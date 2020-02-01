Италия: Серия B 2019-2020
Специя
1:0
Второй тайм: 81'
Стадион: Альберто Пиччи
Порденоне
28' Желтая карточкаSalvador Ferrer
36' Желтая карточкаКампорезе Микеле
55' Желтая карточкаФольякко Алессандро
1:0
69' ГолMatteo Ricci II
72' Желтая карточкаTommaso Pobega
74' Желтая карточкаРиччи Федерико
28
Эрлич
Мартин
14
Mbala
Nzola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mbala NzolaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
28'
36'
69'
1:0
72'
74'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 9
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +7 =7 -6Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя
Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя
Порденоне Последние 20 матчей: +9 =5 -6Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне
Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне
Последние игры между собой
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|21
|15
|5
|1
|37 - 11
|50
|2.
|Порденоне
|0:1
|22
|10
|5
|7
|29 - 28
|35
|3.
|Кротоне
|21
|10
|4
|7
|33 - 24
|34
|4.
|Фрозиноне
|1:0
|22
|9
|7
|6
|26 - 19
|34
|5.
|Читтаделла
|2:0
|22
|9
|6
|7
|26 - 26
|33
|6.
|Салернитана
|21
|9
|5
|7
|31 - 27
|32
|7.
|Специя
|1:0
|21
|8
|7
|6
|26 - 22
|31
|8.
|Виртус Энтелла
|0:1
|22
|8
|7
|7
|26 - 24
|31
|9.
|Перуджа
|21
|8
|6
|7
|25 - 27
|30
|10.
|Кьево
|21
|7
|9
|5
|27 - 23
|30
|11.
|Асколи
|2:0
|22
|9
|3
|10
|30 - 30
|30
|12.
|Пескара
|21
|8
|5
|8
|32 - 28
|29
|13.
|Пиза
|22
|7
|8
|7
|30 - 29
|29
|14.
|Юве Стабия
|21
|8
|4
|9
|23 - 29
|28
|15.
|Венеция
|21
|5
|9
|7
|19 - 23
|24
|16.
|Эмполи
|21
|5
|9
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Кремонезе
|21
|5
|8
|8
|17 - 25
|23
|18.
|Козенца
|21
|4
|8
|9
|23 - 25
|20
|19.
|Трапани
|0:2
|22
|4
|7
|11
|23 - 40
|19
|20.
|Ливорно
|0:2
|22
|3
|4
|15
|18 - 35
|13
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