Италия: Серия B 2019-2020
Кьево
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Венеция
13
Marco
Modolo
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сетер ДамирНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +7 =9 -4Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто
Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи
Венеция Последние 20 матчей: +4 =10 -6Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла
Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево
Последние игры между собой
Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|21
|15
|5
|1
|37 - 11
|50
|2.
|Порденоне
|22
|10
|5
|7
|29 - 28
|35
|3.
|Кротоне
|22
|10
|4
|8
|34 - 27
|34
|4.
|Фрозиноне
|22
|9
|7
|6
|26 - 19
|34
|5.
|Читтаделла
|22
|9
|6
|7
|27 - 26
|33
|6.
|Салернитана
|21
|9
|5
|7
|31 - 27
|32
|7.
|Специя
|21
|8
|7
|6
|26 - 22
|31
|8.
|Виртус Энтелла
|22
|8
|7
|7
|26 - 24
|31
|9.
|Перуджа
|1:1
|22
|8
|7
|7
|26 - 28
|31
|10.
|Кьево
|0:0
|22
|7
|10
|5
|27 - 23
|31
|11.
|Асколи
|22
|9
|3
|10
|31 - 30
|30
|12.
|Пескара
|21
|8
|5
|8
|32 - 28
|29
|13.
|Юве Стабия
|1:1
|22
|8
|5
|9
|24 - 30
|29
|14.
|Пиза
|22
|7
|8
|7
|30 - 29
|29
|15.
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|24 - 28
|27
|16.
|Венеция
|0:0
|22
|5
|10
|7
|19 - 23
|25
|17.
|Кремонезе
|21
|5
|8
|8
|17 - 25
|23
|18.
|Козенца
|21
|4
|8
|9
|23 - 25
|20
|19.
|Трапани
|22
|4
|7
|11
|23 - 41
|19
|20.
|Ливорно
|22
|3
|4
|15
|18 - 36
|13
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