Италия: Серия B 2019-2020

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Кьево
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Венеция
0' 28'
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
5
Цесар
Боштян
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
6
Эспозито
Сальваторе
25
Виньято
Эмануэль
24
Меджорини
Риккардо
23
Джорджевич
Филип
12
Леццерини
Лука
33
Лакичевич
Иван
13
Marco
Modolo
21
Кремонези
Микеле
32
Pietro
Ceccaroni
25
Лолло
Лоренцо
16
Luca
Antonio
Fiordilino
23
Youssef
Maleh
10
Араму
Маттиа
18
Моначелло
Гаетано
28
Капелло
Алессандро
Кьево
4-3-1-2
Венеция
4-3-1-2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто
Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи
Венеция Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла
Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево

Последние игры между собой

Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Венеция 0:2 Кьево Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 21 15 5 1 37 - 11 50
2. Порденоне 22 10 5 7 29 - 28 35
3. Кротоне 22 10 4 8 34 - 27 34
4. Фрозиноне 22 9 7 6 26 - 19 34
5. Читтаделла 22 9 6 7 27 - 26 33
6. Салернитана 21 9 5 7 31 - 27 32
7. Специя 21 8 7 6 26 - 22 31
8. Виртус Энтелла 22 8 7 7 26 - 24 31
9. Перуджа 1:1 22 8 7 7 26 - 28 31
10. Кьево 0:0 22 7 10 5 27 - 23 31
11. Асколи 22 9 3 10 31 - 30 30
12. Пескара 21 8 5 8 32 - 28 29
13. Юве Стабия 1:1 22 8 5 9 24 - 30 29
14. Пиза 22 7 8 7 30 - 29 29
15. Эмполи 22 6 9 7 24 - 28 27
16. Венеция 0:0 22 5 10 7 19 - 23 25
17. Кремонезе 21 5 8 8 17 - 25 23
18. Козенца 21 4 8 9 23 - 25 20
19. Трапани 22 4 7 11 23 - 41 19
20. Ливорно 22 3 4 15 18 - 36 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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