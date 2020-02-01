Италия: Серия B 2019-2020
Фрозиноне
1:0
Второй тайм: 80'
Стадион: Бенито Стирпе
Виртус Энтелла
12' Желтая карточкаКопполаро Мауро
37' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
1:0
57' ГолДионизи Федерико
77' Желтая карточкаБегетто Андреа
78' Желтая карточкаКьоза Марко
17
Роден
Маркус
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Николо Бузо
-
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
12'
57'
1:0
77'
78'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =7 -6Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне
Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +6 =7 -7Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя
Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|21
|15
|5
|1
|37 - 11
|50
|2.
|Порденоне
|0:1
|22
|10
|5
|7
|29 - 28
|35
|3.
|Кротоне
|21
|10
|4
|7
|33 - 24
|34
|4.
|Фрозиноне
|1:0
|22
|9
|7
|6
|26 - 19
|34
|5.
|Читтаделла
|2:0
|22
|9
|6
|7
|26 - 26
|33
|6.
|Салернитана
|21
|9
|5
|7
|31 - 27
|32
|7.
|Специя
|1:0
|21
|8
|7
|6
|26 - 22
|31
|8.
|Виртус Энтелла
|0:1
|22
|8
|7
|7
|26 - 24
|31
|9.
|Перуджа
|21
|8
|6
|7
|25 - 27
|30
|10.
|Кьево
|21
|7
|9
|5
|27 - 23
|30
|11.
|Асколи
|2:0
|22
|9
|3
|10
|30 - 30
|30
|12.
|Пескара
|21
|8
|5
|8
|32 - 28
|29
|13.
|Пиза
|22
|7
|8
|7
|30 - 29
|29
|14.
|Юве Стабия
|21
|8
|4
|9
|23 - 29
|28
|15.
|Венеция
|21
|5
|9
|7
|19 - 23
|24
|16.
|Эмполи
|21
|5
|9
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Кремонезе
|21
|5
|8
|8
|17 - 25
|23
|18.
|Козенца
|21
|4
|8
|9
|23 - 25
|20
|19.
|Трапани
|0:2
|22
|4
|7
|11
|23 - 40
|19
|20.
|Ливорно
|0:2
|22
|3
|4
|15
|18 - 35
|13
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