8 5 9 24 - 30 29
14. Пиза 22 7 8 7 30 - 29 29
15. Эмполи 22 6 9 7 24 - 28 27
16. Венеция 0:0 22 5 10 7 19 - 23 25
17. Кремонезе 21 5 8 8 17 - 25 23
18. Козенца 21 4 8 9 23 - 25 20
19. Трапани 22 4 7 11 23 - 41 19
20. Ливорно 22 3 4 15 18 - 36 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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