Италия: Серия B 2019-2020
Юве Стабия
1:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Перуджа
0:1
18' ПенальтиЙемелло Пьетро
1:1
25' ГолLuigi Canotto
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Amara KonateПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
18'
0:1
25'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: +8 =4 -8Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия
Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =5 -8Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция
Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|21
|15
|5
|1
|37 - 11
|50
|2.
|Порденоне
|22
|10
|5
|7
|29 - 28
|35
|3.
|Кротоне
|22
|10
|4
|8
|34 - 27
|34
|4.
|Фрозиноне
|22
|9
|7
|6
|26 - 19
|34
|5.
|Читтаделла
|22
|9
|6
|7
|27 - 26
|33
|6.
|Салернитана
|21
|9
|5
|7
|31 - 27
|32
|7.
|Специя
|21
|8
|7
|6
|26 - 22
|31
|8.
|Виртус Энтелла
|22
|8
|7
|7
|26 - 24
|31
|9.
|Перуджа
|1:1
|22
|8
|7
|7
|26 - 28
|31
|10.
|Кьево
|0:0
|22
|7
|10
|5
|27 - 23
|31
|11.
|Асколи
|22
|9
|3
|10
|31 - 30
|30
|12.
|Пескара
|21
|8
|5
|8
|32 - 28
|29
|13.
|Юве Стабия
|1:1
|22
|8
|5
|9
|24 - 30
|29
|14.
|Пиза
|22
|7
|8
|7
|30 - 29
|29
|15.
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|24 - 28
|27
|16.
|Венеция
|0:0
|22
|5
|10
|7
|19 - 23
|25
|17.
|Кремонезе
|21
|5
|8
|8
|17 - 25
|23
|18.
|Козенца
|21
|4
|8
|9
|23 - 25
|20
|19.
|Трапани
|22
|4
|7
|11
|23 - 41
|19
|20.
|Ливорно
|22
|3
|4
|15
|18 - 36
|13
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