Италия: Серия B 2019-2020

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Фрозиноне
1:0
Второй тайм: 80'

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
12' Желтая карточка
Копполаро Мауро
37' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
1:0
57' Гол
Дионизи Федерико
77' Желтая карточка
Бегетто Андреа
78' Желтая карточка
Кьоза Марко
80'
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
14
Сальви
Алессандро
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
21
Табанелли
Андреа
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
10
Дионизи
Федерико
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
14
Сеттембрини
Андреа
23
Паолуччи
Андреа
36
Маццители
Лука
11
Куррарино
Микеле
20
Де
Лука
Мануэль
7
Де
Лука
Джузеппе
Фрозиноне
3-5-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

12'
 
Копполаро Мауро
37'
 
Сеттембрини Андреа
39'
 
Манкосу Маттео
Де Лука Мануэль
45'
Крайнц Лука
Капуано Марко
 
54'
 
Marco Toscano
Сеттембрини Андреа
57'
Дионизи Федерико
1:0
59'
Гори Мирко
Роден Маркус
 
75'
 
Moutir Chaija
Куррарино Микеле
77'
Бегетто Андреа
 
78'
 
Кьоза Марко

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне
Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя
Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Серия B Виртус Энтелла 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 2:0 Виртус Энтелла Серия B Фрозиноне 3:3 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 21 15 5 1 37 - 11 50
2. Порденоне 0:1 22 10 5 7 29 - 28 35
3. Кротоне 21 10 4 7 33 - 24 34
4. Фрозиноне 1:0 22 9 7 6 26 - 19 34
5. Читтаделла 2:0 22 9 6 7 26 - 26 33
6. Салернитана 21 9 5 7 31 - 27 32
7. Специя 1:0 21 8 7 6 26 - 22 31
8. Виртус Энтелла 0:1 22 8 7 7 26 - 24 31
9. Перуджа 21 8 6 7 25 - 27 30
10. Кьево 21 7 9 5 27 - 23 30
11. Асколи 2:0 22 9 3 10 30 - 30 30
12. Пескара 21 8 5 8 32 - 28 29
13. Пиза 22 7 8 7 30 - 29 29
14. Юве Стабия 21 8 4 9 23 - 29 28
15. Венеция 21 5 9 7 19 - 23 24
16. Эмполи 21 5 9 7 21 - 27 24
17. Кремонезе 21 5 8 8 17 - 25 23
18. Козенца 21 4 8 9 23 - 25 20
19. Трапани 0:2 22 4 7 11 23 - 40 19
20. Ливорно 0:2 22 3 4 15 18 - 35 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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