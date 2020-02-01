Италия: Серия B 2019-2020

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Специя
1:0
Второй тайм: 81'

Стадион:
Порденоне
0'
28' Желтая карточка
Salvador Ferrer
36' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
55' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
1:0
69' Гол
Matteo Ricci II
72' Желтая карточка
Tommaso Pobega
74' Желтая карточка
Риччи Федерико
81'
1
Скуффет
Симоне
21
Salvador
Ferrer
28
Эрлич
Мартин
13
Капрадосси
Элио
5
Маркицца
Риккардо
25
Giulio
Maggiore
8
Matteo
Ricci
II
15
Giuseppe
Mastinu
32
Рагуза
Антонио
14
Mbala
Nzola
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
22
Ди
Грегорио
Микеле
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
6
Alberto
Barison
3
Де
Агостини
Микеле
21
Мисурака
Джанвито
8
Буррай
Сальваторе
24
Tommaso
Pobega
7
Гавацци
Давиде
13
Чурриа
Патрик
9
Luca
Strizzolo
Специя
4-3-3
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

28'
Salvador Ferrer
 
36'
 
Кампорезе Микеле
55'
 
Фольякко Алессандро
65'
Акампора Дженнаро
Giuseppe Mastinu
 
65'
 
Канделлоне Леонардо
Чурриа Патрик
67'
Риччи Федерико
Рагуза Антонио
 
69'
Matteo Ricci II
1:0
72'
 
Tommaso Pobega
73'
 
Davide Mazzocco
Мисурака Джанвито
74'
Риччи Федерико
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя
Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя
Порденоне Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне
Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне

Последние игры между собой

Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне 1:0 Специя Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 21 15 5 1 37 - 11 50
2. Порденоне 0:1 22 10 5 7 29 - 28 35
3. Кротоне 21 10 4 7 33 - 24 34
4. Фрозиноне 1:0 22 9 7 6 26 - 19 34
5. Читтаделла 2:0 22 9 6 7 26 - 26 33
6. Салернитана 21 9 5 7 31 - 27 32
7. Специя 1:0 21 8 7 6 26 - 22 31
8. Виртус Энтелла 0:1 22 8 7 7 26 - 24 31
9. Перуджа 21 8 6 7 25 - 27 30
10. Кьево 21 7 9 5 27 - 23 30
11. Асколи 2:0 22 9 3 10 30 - 30 30
12. Пескара 21 8 5 8 32 - 28 29
13. Пиза 22 7 8 7 30 - 29 29
14. Юве Стабия 21 8 4 9 23 - 29 28
15. Венеция 21 5 9 7 19 - 23 24
16. Эмполи 21 5 9 7 21 - 27 24
17. Кремонезе 21 5 8 8 17 - 25 23
18. Козенца 21 4 8 9 23 - 25 20
19. Трапани 0:2 22 4 7 11 23 - 40 19
20. Ливорно 0:2 22 3 4 15 18 - 35 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Кампорезе Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Salvador Ferrer получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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